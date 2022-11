Messi in Ronaldo med partijo šaha: ozadje fotografije, ki je "zažgala" splet in ima eno napako #video

Dan pred začetkom svetovnega nogometnega prvenstva v Katarju sta Cristiano Ronaldo in Lionel Messi vsak na svojem profilu na Instagramu delila fotografijo, ki je na dobri poti, da postane najbolj všečkana fotografija vseh časov. Kdo je fotografinja, ki ji je uspelo ovekovečiti izjemen trenutek, ki nogometna genija prikazuje v povsem drugačnem okolju, kot smo ju vajeni, kaj sporoča in kaj preseneča? In kakšno povezavo z nogometom ima modna blagovna znamka Louis Vuitton, ki je s pravim tajmingom zadela marketinško žebljico na glavico?

Fotografijo, ki si je že prislužila pridevnik kultna in je poleg gore všečkov vzbudila val navdušenja med ljubitelji športa in tudi onkraj njihovega kroga, je v promocijske namene modne hiše Louis Vuitton posnela kultna ameriška fotografinja Annie Liebovitz, ki je s svojimi drznimi in osupljivimi fotografijami javnost že večkrat pustila odprtih ust.

Med njene najbolj občudovane fotografije spada upodobitev glasbenika Johna Lennona v Adamovem kostumu in njegove žene Yoko Ono, posneta le nekaj ur pred atentatom, ki je vodil v glasbenikovo prezgodnjo smrt.

Združena naknadno

Tokrat je Liebovitzeva pred objektiv postavila kapetana argentinske in portugalske nogometne reprezentance, pri čemer je zanimivo, da ju ni fotografirala v istem trenutku, pravzaprav med nastajanjem fotografije nista bila niti v istem prostoru, ampak so ju na fotografiji združili naknadno, z grafičnimi programi. To sami fotografiji jemlje nekaj nogometne romantike, a zato ni nič manj osupljiva.

Nogometna zvezdnika sta upodobljena med partijo šaha. Osredotočeno se nagibata nad šahovnico, nameščeno na dva kovčka različnih dimenzij. Kovčka sta plod francoske luksuzne modne hiše Louis Vuitton, ki je naročnik oglasne fotografije. Poleg fotografije sta dodala še pomenljiv zapis: Zmaga je stanje duha. Dolgoletna tradicija izdelovanja kovčkov.

Yeah so they weren’t actually in the same room. Still goated ad fair play to Louis Vuitton 👏pic.twitter.com/8FkEO04y9A — 𓂆 WB 𓂆 (@WalidBusquets) November 20, 2022

🤔 😅 I had suspected that they weren't in the same room for that photo. Photoshopped or not, nothing can take away the emotions, quality and master class of that picture. So, the World Cup travels in a Louis Vuitton suitcase... 🤔



One Photo: Two Goats



Messi

Ronaldo pic.twitter.com/h86ItjEXTn — Joseph Ọmọniyi (@Ola_josef) November 20, 2022

Bo fotografija podrla rekord?

Na profilu Ronalda na Instagramu je fotografijo v dnevu in pol od objave všečkalo že skoraj 35 milijonov ljudi, pri Messiju pa 27 milijonov, kar niti ne preseneča. Ne samo, da gre za fotografijo z močno estetsko noto in svetovno znanima protagonistoma, oba imata na Instagramu četo sledilcev, Ronaldo kar 499 milijonov, Mesi pa 375 milijonov, kar ju tudi v tej kategoriji uvršča v sam vrh.

Mimogrede, trenutno je najbolj všečkana fotografija v zgodovini Instagrama fotografija jajca, ki je od objave leta 2019 zbrala skoraj 56 milijonov všečkov.

Najbolj všečkana fotografija v zgodovini (55,8 milijona všečkov):

Idealen termin

Pri podjetju Louis Vuitton so zadeli tudi s terminom objave fotografije, saj so to storili pred začetkom svetovnega prvenstva v Katarju, ki bo za oba nogometna genija zadnje v njunih karierah, s tem pa bo to tudi zadnja priložnost za ljubitelje nogometa, da dva izmed najboljših nogometnih igralcev v zgodovini spremljajo na istem prvenstvu, najraje kar v finalu.

It’s here!



The solid 18-carat gold World Cup trophy cradled in a custom-made Louis Vuitton trunk. pic.twitter.com/5rr0DgHKLP — The Football Index 🎙 ⚽ (@TheFootballInd) November 20, 2022

Kovček s pokalom

In kakšno zvezo ima Louis Vuitton z nogometom? Pravzaprav zelo tesno in zelo posebno. V kovčku omenjene znamke namreč potuje pokal, ki ga bo 18. decembra dvignila reprezentanca, ki bo osvojila naslov svetovnih prvakov. Strastni nogometni navijači so tudi v tem detajlu našli simboliko. Po mnenju nekaterih fotografija z nogometnima virtuozoma simbolizira njuno medsebojno bitko, ki v Katarju sledi v prihodnjem mesecu dni.

The World Cup Trophy 🏆 carried in a Louis Vuitton box 📦 #FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/ZbjRQnfPen — FootyTool Naija (@footytoolnaija) November 20, 2022

Ljubitelji šaha niso spregledali: poteze so znane

Reklamno fotografijo so si zelo natančno ogledali in jo analizirali tudi ljubitelji šaha. Izbrskali so namreč podatek, da položaj figur na šahovnici in ob njej spominja na šahovsko partijo, ki se je tudi v resnici zgodila, in sicer na partijo iz leta 2017 med šahovskima velemojstroma Magnusom Carlsenom in Hikaro Nakamuro. Carlsen je detajl že delil na družbenih omrežjih.

Second greatest rivalry of our time mimicking the greatest https://t.co/9ncVVgUnzs — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) November 19, 2022

Svetovno prvenstvo v Katarju se je s tekmo med domačini in Ekvadorjem, ki je zmagal gladko z 2:0, začelo v nedeljo. Argentina z Messijem na čelu bo svojo prvo tekmo odigrala v torek (22. 11.), ko ji bo nasproti stala izbrana vrsta Savdske Arabije, Portugalska s kapetanom Ronaldom pa bo prvo zmago na mundialu iskala v četrtek (24. 11.) nad reprezentanco Gane.

Preberite še: