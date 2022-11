Lionel Messi bo prvič v karieri sam v svoji sobi

35-letni argentinski nogometni virtuoz Lionel Messi je v nogometu osvojil že vse, razen naslova svetovnega prvaka. Prvenstvo v Katarju, ki se začenja jutri, bo njegov peti poskus osvojitve najprestižnejše lovorike v svetu nogometa, in verjetno tudi zadnji, saj je že pred časom napovedal, da je to njegov zadnji mundial. Zanimivo je, da si tokrat prvič v karieri sobe ne bo delil, ima pa za to poseben razlog.

Lionel Messi je sobo na vseh dosedanjih velikih tekmovanjih delil z najboljšim prijateljem in reprezentančnim kolegom Sergiom Aguero, a ker je ta zaradi težav s srcem kariero že končal in bi si Messi moral poiskati drugega cimra, je selektorja Lionela Scalonija prosil, če je tokrat izjemoma lahko v sobi kar sam, poroča britanski The Sun. To pomeni, da bo eden od nogometašev, po poročanju otoških medijev gre za vratarja Emiliana Martineza, sobo delil s članom strokovnega štaba.

😩😩😩😩 pic.twitter.com/S0HZ2uxfMt — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 17, 2022 Prvenstvo bo v živo spremljal tudi Augero, ki je v petek na družbenih omrežjih delil posnetek dogajanja na letalu proti Katarju, kjer so njegov mir kalili razposajeni brazilski navijači.

Skupina C

Argentina, ki je lani osvojila naslov južnoameriškega prvaka, bo v skupinskem delu igrala v skupini C, kjer bodo njeni tekmeci Mehika, poljska in Savska Arabija.

Kapetan Messi svoje reprezentance vsaj javno ne uvršča med favorite za naslov, potiho pa ima najbrž drugačne načrte. 35-letni Messi v katarju trenira po posebnem prilagojenem režimu, saj selektor želi, da ostane čim bolj svež in pripravljen na vse tekme, ki ga čakajo v prihodnjem mesecu dni.

Messi je v dresu Argentine igral na 165 tekmah in zabil 91 golov, kar ga na lestvici strelcev v mednarodnem nogometu uvršča na 3. mesto. S 117 goli vodi Portugalec Cristiano Ronaldo, na drugem mestu pa je s 109 zadetki Iranec Ali Daei.

Bo Messi svoje zadnje svetovno prvenstvo končal kot svetovni prvak? Foto: Guliverimage

Namesto luksuza izbrali prostornost in domačnost

Za razliko od hrvaških nogometašev, ki bodo v času prvenstva uživali v luksuzu pet-zvezdičnega hotela Hilton Doha, so se Argentinci odločili za precej skromnejšo nastanitev, v prostorih študentskega kampusa v Dohi. Po poročanju britanskih medijev, bodo tam imeli obilico prostora in priložnosti, da uživajo ob govedini, pečeni na žaru. Govedino (in kuharja) so kakopak pripeljali s seboj.

EXCL: Lionel Messi and his millionaire Argentina team-mates are staying in modest student digs for the World Cup https://t.co/ihGAMN2yHz — MailOnline Sport (@MailSport) November 17, 2022

