Migrantske delavce povabili na trening in jim podarili vstopnice #video

Angleška in nizozemska reprezentanca sta na zadnjem treningu sprejeli nekaj deset migrantskih delavcev, ki so v zadnjih mesecih hiteli z delom na gradbiščih po Katarju, da je vse nared za izvedbo športnega dogodka leta. O slabih delovnih pogojih in številnih mrtvih delavcih je bilo v zadnjih tednih veliko govora.

Foto: Reuters Harry Kane in soigralci iz angleške nogometne reprezentance so na četrtkovem treningu v Katarju sprejeli nekaj deset migrantskih delavcev. Poskrbeli so za številne nasmehe, saj so se z njimi fotografirali, se jim podpisali na zastave in še skupaj trenirali. Angleška nogometna zveza jim je podarila tudi vstopnice za svojo prvo tekmo z Iranom, ki bo v ponedeljek.

Ne le aktivisti z vsega sveta na čelu z Amnesty International, tudi nogometaši in reprezentance udeleženke svetovnega prvenstva v Katarju s takimi in podobnimi gestami izražajo solidarnost do delavcev, ki so desetletje v težkih razmerah gradili objekte za letošnje svetovno prvenstvo. Pri tem naj bi jih izkoriščali, več tisoč naj bi jih v delovnih nesrečah tudi umrlo. Organizacijski komite je te obtožbe sicer pred dnevi znova zavrnil.

Za druženje z delavci so se odločili tudi v nizozemski reprezentanci. Prav na Nizozemskem so bili najglasnejši pri kritikah Katarja in tako so se navijači odločili, da na mundial ne bodo prišli. "Nismo slepi, nismo gluhi. Vidimo novice, ki pričajo, kaj vse se tukaj dogaja," je izpostavil Frenkie de Jong. "Z delavci smo se malo pogovorili o tem, kakšna je njihova situacija. Bili so veseli, da so bili malo z nami in niso razmišljali samo o delu."