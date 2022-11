Napeto: poljske nogometaše pospremili dve vojaški letali #video

Do południowej granicy Polski eskortowały nas samoloty F16! ✈️ Dziękujemy i pozdrawiamy panów pilotów! 🇵🇱 pic.twitter.com/7WLuM1QrhZ — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 17, 2022

Razlog za nenavadno spremstvo je vojaški incident, ki se je zgodil na poljski meji. V torek je na kmetijo na vzhodu Poljske blizu ukrajinske meje padla raketa, pri čemer sta umrla dva človeka. Po zadnjih informacijah naj bi šlo za raketo ukrajinske protizračne obrambe. Kot vemo, vojna med Ukrajino in Rusijo traja že kar nekaj časa.

Poljska reprezentanca je imela vojaško spremstvo. Foto: Nogometna zveza Poljske

"Hvala in pozdrav pilotoma"

Čeprav so se strasti po tem incidentu že nekoliko umirile, pa očitno na Poljskem še vedno čutijo negotovost in napetost, zato so se odločili, da bodo poljske nogometaše do meje pospremili z dvema vojnima letaloma, kar je na družbenih omrežjih poželo precej zanimanja.

"Do južne meje s Poljsko so nas pospremili z letaloma F16. Hvala in pozdrav pilotoma," je poljska nogometna reprezentanca zapisala na Twitterju. Ekipa je pozneje varno prispela v katarsko prestolnico Doha.

Prva tekma jih čaka 22. novembra

Poljska nogometna reprezentanca bo igrala v skupini C, v kateri bodo igrale še reprezentance Argentine, Mehike in Savdske Arabije. Prva tekma jih čaka 22. novembra proti Mehiki, štiri dni pozneje pa proti Savdski Arabiji.

Zadnja tekma skupinskega dela jih čaka 30. novembra, ko jim bo nasproti stala reprezentanca Argentine, ki je po mnenju nekaterih ena izmed favoritinj za zmago na svetovnem prvenstvu.

