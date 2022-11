Svetovno prvenstvo v Katarju bo moral izpustiti še en zvezdnik

Tudi 30-letni napadalec Sadio Mane je na seznamu nogometnih zvezdnikov, ki bodo primorani izpustiti mundial, ta se bo začel v nedeljo v Katarju. Mane se je poškodoval na tekmi nemške lige Bayerna proti Werderju, po poročilih zdravstvene službe pa ima poškodovano glavo fibule na desni nogi. Pri Senegalu so dolgo časa upali, da bo zaradi okrevanja izpustil le uvod prvenstva, a se je izkazalo, da je poškodba prehuda. Senegalci se bodo tako morali na največjem reprezentančnem tekmovanju znajti brez svojega prvega zvezdnika.

