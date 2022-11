Slovenci zahvaljujoč prvemu polčasu do zmage v Romuniji

Prijateljska tekma: Četrtek, 17. november:

Romunija : Slovenija 1:2 (0:2)

Draguš 64.; Šeško 26., Šporar 32. Stadion, 6.800 gledalcev, sodniki: Laforge, Lemaire, Conotte (vsi Belgija) Romunija: Moldovan, Vatajelu (od 60. Oprut), Manea, Nedelcearu (od 73. Dragusin), Dragus (od 73. Petrila), Puscas, Cicialdau (od 60. Olaru), M. Marin, Burca, R. Marin (od 84. Boloca), Cordea (od 46. Morutan)

Slovenija: Oblak, Balkovec (od 70. Sikošek), Bijol, Blažič (od 46. Mevlja), Stojanović, Verbič (od 79. Horvat), Kurtić (od 85. Gorenc Stanković), Gnezda Čerin, Lovrić (od 46. Karničnik), Šporar (od 46. Vombergar), Šeško

Rumeni kartoni: Dragus, Marin; Lovrić, Balkovec, Stojanović, Verbič, Sikošek, Mevlja

Rdeči karton: /

Med tednom ne manjka pripravljalnih obračunov, dejavne pa so tudi izbrane vrste, ki se niso uvrstile na SP 2022. Med njimi je Slovenija, ki je danes gostovala v Romuniji. Slovenci so imeli že v tretji minuti prvo priložnost, ko je po napaki v domači vrsti pred vratarja prišel Benjamin Šeško, vendar je Horatiu Moldovan dobil ta dvoboj.

Slovenci so bili v prvem polčasu odlični, v 26. minuti so dobro igro nadgradili z zadetkom in povedli z 1:0. Po odličnem prodoru Petra Stojanovića in podaji pred gol je z glavo mrežo gostiteljev zatresel Šeško. Le šest minut pozneje je Adam Gnezda Čerin lepo podal z leve strani v kazenski prostor, kjer je žogo pričakal Andraž Šporar in z natančnim zaključkom povišal na 2:0, s tem pa postavil rezultat prvega polčasa. Slovenci so imeli v prvem polčasu žogo za odtenek več v svoji posesti, ob tem so sedemkrat sprožili v okvir vrat Romunije, gostitelji pa niso niti enkrat ogrozili vrat Jana Oblaka.

Za Slovenijo sta zadela Šeško in Šporar. Foto: Guliverimage

V drugem polčasu pa je sledil drugačen slovenski obraz in 45 minut, v katerih so bili Romuni precej nevarnejši. Selektor Kek je v drugem polčasu opravil skupno šest menjav, tri že na uvodu v drugi del. Takrat je v igro vstopil tudi novinec v slovenskem dresu Andres Vombergar, ta je postal prvi nogometaš, ki se je znašel na seznamu slovenskega selektorja in brani barve kluba v Južni Ameriki.

Predstava Slovenije v drugem polčasu ni prepričala. V 64. minuti je na 1:2 znižal Denis Mihai Draguš, deset minut pozneje je prečko zadel še Olimpiu Vasile Morutan, okvir vrat so sicer gostitelji zatresli tudi v prvem polčasu, nekajkrat se je s posredovanjem izkazal tudi Oblak. A Romuni niso več našli poti do slovenskega gola, Slovenci so se na koncu veselili zmage z 2:1.

To je uspelo le njima

Matjaž Kek je vodil Slovenijo na zadnjem velikem tekmovanju, SP 2010. Foto: Vid Ponikvar Kekova četa se pripravlja na kvalifikacije za Euro 2024, ki jih bo začela prihodnje leto v Kazahstanu. Ravno proti izbrani vrsti, s katero se je meril Srečko Katanec, selektor Uzbekistana. In njegovi varovanci so zmagali z 2:0.

Tako bo imel Matjaž Kek med pripravami na gostovanje v Kazahstanu dober razlog, da stopi v stik z rojakom Srečkom Katancem, s katerim si delita podobno usodo, saj sta kot edina slovenska stratega popeljala nogometno reprezentanco na svetovno prvenstvo, in ga povpraša po mnenju o izbrani vrsti Kazahstana.

Katanca z reprezentanco Uzbekistana, pri kateri kapetanski trak nosi napadalec Rome Eldor Shomurodov, prihodnje leto čaka velik tekmovalni izziv, saj bo nastopil na azijskem prvenstvu. Letos je odigral osem prijateljskih tekem. Nanizal je šest zmag, premagal tudi udeleženca letošnjega SP Kamerun (2:0), nato pa zmagoviti niz nesrečno prekinil proti Kostariki, še enemu udeležencu SP 2022. Še na začetku sodnikovega podaljška je vodil z 1:0, a nato izgubil z 1:2. V nedeljo se bo Katančeva četa pomerila še z Rusijo.

Kazahstan je v začetku stoletja iz azijske prestopil v evropsko nogometno družino in sodeluje v tekmovanjih pod okriljem Uefe. Kvalifikacije za Euro 2024 bo tako začel 23. marca 2023 proti Sloveniji. Po Uzbekistanu se bo pomeril še z ZAE.

Minimalna zmaga Hrvaške, visoka za Argentino

Lionel Messi je bil sproščen in nasmejan na tekmi z Emirati. Foto: Reuters Svetovni prvaki Francozi so se odločili, da pred SP 2022 ne bodo odigrali nobene prijateljske tekme. Tako velja tudi za Brazilijo, za številne prvega favorita tekmovanja, pa tudi Anglijo, Nizozemsko in Urugvaj, če naštejemo le nekaj velikanov, ki so v preteklosti na SP že dosegali zelo odmevne uspehe. Do začetka SP je tekmovanja končal tudi gostitelj Katar, ki je prejšnji mesec premagal Panamo in Albanijo. V nedeljo ga čaka še uvodno dejanje, prva tekma SP proti Ekvadorju.

Pa preostali udeleženci SP 2022? Večina se jih je že odpravila na Srednji vzhod, kjer se želijo čim prej navaditi na specifične podnebne razmere, ki vladajo v tem delu sveta. Hrvaška, edina slovenska soseda, ki se je uvrstila na SP 2022, je v Riadu gostovala pri Savdski Arabiji in zmagala z 1:0. Zadel je Andrej Kramarić. Argentina se je v Abu Dabiju merila z domačimi Emirati in zmagala s 5:0. Lionel Messi je zabil en gol, dva Angel di Maria, prva na tekmi Julian Alvarez, zadnjega pa Joaquin Correa.

Portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo zaradi bolezni (gastritis) ne bo igral na današnji tekmi z Nigerijo. To bo zadnja tekma evropskih prvakov iz leta 2016 do začetka SP 2022.

Rusi tudi proti Katančevim izbrancem Srečko Katanec se bo z Uzbekistanom v nedeljo pomeril z Rusijo. Foto: Reuters Zanimivo je, da je bila med tednom dejavna tudi Rusija, ki je zaradi vojaških posegov v Ukrajini trenutno suspendirana in ne sme nastopiti na uradnih tekmovalnih srečanjih. Lahko pa igra prijateljske tekme, a je zaradi "bojkota" zelo težko našla tekmeca. Dvoboj z BiH je po protestu številnih zvezdnikov BiH odpadel. Rusi so se tako v četrtek z 0:0 razšli s Tadžikistanom. Rusi so pred tem letos odigrali le eno tekmo, 24. septembra so v gosteh ugnali Kirgizijo z 2:1. Po obračunu s Tadžikistanom pa jo zdaj čaka še srečanje s Katančevim Uzbekistanom, s katerim se bodo Rusi pomerili v nedeljo. Tako bo 59-letni Ljubljančan eden redkih selektorjev na svetu, ki bo lahko letos od bližje spoznal trenutno formo ruske reprezentance.