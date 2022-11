Petar Stojanović Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Zadnja reprezentančna akcija sovpada z zadnjimi pripravami za 32 udeleženk SP v Katarju, ki se začne v nedeljo. Tudi slovenski nogometaši bodo svetovno prvenstvo gledali le po televiziji. "Ne bom rekel, da boli, a vsi se borimo za ta velika tekmovanja: svetovno je še enkrat boljše kot evropsko prvenstvo. Nismo zadovoljni, ker nismo zraven. A to je nogomet. To nam bo dalo samo še en zagon za naprej, da treniramo še več, poskušamo zmagovati in pridemo enkrat na svetovno prvenstvo. Spremljali bomo svoje prijatelje in navijali za njih ter se osredotočili na to, da bomo mi na naslednjem velikem tekmovanju, na evropskem prvenstvu," pripoveduje Petar Stojanović: "Težko bi rekel, kdo bo svetovni prvak. Navijali bomo za naše sosede, za Srbijo in Hrvaško. Navijali bomo za njih, da pridejo čim dlje."

Foto: Sportida Še šesto zaporedno veliko tekmovanje bo tako minilo brez slovenske reprezentance. Da je Slovenija lahko uspešna, smo videli na zadnjih tekmah v ligi narodov. "Zdaj se je naredilo res dobro vzdušje. Vedno je bilo, a smo tudi to izboljšali. Z rezultati je tudi vzdušje boljše. Upam, da se bo tako tudi nadaljevalo. Želimo ostati pozitivni in s to energijo lahko naredimo veliko, kar smo že pokazali." Prijateljski tekmi z Romunijo in Črno goro bosta zadnji preizkus pred marčevskim začetkom naslednjih kvalifikacij. "Pričakujemo dve dobri tekmi, na obeh seveda želimo zmagati. Verjetno ne bomo osredotočeni toliko na izid, ampak na taktične zadeve, da počasi uigramo oziroma nadaljujemo sistem iz lige narodov," je dejal Stojanović.

"Vi, mi, navijači moramo ostati ponižni"

V skupini H za evropsko prvenstvo 2024 v Nemčiji bodo Slovenci igrali z Dansko, Finsko, Kazahstanom, Severno Irsko in San Marinom. "Kar zadeva žreb, smo lahko zadovoljni, ampak moramo vsi, vi, mi, navijači, ostati ponižni, kot smo bili do zdaj. Ne smemo govoriti, da je to lahka skupina, Slovenija mora biti prva z lahkoto, ker lahko potem pride do težav. Moramo biti ponižni. Želimo si to evropsko prvenstvo, vse bomo naredili, da bomo tam, in prepričan sem, da nam bo uspelo. Ampak treba je spoštovati vsakogar. Vsi igrajo nogomet, vsak lahko premaga vsakogar, ampak če bomo pravi, se ne bojim," še pravi član italijanskega Empolija.

Vidovšek: To je priznanje zame in za vse v klubu

Stojanović je že nekaj let pomemben člen reprezentance (39 nastopov), mladi vratar Olimpije Matevž Vidovšek pa se bo na svoji prvi reprezentančni akciji poskušal čim več naučiti od Jana Oblaka. "To je priznanje zame in za vse v klubu. Poskusil bom pokazati, kar znam in da selektor lahko računa name. Mislim, da so vsi tukaj zato, ker lahko pomagamo reprezentanci. Igranje zanjo pa je tako ali tako cilj vsakogar."

Matevž Vidovšek Foto: Vid Ponikvar Pred ponedeljkovim druženjem z novinarji Vidovšek Oblaka še ni spoznal. "To je samo pozitivno zame, da grem na višjo raven, na kakovostnejše treninge. Vsekakor nekaj dobrega." Kek je na Brdu sicer zbral 23 nogometašev, med katerimi iz slovenske lige poleg Vidovška prihajata še njegov klubski soigralec Timi Max Elšnik in branilec Maribora Gregor Sikošek.