Kakšen podvig 19-letnega dragulja! To v 21. stoletju ni uspelo še nobenemu Slovencu.

Cluj-Napoca, eno izmed večjih romunskih mest, letos ni bil pretirano srečno prizorišče za slovenske športnike. Poleti so nogometaši Maribora, aktualni državni prvaki, v Cluju sklenili evropsko sezono, nato je visok poraz v košarkarskem EuroCupu doživel še slovenski prvak Cedevita Olimpija.

Najprej Šeško, nato še Šporar

Slovenska reprezentanca je v četrtek gostovala četrtič na romunskih tleh in se prvič veselila zmage. Foto: Guliverimage Ko pa so se v Cluj napotili izbranci Matjaža Keka, oboroženi z dobro voljo, optimizmom in zavedanjem, da se je rezultatska krivulja slovenske izbrane vrste končno obrnila navzgor, z njo vred pa tudi zanimanje navijačev, je sledila zgodovinska zmaga. To je bilo prekrasno darilo predsedniku Nogometne zveze Slovenije Radenku Mijatoviću, ki je v sredo dopolnil 59 let.

Slovenija je prvič v gosteh premagala Romunijo, ki išče pot do stare nogometne slave. Proti Kekovi zasedbi, ki je igrala z najmočnejšimi orožji, se je predstavila v pomlajeni obliki, v kateri ni manjkalo novincev. Eden izmed njih, mladi vratar Horatio Moldovan, je imel v prvem polčasu ogromno dela. Premagala sta ga oba izpostavljena napadalca Kekove čete, najprej Benjamin Šeško, nato še Andraž Šporar, 24-letni vratar Rapida iz Bukarešte pa je do konca prvega dela ubranil nekaj zelo nevarnih strelov in preprečil še višje vodstvo Slovenije.

Vroči strelski niz Benjamina Šeška v dresu reprezentance se je začel 12. junija na domači tekmi s Srbijo. Foto: Grega Valančič/Sportida

V drugem polčasu, ko se je selektor Kek v želji, da bi pred začetkom kvalifikacijskega ciklusa za Euro 2024 preizkusil čim več taktičnih različic, odločil za nekatere spremembe in premešal varovance v polju, so Romuni prevzeli pobudo, večkrat ogrozili vrata Jana Oblaka in ga nato po izjemnem strelu Denisa Draguša tudi premagali. Ostalo pa je vendarle pri zmagi gostov, prvi slovenski zmagi na romunskih tleh, ki je le še utrdila samozavest igralcev in jim dala vedeti, kaj vse so delali pravilno (v prvem polčasu) in kaj narobe (v drugem polčasu).

Srbija, Norveška, Švedska, Romunija. Sledi še Črna gora?

Slovenijo je z izjemnim zadetkom popeljal do edine zmage v ligi narodov. V Stožicah je padla Norveška (2:1), Slovenija pa si je priigrala dragocene točke v boju za obstanek. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida S predstavo v prvem delu je bil zelo zadovoljen tudi Benjamin Šeško. Najdražji slovenski nogometaš, ki igra v polju, je v neugodnem obdobju. Odkar je sklenil dogovor z RB Leipzigom, ki se mu bo pridružil po koncu sezone, se mu je v Salzburgu, kjer je bil programiran za največjega zvezdnika v napadu, zamajal status prvokategornika. Ni več standarden v začetni enajsterici, moral se je navaditi na dvoboje, kjer vstopa v igro s klopi. Selektor Matjaž Kek je slutil, da bi se lahko zgodilo kaj podobnega, zato želi 19-letnemu napadalcu, ki spada med najbolj nadarjene najstnike v Evropi, ponuditi vso podporo in mu pomagati, da zadrži tekmovalno formo na visoki ravni.

O tem, kako Šeško uživa v državnem dresu, kjer si je s svojim znanjem, nesporno kakovostjo in nesebičnostjo hitro pridobil spoštovanje starejših soigralcev, pričajo njegove predstave za Slovenijo. Na zadnjih štirih tekmah se je vselej vpisal med strelce. In to kako! Najprej jo je 12. junija v Stožicah zagodel Srbiji, udeleženki SP 2022, in po preobratu izenačil na 2:2, nato pa je v nepozabnem tednu ob koncu septembra z dvema mojstrovinama pokvaril načrte Skandinavcem.

Švedsko mrežo je zatresel z redko videnim volejem, ki je postal spletna uspešnica in le še povzdignil zanimanje javnosti za Benjamina Šeška. Foto: Guliver Image

Najprej je v Ljubljani zadel za dragoceno zmago nad Norveško (2:1) in zasenčil slovitega stanovskega kolega Erlinga Brauta Haalanda, s katerim ga zlasti v Avstriji tako radi primerjajo, saj je tudi norveški zvezdnik pred leti nosil dres Salzburga. Nato pa je z redko videnim, enim najlepših evrogolov v zgodovini slovenskega reprezentančnega nogometa, po katerem je Slovenija obujala spomine na nepozabna zadetka Marca van Bastna (1988) in Milana Osterca (2001), zatresel še švedsko mrežo.

Še vedno najstnik, a že pri petih zadetkih

Slovenska nogometna reprezentanca je neporažena že petkrat zapored. Foto: Guliverimage Strelskega niza v državnem dresu pa s tem ni bilo konec. Šeško se je med strelce vpisal tudi na gostovanju v Cluju. Na stadionu, kjer je Maribor poleti skušal doseči zadetek, s katerim bi si podaljšal evropsko sezono, a mu to ni uspelo, je zadel v polno v 26. minuti. Po podaji Petra Stojanovića, s katerim se odlično razume, tako da sta že večkrat sodelovala v akcijah za zadetek (na gostovanju v Beogradu tudi v obratni vlogi), je z natančnim strelom z glavo premagal Moldovana.

S tem je postavil nov mejnik, saj je dosegel peti zadetek v reprezentanci. Čeprav je še vedno najstnik, star komaj 19 let, je že pri petih doseženih zadetkih, s čimer je le še potrdil kandidaturo, da bi lahko nekega dne, če bo nadaljeval v podobnem ritmu, ne le ujel, ampak tudi prehitel absolutnega rekorderja Zlatka Zahovića (35 zadetkov).

Zlatko Zahović je s 35 zadetki najboljši strelec slovenske reprezentance vseh časov. Foto: Guliverimage

Za primerjavo, Mariborčan je za prvih pet zadetkov v državnem dresu potreboval 19 nastopov, Šeško pa 16. Ni pa Benjamin v tem pogledu slovenski rekorder, za pet zadetkov je najmanj tekem potreboval Haris Vučkić (le osem), manj od Šeška so jih potrebovali tudi Sašo Udovič (9), Tim Matavž (10), Milan Osterc (11), Milivoje Novaković (13) in Miha Zajc (15), a je pri vseh prisotna velika razlika. To so dosegali v bistveno starejših letih kot Šeško, ki ima še ogromno časa, v katerem lahko na igriščih pokaže še marsikaj.

Edini Slovenec, ki mu je to uspelo v tem stoletju

Benjamin Šeško bo 20. rojstni dan praznoval 31. maja 2023. Vmes ga čakajo že uvodne tekme v kvalifikacijah za EP 2024. Foto: Guliverimage Za Slovenijo je tako zadel na štirih zaporednih tekmah in postal prvi slovenski nogometaš, ki mu je to uspelo v 21. stoletju. Pred tem so bili na treh zaporednih tekmah v tem stoletju strelsko uspešni Sašo Udovič (2000), Milivoje Novaković (2015) in Haris Vučkić (2020), nekdanji napadalec Krškega in Domžal pa je šel letos še korak dlje in podaljšal niz na štiri.

V nedeljo ga čaka nova priložnost. Če bo nastopil proti Črni gori, dvoboj v Stožicah se bo začel ob 15. uri, tako da velja pričakovati lep obisk (vstop na stadion bo za mlajše od 14 let brezplačen), in se ponovno vpisal med strelce, bo s tem izenačil absolutni državni rekord. Tega je leta 1999 postavil Zlatko Zahović, ki je bil pred 23 leti v izjemni formi. V kvalifikacijah za EP 2000, na katerih je Slovenija prvič resneje mešala štrene najboljšim in si priigrala nastop na velikem tekmovanju, je namreč samozavestni Mariborčan zadel v polno na kar štirih zaporednih tekmah. Še pred tem je dosegel zadetek na prijateljski tekmi s Finsko, ko je na stadionu ŽAK proti bodoči tekmici Kekove čete v boju za Euro 2024 izenačil na končnih 1:1, nato pa se je začel njegov šov v kvalifikacijah.

Zlatko Zahović se je leta 1999 vpisal med strelce na kar petih zaporednih tekmah! Foto: Reuters

Najprej je v Latviji prispeval oba zadetka za preobrat Slovenije in zmago takratne Katančeve zlate generacije z 2:1, nato je odločil zmagovalca na gostovanju v Albaniji (1:0), prispeval prvi zadetek proti Albancem še za Bežigradom, kjer je Slovenija nadaljevala zmagoviti niz in premagala tekmeca z 2:0, 4. septembra 1999 pa je spravil na noge slovenske navijače v Ljubljani z zadetkom za zmago nad Gruzijo z 2:1.

Pisala se je 80. minuta, nadaljevala pa slovenska nogometna pravljica. Rekordni Zahovićev strelski niz je kruto prekinilo gostovanje v Oslu, kjer je Slovenija doživela boleč poraz (0:4). Tako je ostalo pri petih zaporednih tekmah, na katerih se je vpisal med strelce, pri tem pa se podpisal pod kar šest zadetkov.

Benjamin Šeško, njegov nesojeni naslednik, ima torej v nedeljo priložnost, da izenači podvig slovenskega strelskega rekorderja. Pri rosnih 19 letih!