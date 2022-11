Mladi Romun presrečen, srečal bo svojega idola Jana Oblaka

Romunija v tem stoletju ne more biti ponosna na dosežke nogometne reprezentance. Navijače še vedno zelo peče neuspeh iz leta 2001, ko so po dramatičnem izpadu proti Sloveniji ostali brez nastopa na svetovnem prvenstvu. To je bil začetek prekletstva, saj so po neuspehu, pod katerega se je podpisal selektor Gheorghe Hagi, nizali slabe rezultate v kvalifikacijah. V tem tisočletju sploh še niso nastopili na največjem tekmovanju, ne bo jih niti letos v Katarju.

Popa bi glasoval za Oblaka

Mihai Popa je večkrat branil za mlado romunsko izbrano vrsto. Foto: Guliverimage Z elito so se družili le dvakrat na evropskem prvenstvu (v letih 2008 in 2016), kjer pa so obakrat izpadli že po skupinskem delu. To pa je bilo premalo za deželo, vajeno vrhunskih nogometnih uspehov in velemojstrov, ki so v preteklosti mešali štrene tudi najboljšim. Romuni so tako nazadnje izstopali leta 1994, ko so se na SP v ZDA prebili v četrtfinale. To je bilo tudi zadnje tekmovanje, kjer Slovenija še ni mogla nastopiti v kvalifikacijah.

Romuni se v današnjo tekmo s Kekovo četo podajajo s pomlajeno izbrano vrsto, v kateri ne manjka novincev. Že zdaj je jasno, da bo čuvaj mreže proti Sloveniji debitiral v državnem dresu, saj so vsi trije kandidati, ki so se znašli na seznamu, še brez nastopa. Če bo to Mihai Popa, 22-letni vratar Voluntarija, bo žarel od navdušenja, saj bo nastopil proti vzorniku. "Ne vem, kdo je v tem trenutku najboljši vratar na svetu. A če bi mogel odgovoriti, je moj favorit Jan Oblak. Je pa na svetu resnično veliko zelo dobrih vratarjev z različnimi kakovostmi. V čast mi bo, da se bom lahko pomeril z Oblakom," je pred srečanjem dejal Popa, eden izmed treh vratarjev, ki kandidirajo za nastop proti Sloveniji. Vsi trije si služijo kruh pri romunskem klubu.

Vsi dozdajšnji dvoboji med Slovenijo in Romunijo: Slovenija : Romunija 4:3 (2012 – prijateljska tekma)

: Romunija (2012 – prijateljska tekma) Romunija : Slovenija 2:0 (2007 – kvalifikacije za EP 2008)

: Slovenija (2007 – kvalifikacije za EP 2008) Slovenija : Romunija 1:2 (2007 – kvalifikacije za EP 2008)

(2007 – kvalifikacije za EP 2008) Slovenija : Romunija 0:2 (2006 – prijateljska tekma)

(2006 – prijateljska tekma) Romunija : Slovenija 1:1 (2001 – dodatne kvalifikacije za SP 2002)

(2001 – dodatne kvalifikacije za SP 2002) Slovenija : Romunija 2:1 (2001 – dodatne kvalifikacije za SP 2002)

: Romunija (2001 – dodatne kvalifikacije za SP 2002) Slovenija : Romunija 2:2 (2001 – prijateljska tekma)

Romunija : Slovenija 0:0 (1994 – prijateljska tekma) Rezultati Slovenije: 2 zmagi – 3 remiji – 3 porazi (razlika v golih 10:13)

Po napovedih romunske Gazete bo Popa sicer grel klop, od prve minute pa bi proti Sloveniji nastopili Moldovan - Manea, Burcă, Nedelcearu, Opruț - R. Marin, M. Marin, Cicâldău - Cordea, Pușcaș in Drăguș. Tako bi lahko v vratih stal Horatio Moldovan, 24- letni vratar Rapida iz Bukarešte.

Šeško in Šporar v slovenski konici napada

Andraž Šporar in Benjamin Šporar sta se ustalila v začetni enajsterici slovenske reprezentance. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Romunskega vratarja, kdorkoli bo že, bi lahko čakalo veliko dela. V napadu bosta sodelovala Benjamin Šeško in Andraž Šporar. Mladi napadalec Salzburga je konec prejšnjega tedna zadel v polno in namignil, da je konec sušnega obdobja, v katerem v klubskem dresu ni dosegal toliko zadetkov, kot jih je nogometna javnost pričakovala po izjemnih oktobrskih nastopih (ter mojstrskih zadetkih) proti Norveški in Švedski.

Devet let starejšemu Šporarju gre imenitno v zeleno-belem dresu Panathinaikosa v Grčiji. Slačilnico si deli z rojakoma Adamom Gnezdo Čerinom in Benjaminom Verbičem, v grškem prvenstvu pa še brez poraza suvereno uživa na prvem mestu. Je pa vprašanje, ali bodo od prve minute začeli vsi trije Slovenci trenutno najbolj vroče grške ekipe.

Navijači Romunije v tem tisočletju sploh še niso spremljali ljubljencev na svetovnem prvenstvu. Foto: Guliverimage

Končno besedo bo imel Matjaž Kek, ki kot selektor še čaka na prvi pozitivni rezultat proti Romuniji. S "sinovi Drakule" se je dvakrat pomeril v kvalifikacijah za EP 2008, ko je šele prevzel odgovorni položaj, in vknjižil dva poraza. Če gre soditi po zadnjih nastopih v ligi narodov, Slovenija je obstala v skupini B, Romunija pa po zadnjem mestu v skupini z BiH, Finsko in Črno goro izpadla med "tretjeligaše" (liga C).

Trije so izločili Sikoška, eden pa Vidovška in Elšnika

Cluj je končal evropsko sezono Maribora po izjemnem zadetku Hrvata Lovra Cveka s škarjicami v zadnji minuti. Foto: Guliverimage Večina vpoklicanih romunskih nogometašev (16) nastopa v domačih klubih, nekaterih izmed njih so imeli poleti pozitivne izkušnje s slovenskimi igralci. Andrei Burca, Cristian Manea in Claudio Petrilla so s Clujem v play-offu kvalifikacijah konferenčne lige – prav na stadionu, kjer bo danes potekal dvoboj s Slovenijo – izločili Maribor ter spravili v slabo voljo Gregorja Sikoška, Nicolae Paun pa s Sepsijem OSK v drugem krogu kvalifikacij omenjenega tekmovanja ljubljansko Olimpijo. In ne le to, na tekmi v Romuniji je bil strelec enega od treh zadetkov Sepsija (3:1), tako da je premagal novopečenega slovenskega reprezentanta Matevža Vidovška. To je bil dolgo časa, vse do gostovanja v Celju, tudi edini poraz zmajev pod vodstvom Alberta Riere, pri katerem je sodeloval tudi kapetan Timi Max Elšnik.

V nedeljo se bo Romunija v sosedskem obračunu pomerila še z Moldavijo (Kišinjev), Slovenija pa bo v Stožicah pričakala Črno goro.