Katar še pred začetkom SP zatresla nova afera?

Dva dneva pred začetkom svetovnega prvenstva v Katarju je nogometni svet pretresel nov škandal. Katar, ki ima težave z organizacijo tako velikega dogodka, kot je svetovno prvenstvo, se je znašel v novi aferi. Zdaj španska Marca poroča, da naj bi bili gostitelji svetovnega prvenstva tarča hudih obtožb, ki nanje mečejo slabo luč. Po besedah ​​Amjada Tahe, strokovnjaka za strateške politične zadeve in regionalnega direktorja britanskega centra v Savdski Arabiji, naj bi osem ekvadorskih igralcev prejelo 7,4 milijona dolarjev podkupnine v zameno za poraz Ekvadorja na prvi tekmi prvenstva v nedeljo proti gostitelju prvenstva.

Marca in številni drugi tuji mediji še poročajo, da naj bi Tahi vse skupaj potrdili viri iz Ekvadorja in Katarja ter pozvali svet, naj se zoperstavi "Fifini korupciji". Katarci naj bi se z Ekvadorci v zameno za zajeten kup denarja dogovorili, da jim bodo pustili zmagati z rezultatom 0:1 in golom v drugem polčasu.

Na govorice in obtožbe se do zdaj nista odzvali ne katarska vlada ne njihova nogometna zveza. Se je pa na celotno dogajanje na Twitterju odzval Marc Owen Jones, ki kot profesor deluje na univerzi Hamad bin Khalifa, kjer predava in raziskuje politično represijo ter strategije informacijskega nadzora. Ta je na Twitterju pojasnil, da je zgodba o poskusu podkupovanja Ekvadorja prišla z računa na Twitterju, ki je znan po tem, da širi dezinformacije, in je postal tudi eden in edini ter glavni vir neresnične zgodbe, ki je v zadnjih dneh obšla svet. Čeprav uradnih informacij še ni, je vse skupaj težko prezreti, saj so Katar v preteklosti obtožili tudi podkupovanja Fife z milijoni dolarjev, da bi ga izbrala za gostitelja svetovnega prvenstva.

Just a heads up if anyone sees a story about Qatar bribing Ecuador 7.4 million to lose the opening game - it started here from a well-known disinformation account who is somehow also the main source in the story @amjadt25 . It's already got thousands of RTs though pic.twitter.com/2EjjvqEbBV