Zgodba sega v čas, ko mu je Finlay, enajstletnik s cerebralno paralizo, napisal pismo. V njem je med drugim zapisal, da si želi, da bi bilo na svetu več takšnih, kot je on, ker "ljudi z invalidnostjo obravnava enakovredno kot vse druge". Pohvalil ga je tudi, da je najboljši brat na svetu, saj ima cerebralno paralizo tudi Grealisheva sestra Holly.

Nogometaš je najprej dečku pisno odgovoril, nato pa ga je še presenetil z obiskom v okviru socialnega programa njegovega kluba Manchester City.

Takrat je nastala obljuba, ki jo je Grealish danes izpolnil. Finlay ga je namreč izzval, da naj naslednji zadetek proslavi na način, ki ga bo izbral on. Sprva je imel v mislih plazenje črva, a sta se nato z nogometašem odločila za nekoliko manj izstopajoče kriljenje z razširjenimi rokami.

Jack Grealish dedicated his World Cup goal to Finlay ❤️



What a guy he is! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿👏pic.twitter.com/LwkfzRGBRX