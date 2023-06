Junak Cityja: Pred zadetkom sem igral za en dre*

''Tako blizu smo bili v zadnjih letih, danes pa nas je bog končno obdaril,'' je po srečanju, na katerem je dosegel najpomembnejši zadetek kariere in odločil zmagovalca finala lige prvakov, dejal Rodri. Španec je prejel nagrado za najboljšega igralca tekme, njegov trener in rojak Josep Guardiola pa se je vpisal v zgodovino nogometa s prav posebnim podvigom.

Meščanom je končno uspelo. Odkar je klub po prihodu arabskega kapitala zadihal z novimi, finančno bistveno bogatejšimi pljuči, kar je prišlo do izraza zlasti pri skoraj neomejenih možnostih nakupa želenih okrepitev, si je City prizadeval, da bi drzno obdobje največjih klubskih ciljev kronal z evropskim naslovom. Čeprav je že leta 2016 prišel Josep Guardiola, velik specialist za osvajanje največjih lovorik, pa evropske krone ni in ni bilo v Manchester.

Fotogalerija s tekme v Istanbulu, foto Reuters:

1 / 24 2 / 24 3 / 24 4 / 24 5 / 24 6 / 24 7 / 24 8 / 24 9 / 24 10 / 24 11 / 24 12 / 24 13 / 24 14 / 24 15 / 24 16 / 24 17 / 24 18 / 24 19 / 24 20 / 24 21 / 24 22 / 24 23 / 24 24 / 24

Vse do sanjske sezone 2022/23, ko so nogometaši v sinje-modrih na krilih mladega strelskega fenomena Erlinga Brauta Haalanda preskakovali stopničko za stopničko, nato pa v finalu, kjer se je še enkrat potrdilo, kako zna biti nogomet ne le dramatičen, ampak tudi nepredvidljiv, težje od pričakovanega strli milanski oreh. Na koncu je junak srečanja postal Rodri, kateri ni vajen biti tako izpostavljen ob vseh velemojstrih, ki redno tresejo mreže.

V Istanbulu pa je to uspelo le njemu. Nekdanji soigralec Jana Oblaka, pri Atleticu sta sodelovala v sezoni 2018/19, je bil v prvem polčasu skoraj neopazen, nato pa je v 68. minuti z natančnim, malodane filigranskim strelom dvignil na noge privržence Manchester Cityja. City je povedel, pot do trojne krone je bila na široko odprta. Sledilo je zahtevno nadaljevanje, Inter je zapravil kar nekaj priložnosti, a je City le zadržal prednost. In se veselil še dolgo v noč.

Rodri v objemu s trenerjem Josepom Guardiolo. Foto: Reuters

Rodri: Borili smo se kot živali

Dres Cityja nosi od leta 2019. Po štirih letih je pomagal klubu do prvega evropskega naslova. Foto: Reuters ''Prežemajo me čustva. Uresničile so se mi sanje. Navijači so zelo dolgo čakali na to. Zaslužili so si, tako kot smo si naslov zaslužili tudi mi igralci. Tako blizu smo bili v zadnjih letih, danes pa nas je bog končno obdaril,'' se je spomnil na poraz Cityja v finalu lige prvakov leta 2021, ko je priznal premoč Chelseaju, ter vsem drugih neuspešnih poizkusov naskakovanja evropskega naslova. Dres Cityja nosi štiri leta, tokrat je dočakal tisto, po čemer je hrepenel ves ta čas.

''Rad bi se zahvalil vsem. Ni bilo enostavno. Pomerili smo se z zahtevnim tekmecem, ki se je odlično branil in nam pretil v protinapadih. Dali smo vse od sebe. Nisem igral dobro v prvem polčasu, takrat sem igral za en dre*. A takšna so finala. Ne moreš pričakovati, da boš igral vedno tako dobro. Moraš upoštevati še čustva in živce. Borili smo se kot živali,'' je še poudaril 26-letni španski zvezni igralec, ki je po tekmi prejel nagrado za igralca tekme. V prihodnosti si želi še več. Tako, kot je v tej sezoni ubranil angleški naslov, želi v prihodnji ubraniti še evropskega. Naslov je posvetil vsem igralcem, ki so naredili ta klub velik. Med njih prišteva tudi rojaka Davida Silvo in Argentinca Sergia Agüera.

"To je trenutek ponosa za vse v našem klubu. Vsak dan tako garamo in že tako dolgo smo si želeli to lovoriko. Liga prvakov je čudovito tekmovanje in neverjetno smo srečni, da smo jo končno osvojili. Letos smo osvojili vse tri naslove, kar je nekaj neverjetnega," je dejal kapetan Cityja Ilkay Gündogan. Pokal mu je predal prvi mož evropskega nogometa Aleksander Čeferin. Foto: Reuters

Guardiola: Utrujen, miren, zadovoljen

Njegov trener Josep Guardiola, za mnoge najboljši nogometni strateg na svetu, se je vpisal v zgodovino nogometa. Postal je prvi strateg, ki je dva različna kluba popeljal do trojne krone. Pred 14 leti je tri največje lovorike v sezoni osvojil z Barcelono, klubom, pri katerem se je najbolj proslavil, saj je svetu predstavil novo zmagovalno različico igre ''tiki-take'', zdaj pa mu je uspelo ponoviti osvojitev trojne krone še z Manchester Cityjem. Po 12 letih je znova evropski prvak. Prekinil je obdobje, v katerem so mu naprej metali, da bi moral biti prvak tudi z Bayernom in Cityjem, kjer je računal na zelo močne zasedbe, a mu je iz leta v leto znova spodletelo. Zdaj se je smejalo Kataloncu.

Prvič, odkar je Aleksander Čeferin predsednik Uefe, je čestital Josepu Guardiolu za naslov evropskega prvaka. Foto: Reuters

Po tekmi je za BT Sport povedal: ''Utrujen, miren, zadovoljen. To lovoriko je tako težko osvojiti,'' je vse skupaj podkrepil še s prostaškim pridevnikom na črko j, s katerim je še bolj poudaril, kakšne travme in neuspehe je doživljal, ko v zadnjem desetletju ni osvajal evropskih naslovov. ''V tem tekmovanju moraš biti potrpežljiv. Zadnjič (finale leta 2021 proti Chelseaju, op. p.) smo v Portu zaostajali z 0:1, tokrat je bilo 0:0. Moraš imeti tudi srečo. Ederson je ubranil, tekmec ni izkoristil priložnosti. To tekmovanje je kot kovanec. To je bilo zapisano v zvezdah. Uspelo nam je,'' si je po naporni sezoni končno lahko oddahnil.

Jack Grealish, ki ga čakajo nastopi za angleško izbrano vrsto, je bil tudi kritičen glede svoje igre v finalu. Kaj vse je povedal? "To je nekaj, za kar garaš celo življenje, Presrečen sem. Bil sem grozen na igrišču, a mi je zdaj vseeno. S to skupino igralcev smo osvojili trojno krono, kar je nekaj res zelo posebnega," je ponosen, da je pomagal klubu do zgodovinskega uspeha. Foto: Reuters

''Potrebujemo počitek, sezona je bila predolga. Številne igralce čakajo zdaj še reprezentančne tekme. Uefa, Fifa, razmislite malce o tem,'' je Pep podal kritiko na prenatrpan tekmovalni urnik, ki igralcem ne dovoljuje veliko počitka. ''Angleško prvenstvo se je končal pred dvema, tremi tedni. Igralci bodo imeli dva, tri tedne počitnic, nato pa že začeli s pripravami. To je prehudo.''

Za nameček čaka City še ena obveznost, ki pa bo zelo sladka, saj bo klub iz Manchestra naskakoval še evropski superpokal. Pomeril se bo proti zmagovalcu evropske lige Sevilli, dvoboj pa bo odigran 16. avgusta na stadionu Georgios Karaiskakis v Atenah.