Številka, ki povezuje Man City, Jordana in morda tudi Đokovića

Nogometaši Manchester Cityja so v finalu lige prvakov premagali milanski Inter (1:0) in postali 23. različni evropski prvak v zgodovini tekmovanja. Tako so se zapisal v zgodovino najmočnejšega klubskega tekmovanja s številko, ki jo v svetu športa po uspešnosti simbolizira igralna številka na dresu legendarnega ameriškega košarkarja Michaela Jordana, že v nedeljo pa jo lahko v teniškem svetu doseže Novak Đoković, saj se bo v finalu OP Francije potegoval za rekordni 23. osvojeni grand slam turnir v karieri.

V zgodovini pokala državnih prvakov, po letu 1992 lige prvakov, je največ naslovov osvojil Real Madrid (14). Na evropski vrh se je povzpelo 23 različnih klubov. Zadnji novinec, ki se je tako veselil naslova, je ravno aktualni evropski prvak Manchester City (2023), pred njim je to kot zadnjemu uspelo londonskemu Chelseaju (2012).

Modri so leta 2021 osvojili ligo prvakov še enkrat. Takrat so preprečili Manchester Cityju, da bi se na seznamu evropskih prvakov pridružil kot 23. klub, a so meščani dočakali novo priložnost, bili izjemni v sezoni 2022/23, po dramatičnem finalu v Istanbulu, ko so z 1:0 odpravili Inter, pa so le postali 23. evropski klub, ki je stopil na evropski vrh. To je druga evropska lovorika meščanov, ki so bili v sezoni 1969/70 najboljši v pokalu pokalnih zmagovalcev.

Klub (država) Naslovi Real Madrid (Špa) 14 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 AC Milan (Ita) 7 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 Bayern München (Nem) 6 1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020 Liverpool (Ang) 6 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019 Barcelona (Špa) 5 1992, 2006, 2009, 2011, 2015 Ajax (Niz) 4 1971, 1972, 1973, 1995 Inter Milano (Ita) 3 1964, 1965, 2010 Manchester United (Ang) 3 1968, 1999, 2008 Chelsea London (Ang) 2 2012, 2021 Juventus Torino (Ita) 2 1985, 1996 Benfica Lizbona (Por) 2 1961, 1962 Nottingham Forest (Ang) 2 1979, 1980 Porto (Por) 2 1987, 2004 Celtic Glasgow (Ško) 1 1967 Feyenoord Rotterdam (Niz) 1 1970 Aston Villa Birmingham (Ang) 1 1982 Hamburger SV (Nem) 1 1983 Steaua Bukarešta (Rom) 1 1986 PSV Eindhoven (Niz) 1 1988 Crvena zvezda Beograd (Srb/Jug) 1 1991 Olympique Marseille (Fra) 1 1993 Borussia Dortmund (Nem) 1 1997 Manchester City (Ang) 1 2023

Anglija znižala zaostanek za Španijo

Kar se tiče uspešnosti držav, ki se lahko pohvalijo z največ osvojenimi naslovi, je v prepričljivem vodstvu Španija. Lahko se pohvali s kar 19 naslovi, kar 14 jih je osvojil madridski Real, pet pa jih je dodala Barcelona. Po zmagoslavju Manchester Cityja je drugouvrščena Anglija znižala zaostanek na štiri. Tretjeuvrščeni Italijani, ki so prek Interja zapravili priložnost, da bi še povečali zbirko, so jih zbrali ducat.

Nogometaši Interja so zapravili priložnost, da bi Italija število evropskih naslovov povišala na 13. Foto: Reuters

Na elitnem seznamu evropskih prvakov se sicer nahaja le deset držav, med njimi pa je tudi nekdanja Jugoslavija, saj je beograjska Crvena zvezda, ki danes zastopa srbske barve, osvojila evropski naslov leta 1991, ko je bila del skupne domovine Jugoslavije tudi še Slovenija.