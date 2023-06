Kakšna drama v Istanbulu! Liga prvakov ima novega vladarja.

V napetem finalnem dvoboju lige prvakov v Istanbulu je Manchester City z 1:0 premagal Inter in prvič v klubski zgodovini postal evropski prvak. Zmagoviti zadetek je v 68. minuti dosegel Španec Rodri. Milančani so zapravili kar nekaj zrelih priložnosti za izenačenje, na koncu pa ostali prekratki za zadetek. Kapetan črno-modrih Samir Handanović je dvoboj spremljal s klopi za rezervne igralce. Zmagovalcu je predal pokal predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

Liga prvakov, finale:

Sobota, 10. junij:

Evropa ima novega klubskega vladarja. Manchester City je prvič osvojil največjo lovoriko, kar jo ponuja evropski nogomet, milanski velikan pa ostaja pri treh evropskih naslovih.

Manchester City je novi evropski prvak. V superpokalnem srečanju se bo pomeril s Sevillo. Foto: Reuters

Inter je bil nazadnje najboljši v Evropi leta 2010, ko je pod vodstvom Joseja Mourinha proslavljal trojno krono. Omenjeni dosežek je letos uspel Cityju. Bogati angleški klub je osvojil trojno krono in ponovil podvig mestnih sosedov Manchester Uniteda (1999). V finalu je premagal Inter z 1:0, italijanski klub pa se je zelo dobro upiral angleškim favoritom, ki so se morali še kako potruditi, da so zadržali tesno prednost. Črno-modri so zapravili veliko zrelih priložnosti za izenačenje, Interju je obrnila hrbet tudi sreča.

Fotogalerija s finalne tekme v Istanbulu, foto Reuters:

De Bruyne odigral le 35 minut

Kako se je razpletla tekma? Čeprav je javnost pričakovala začetni pritisk Manchester Cityja, bogati angleški klub v uvodnih 15 minutah z izjemo nenatančnega strela Bernarda Silve ni resneje ogrozil vrat, ki jih je branil Andre Onana. Na drugi strani si je čuvaj mreže Cityja Ederson privoščil nekaj neprepričljivih potez, ki pa jih napad Interja ni znal pretopiti v zrelo priložnost za zadetek.

Že v 3. minuti je resda nevarno streljal na vrata Interja Erling Haaland, a se je Norvežan, ki je poslal žogo čez vrata, nahajal v nedovoljenem položaju. V 27. minuti je mladi Skandinavec, z 12 zadetki najboljši strelec lige prvakov, usmeril prvi strel v okvir vrat, a se je izkazal Kamerunec Andre Onana. Bil je odlično postavljen in z roko ustavil nevaren strel.

Manchester City je še pred koncem prvega dela ostal brez pomembnega člena v zvezni vrsti, Belgijca Kevina de Bruyna. Foto: Reuters

V 35. minuti je igrišče zapustil Kevin de Bruyne. Belgijski as, nosilec igre v zvezni vrsti Manchester Cityja, je staknil poškodbo. Trener angleškega prvaka Josep Guardiola je bil tako primoran opraviti prvo menjavo že v prvem polčasu. Namesto Belgijca je v igro vstopil Phil Foden. Inter se je do konca prvega polčasa dobro zoperstavil favoritu, okrog 72 tisoč gledalcev tako na stadionu Atatürk v Istanbulu v prvem delu ni videlo zadetka.

Rodri za vodstvo Cityja, Dimarco zatresel prečko

Na Olimpijskem stadionu Atatürk (75 tisoč mest), kjer bi moral biti finale lige prvakov že leta 2020, a ga je pandemija koronavirusa preselila na Portugalsko, je bilo zelo bučno. V 57. minuti so prvič menjali tudi nogometaši Interja. Izmučeni Edin Džeko je prepustil mesto na igrišču Romeluju Lukakuju. Le minuto pozneje si je veliko napako privoščila obramba Cityja, zlasti Manuel Akanji. Velika priložnost, prva na tekmi, se je tako ponudila Lautaru Martinezu. Argentinec se je z leve strani znašel sam pred vratarjem meščanov Edersonom. Podajo sta pričakovala tako Lukaku kot Marcelo Brozović, ki je nosil kapetanski trak Interja, a se je izkazal Brazilec na vratih Cityja in preprečil najhujše.

Rodri je z natančnim strelom v desni spodnji kot vrat popeljal City v vodstvo z 1:0. Foto: Reuters

Na polovici drugega polčasa pa se je ena izmed mrež na finalu lige prvakov le zatresla. Veselili so se nogometaši Cityja, v polno je zadel Rodri. Pred tem je Bernardo Silva z desne strani podal pred vrata Interja, nato je obramba črno-modrih odbila žogo, prišla je do Španca, ki je z natančnim strelom z okrog 14 metrov premagal nemočnega Andreja Onanaja. Pisala se je 68. minuta, navijači Cityja so skočili na noge in proslavljali vodstvo, le tri minuti pozneje pa ni manjkalo dosti, pa bi Inter ekspresno odgovoril z izenačenjem.

Zmedo v obrambni vrsti Cityja bi skoraj izkoristil Federico Dimarco, a je njegov strel z glavo zadel prečko. Tako je Milančane delilo le nekaj centimetrov od izenačenja. Dimarcu se je nato ponudila še ena priložnost, a mu je načrte nehote prekrižal soigralec Lukaku, tako da je ostalo pri vodstvu Cityja z 1:0.

Federico Dimarco je po strelu z glavo zatresel prečko. Foto: Reuters

V 77. minuti se je v imenitnem položaju za zadetek znašel Phil Foden. Rezervist Cityja je prodrl proti vratom Interja, a je bil njegov udarec preskromen, da bi čuvaju mreže Milančanov zadal prehude težave.

Črno-modrim se je vse bolj mudilo. Časa za izenačenje je bilo vedno manj, v 88. minuti pa je vendarle zadišalo po zadetku Interja. Po podaji rezervista Robina Gosensa je bil v neposredni bližini vrat najvišji v skoku Lukaku, a je žogo usmeril neposredno v vratarja Edersona. Ta jo je z nogo odbil do Rubena Diasa, od katerega se je žoga odbila v kot. Belgijski napadalec je nevarno zapretil tudi v 90. minuti, a je bil njegov diagonalni strel z roba kazenskega prostora nenatančen. Lukaku je tako postal osmoljenec večera. To pa še ni bilo vse. V izdihljajih petminutnega sodnikovega podaljška se je še enkrat izkazal vratar Cityja, angleški prvak, ki je na tekmi v vrata tekmeca presenetljivo usmeril manj strelov od Interja (7 proti 12), pa je vendarle zadržal mrežo nedotaknjeno in se prvič v klubski zgodovini povzpel na evropski vrh.

Izkušeni napadalec iz BiH Edin Džeko je odigral 57 minut, velikan slovenskega nogometa Samir Handanović pa je sedel na klopi za rezervne igralce. Foto: Reuters

Zanimivo je, da so letos v finalih evropskih tekmovanj doživeli poraze vsi trije italijanski predstavniki. Inter je ostal praznih rok proti Cityju, Roma v finalu evropske lige proti Sevilli, Fiorentina pa v finalu konferenčne lige proti West Hamu.

Manchester City v evropski sezoni 2022/23 ni izgubil niti enkrat. Foto: Reuters

Fotogalerija dogajanja v Istanbulu pred finalom, foto Reuters:

Prvi mož evropskega nogometa Aleksander Čeferin, ki bo danes podelil pokal kapetanu zmagovalca lige prvakov, se je v soboto popoldan sestal s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Turški predsednik je sprejel tudi predsednika Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Giannija Infantina. Foto: Guliverimage

