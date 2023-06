Svetovni nogometni diamant, ki ima v Sloveniji najboljšega prijatelja

To je zgodba o velikem prijateljstvu Senijada Ibričića in Edina Džeka. Zgodba o tem, kako sta se na vrtiljaku vrhunskih nogometnih karier našli sorodni bosanski duši in tako zbližali, da sta (p)ostala najboljša prijatelja.

''Še več kot prijatelja,'' nas je hitro dopolnil Senijad Ibričić, na katerega smo naslovili prošnjo, da nam podrobneje predstavi svojega prijatelja Edina Džeka, že vrsto let enega od najboljših napadalcev v Evropi, ki ga v soboto čaka poslastica kariere, zanj prvi finale lige prvakov.

''Poznava se že skoraj 20 let. Začelo se je že v mladi reprezentanci Bosne in Hercegovine, kjer sva hitro ugotovila, da spadava skupaj. V članski reprezentanci sva bila tako vedno 'cimra'. Potem pa se je nadaljevalo. Sem boter njegovemu sinu, on je boter moji hčerki, najini družini preživita skupaj veliko časa, tako da lahko rečem, da naju veže še več kot prijateljstvo,'' se je zahvalil bogu, da je v mladosti spoznal tako prijetno osebo, kot je še danes 37-letni zvezdnik milanskega Interja.

Spoznala sta se v mladi reprezentanci Bosne in Hercegovine ter hitro postala nerazdružljiva prijatelja. Foto: Guliverimage

''Zame je eden od najboljših ljudi na svetu. Obožujem ga tako kot osebo kot tudi nogometaša. Malo je ljudi na svetu, ki bi po takšni karieri ostali tako skromni in normalni. Njega ni to prav nič spremenilo. Ostal je isti, prijazen in prav nič vzvišen. To je njegova največja vrlina,'' je pohvalil svojega dobrega prijatelja, o katerem v teh dneh govori ves svet, saj bo še kako pomemben udeleženec nogometne tekme leta, finala lige prvakov.

Morda se v Turčiji srečajo tudi s Handanovićevimi

Edin Džeko bo v soboto prvič v karieri nastopil v finalu lige prvakov. Foto: Guliverimage ''Kakšno je sploh to vprašanje,'' se je nasmejal športni direktor Domžal, ko smo ga vprašali, ali si bo sobotni spektakel med Interjem in Manchester Cityjem v Turčiji ogledal v živo. ''Seveda grem v Istanbul. Takšno tekmo bi bilo resnično greh zamuditi. Take se ne igrajo vsak dan, sploh če v njih nastopa tvoj prijatelj, ki je igral za oba finalista,'' nam je dolgoletni zvezdnik bosanskega nogometa in stari znanec 1. SNL zaupal, kako se konec tedna odpravlja v Turčijo skupaj z družino.

Z ženo in otroki bodo stiskali pesti za družinskega prijatelja, čigar sobotni nastop bo pod posebnim drobnogledom javnosti, saj je pred leti na Etihadu nastopal v dresu Manchester Cityja, od leta 2021 pa zastopa barve Interja in tudi z njim osvaja lovorike. Dvakrat je osvojil italijanski pokal, dvakrat je bil najboljši tudi v superpokalu, zdaj pa se mu obeta priložnost, da bo najboljši še v Evropi. ''Navijali bomo za Edina. Upajmo, da se bo veselil in osvojil ligo prvakov, čeprav mu bo proti tako močnemu tekmecu, kot je City, seveda težko.

V Istanbulu bodo navijali skupaj z družino Džeko. ''To bo za nas krasen izlet. Upajmo, da bo srečen tudi za Edina. Morda se v Istanbulu dobimo tudi s Handanovićevimi, z njimi smo se že večkrat srečali, zlasti v Milanu. S Samirjem imava dobre odnose. Morda pa se najde čas tudi za kakšno kavo v Turčiji,'' se Ibričić veseli prigod na bližnjem potovanju.

Bolje se je znašel v Italiji kot Angliji

Z Manchester Cityjem je postal dvakrat angleški prvak, osvojil je tudi pokal FA, angleški superpokal, dvakrat pa je osvojil še ligaški pokal. Foto: Guliverimage Zaradi Džeka je vzljubil oba kluba, ki se potegujeta za evropsko krono. Tako Manchester City kot tudi Inter. Za dolgonogega napadalca je tako pred leti stiskal pesti na Otoku. Imel je kaj videti, Džeko je bil s Cityjem dvakrat angleški prvak.

''Anglija ima najmočnejšo ligo na svetu. Ko je igral v njej, smo podobno kot on uživali tudi njegovi navijači, mislim pa, da je za nas veliko bolje, da se je preselil v Italijo. Tu nam je bližje, življenje je drugačno. V Italiji se je bolje znašel, kar dokazuje tudi to, da tu vztraja že osem let,'' ga navdušuje dejstvo, kako se je vtisnil globoko v srce privržencem Rome (2015–2021), nato pa se odpravil še na sever Italije k Interju, kjer si deli slačilnico z velikanom slovenskega nogometa Samirjem Handanovićem. Njegovim kapetanom.

Sploh ne more verjeti, da si lahko v Sloveniji tako odpočije

Džeko v Italiji rad izkoristi priložnost, vsak dodaten prosti dan, ki se mu ponudi, da obišče svojega prijatelja na sončni strani Alp. Ljubitelji nogometa v Sloveniji so tako lahko svetovno prepoznaven nogometni obraz že večkrat opazili na tribunah na tekmah 1. SNL. Sprva se je to dogajalo v Kopru, saj je Ibričić sprva okušal čar slovenskega prvenstva med kanarčki, pozneje pa se je tudi Džeko privadil na mesto ob Kamniški Bistrici. Na Domžale, kjer je Ibričić vrsto let izstopal kot paradni konj zvezne vrste, po lanskem koncu kariere pa se dokazuje kot športni direktor.

Družini nekdanjih reprezentančnih soigralcev in poslovnih partnerjev sta zelo povezani. Foto: Instagram

''Če nama dopušča čas, se dobiva in druživa. Tudi z družinami. Zelo rad prihaja v Slovenijo. Zelo mu je všeč. Tako kot je tudi meni. Še vselej, ko je prišel, je užival v tem, da je imel lahko mir. Pogosto mi pojasnjuje, kako sploh ne more verjeti, da si lahko v Sloveniji tako odpočije. Da ima tu takšen javni mir. Da ga ne doživljajo kot zvezdnika in lahko v miru počne stvari, ki jih v Italiji ne bi mogel. To je zanj največja prednost Slovenije, saj lahko ohranja zasebnost,'' se je Džeko, ki je od Ibričića starejši za leto dni, ob številnih obiskih največjega prijatelja zelo navezal na Slovenijo.

Edin Džeko in Samir Handanović si od leta 2021 delita slačilnico pri milanskem velikanu. Foto: Guliverimage

Da jo pozna še bolje, so poskrbeli tudi nogometni znanci, njegovi sopotniki. ''V Italiji je spoznal veliko igralcev iz Slovenije, zlasti Sarmo (Samirja Handanovića, op. p.) in Iličića (Josipa Iličića, op. p.). Slovenija mu je všeč,'' je ponovil.

Edin Džeko je lani, ko je Senijad Ibričić sklenil nogometno kariero, velikemu prijatelju namenil naslednje besede: ''Hvala ti, moj brat. Hvala za vsa leta iskrenega prijateljstva, za nepozabne spomine, za vse, kar sva preživela skupaj kot reprezentanta ene in edine BiH, in za vse, kar še prihaja … Srečno, direktor, se vidimo kmalu v 'penziji'.'' View this post on Instagram A post shared by Edin Dzeko (@edindzeko)

''Pri nas Bosancih skoraj ne mine dan brez šale''

Prvega aprila lani si je NK Domžale privoščil ljubitelje nogometa, saj je na družbenih omrežjih objavil, kako bo Džeko, še vedno eden od najbolj cenjenih napadalcev v Evropi, nadaljeval kariero prav v Domžalah. ''Vsake toliko časa pa se moramo malce pošaliti,'' se je znova zasmejal Ibričić. ''Pri nas Bosancih skoraj ne mine dan brez šale. Zakaj se ne bi malce šalili,'' mu je bila všeč domislica, da se poskuša preslepiti javnost s tako odmevno prvoligaško šalo.

Pa je pri tem resničen tudi rek, da je v vsaki šali malce resnice? ''Nikoli ne veš,'' se je zamislil Ibričić, ki bi srčno rad videl, da bi njegov prijatelj zaigral v rumenem dresu, a se zaveda, da bi bilo to v tem trenutku malodane znanstvena fantastika.

''Saj so podobno govorili tudi za Hajduk. Edin namreč obožuje tudi Hajduk. Vemo, kaj vsem nam pomeni Hajduk, kakšne navijače ima, koliko ljudi navija zanj. A zdaj sploh ni primeren trenutek za takšne odločitve. Edin igra na vrhunski ravni in bo, kot kaže, ostal v Interju. Najpomembnejše je, da ostanemo živi in zdravi, druge stvari se bodo že sestavile,'' je Ibričić, nekoč velik as Hajduka in ljubljenec splitske Torcide, spomnil tudi na simpatijo Džeka, ki je v karieri poleg sarajevskega Željezničarja nastopal le še na Češkem (Teplice in Usti nad Labem), v Nemčiji (Wolfsburg), Angliji (Manchester City) ter Italiji (Roma in Inter), da bi nekoč zaigral v Dalmaciji. Tam, kjer skupaj z Ibričićem sodelujeta tudi poslovno, saj v Podstrani, praktično v predmestju Splita, skrbita za moderen turistični objekt.

Edin Džeko, ki ne skriva naklonjenosti niti do splitskega Hajduka, se je med strelce vpisal tudi na prvi polfinalni tekmi lige prvakov proti Milanu. Foto: Reuters

Bosanski diamant, ta vzdevek je prejel v mlajših letih, ko je opozarjal nase v Nemčiji in z Wolfsburgom osvojil bundesligo, tako pogosto zahaja tudi v Dalmacijo. ''Takrat je bil diamant. Vzdevek se ga je hitro prejel. Kjerkoli ga vidijo, je pač bosanski diamant. Za vedno bo ostal naš diamant, kar lep vzdevek, kajne? Nedavno sem se ravno spomnim nanj, ko sem omenil, kako imamo tudi mi v Domžalah diamanta. Mladega Luko Topalovića,'' je spomnil na 17-letnega kadetskega reprezentanta, ki že igra za člansko zasedbo Domžal in je sploh prvi nogometaš, rojen leta 2006, ki se je vpisal med strelce v 1. SNL.

Džeko kot Ibrahimović 2

Svežepečeni nogometni upokojenec Zlatan Ibrahimović je igral vrhunski nogomet tudi po vstopu v peto desetletje. Edin Džeko bi šel lahko po oceni Senijada Ibričića po njegovih stopinjah. Foto: Reuters Kar pa zadeva Džekovo zdravje in njegov fenomen, saj pri 37 letih še vedno igra nogomet na vrhunski ravni, čeprav je napadalec, ima njegov veliki prijatelj, ki smo ga ravno zmotili med urejanjem zadev v pisarni domžalskega kluba, zanj posrečen vzdevek. ''On je Ibrahimović 2. Je kot Zlatan,'' je potegnil vzporednico s švedskim nogometnim kraljem Zlatanom Ibrahimovićem, ki je na zelenicah v vrhunskem ritmu zdržal vse do svojega 42. leta.

''Edin ni imel nikoli v karieri večjih poškodb. Prepričan sem, da bo lahko igral še dolgo časa. Je tudi velik profesionalec. V teh letih še posebno pazi, da trenira dobro in nikoli preveč. Je vendarle prišel že v leta, ko se ni preprosto kosati z mlajšimi tekmeci. Ima pa še vedno zelo rad nogomet, uživa v tekmah in doseganju zadetkov. Še dolgo nas bo navduševal,'' najboljšemu strelcu reprezentance BiH (64 zadetkov na 127 nastopih) napoveduje še dolgo kariero.

Guardiola? Drugače je, če lahko kupiš vse, kar ti srce poželi.

Manchester City, ki ga vodi Josep Guardiola, v napadu pa izstopa najboljši strelec angleškega prvenstva in lige prvakov Erling Haaland, je veliki favorit za zmago v Istanbulu. Foto: Reuters Podobno kot za večino nogometnega sveta je prvi favorit sobotnega finala lige prvakov tudi za Ibričića Manchester City. ''Ne smemo si lagati, ampak priznati, kako mu gre v tej sezoni odlično. Za vse je favorit, ne le zame, a je to vendarle nogomet. V finalu se igra le ena tekma, tako da je vse mogoče. Od začetka bo vse odprto,'' je sicer očaran nad Cityjem, zlasti lahkotnostjo in pogostostjo doseganja zadetkov Erlinga Brauta Haalanda. V veselje mu je spremljati predstave svetlomodrega orkestra, ki jim dirigira trener Josep Guardiola.

''Ni kaj, Guardiola igra rad nogomet. Lepo je gledati njegovo ekipo, a je težko reči, ali bi bil tako uspešen trener tudi z ekipami, pri katerih ne bi mogel zapraviti toliko denarja za prihod igralcev. Malce drugače je, če lahko kupiš vse, kar ti srce poželi. Bilo bi mu verjetno težje, če ne bi mogel zapravljati milijarde evrov,'' dobro ve, kako pomembne so te stvari, še zlasti zdaj, ko kot športni direktor Domžal skrbi za kadrovsko politiko dvakratnih slovenskih prvakov.

Če ni uspelo ''Ibrahimoviću 1'' …

Senijad Ibričić je bil kapetan Domžal, nato pa je lani prevzel položaj športnega direktorja kluba. Foto: Vid Ponikvar Ibričiću za turizem trenutno zmanjkuje časa, prav tako za nove poslovne naložbe. ''Če verjamete ali ne, ampak, odkar sem športni direktor, se 24 ur na dan ukvarjam z nogometom. Saj mi pride prav, sem vsaj z ženo in otroki, a trenutno se ukvarjam samo s tem, kaj se bo dogajalo z Domžalami. Kar zadeva naložbe v turizmu, sem šel namensko v posel proti koncu kariere, saj sem vedel, da bo treba za obstoj početi še nekaj drugega. Odkar pa sem športni direktor, delam 100-odstotno, poudarek je le na Domžalah. To čutijo tudi moji najbližji prijatelji. Za zdaj mi je tako všeč, morda pa čez kakšno leto ali več znova začnem razmišljati tudi o turizmu.''

Zdaj poleg Domžal razmišlja tudi o tem, kako se bo končal sobotni finale lige prvakov. Verjame, da bo trener Interja Simone Inzaghi ostal dosleden sezoni in v začetno enajsterico v konico napada uvrstil nogometni ponos BiH. ''Če je pameten trener, tega ne bo spreminjal. Dobro, to govorim malce subjektivno, kot prijatelj Džeka, saj dobro vemo, kaj se dogaja v nogometu. Kako lahko trener čez noč marsikaj spremeni,'' nestrpno čaka verjetno največjo tekmo Edina Džeka v bogati karieri.

Edin Džeko in Samir Handanović sta letos že osvojila lovoriko. Ubranila sta naslov pokalnega zmagovalca v Italiji. Kako bo v soboto v Istanbulu? Foto: Guliverimage

Tako velik naboj sta skupaj občutila le še enkrat. Pred devetimi leti, ko je BiH prvič nastopila na velikem tekmovanju. Na svetovnem prvenstvu v Braziliji. Zdaj ima Džeko priložnost, da osvoji ligo prvakov. Če že ni uspelo ''Ibrahimoviću 1'', bi pa lahko ''Ibrahimoviću 2''.