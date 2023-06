Trener miren, nogometaši sproščeni, a se zavedajo izziva #video

Erling Haaland in soigralci so še zadnjič trenirali v domačem trening centru.

Erling Haaland in soigralci so še zadnjič trenirali v domačem trening centru. Foto: Reuters

"Seveda smo samozavestni. Sam sem optimističen. Ampak istočasno ne smem zanikati, da je dober tudi tekmec. Tega nisem nikoli storil in tudi v finalu lige prvakov ne bom." S temi besedami je trener angleškega nogometnega prvaka Manchestra Cityja Pep Guardiola spregovoril na zadnji novinarski konferenci pred letom v Istanbul, kjer jih v soboto zvečer čaka veliki finale lige prvakov z Interjem iz Milana. Zadnji trening doma so oddelali v sproščenem vzdušju.

Pep Guardiola Foto: Reuters Pred odhodom na sobotni finale lige prvakov v Istanbul so nogometaši Manchestra Cityja še zadnjič trenirali v domačem trening centru. Trener Pep Guardiola pa je stopil pred britansko sedmo silo. Po osvojeni premier ligi in pokalu FA želijo zdaj dvigniti še lovoriko, ki je Manchester City ni še nikoli. Guardiolo jo je z Barcelono že, s Cityjem pa je pred dvema letoma izgubil finale. "Tudi takrat, ko smo igrali finale s Chelseajem, smo imeli zelo dobro sezono v premier ligi. Igrali smo zelo lep nogomet, tako kot ga tudi zdaj. Ni velikih razlik. V finalu je tako, da potrebuješ tudi nekaj sreče, da ga zmagaš. Težko je, da se enkrat uvrstiš v finale in ga kar zmagaš. Pomembno je, da smo spet tukaj in imamo novo priložnost, ki jo želimo izkoristiti."

Sproščeno na zadnjem treningu pred letom v Istanbul (video: Reuters):

"Ni lahko napadati proti obrambnemu sistemu"

Erling Haaland Foto: Reuters Španski strateg je City popeljal do petih lovorik v premier ligi, dveh v pokalu FA in štirih v ligaškem pokalu. Čeprav lige prvakov s sinjemodrimi še ni osvojil, pred tekmo leta ne čuti pritiska. "Sem zelo miren. Zadovoljen sem, kaj so igralci naredili, kaj smo skupaj dosegli. A finale je povsem drugačna tekma. V zadnjih dneh skušam samo še ugotoviti, kakšno tekmo moramo odigrati. Moramo odigrati svoj nogomet, a obenem bo to tekma s številnimi izzivi. Ni lahko napadati proti obrambnemu sistemu, ki ga imajo oni. Morali bomo imeti dober ritem in biti potrpežljivi." Milanskega Interja ni nihče pričakoval v finalu. Italijani zagotovo nimajo toliko napadalnih kvalitet kot Angleži in je zato res pričakovati, da se bodo tekme lotili z bolj obrambno postavitvijo.