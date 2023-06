Izkoristite življenjsko priložnost #video

Po osvojenem pokalu FA želi Pep Guardiola z Manchestrom Cityjem spisati zgodovino in kot drugi angleški klub osvojiti trojček najprestižnejših lovorik v eni sami sezoni: po premierligaškem pokalu in lovoriki pokala FA še evropski naslov v ligi prvakov.

Pep Guardiola Foto: Reuters Izkoristite življenjsko priložnost je po sobotni zmagi nad mestnim tekmecem Manchestrom Unitedom v finalu pokala FA svojim varovancem govoril trener Pep Guardiola. "Nogometaši vedo, kaj je pred nami. Ob vsakem objemu smo si rekli: ena je odkljukana, še ena nas čaka." Za svojo drugo lovoriko v sezoni je Manchester City zmagal z 2:1. Z dvema goloma, sploh prvi je bil izjemen, je zablestel kapetan Ilkay Gundogan. A v Manchestru se bojijo, da utegne poleti oditi iz kluba. Med njegovimi morebitnimi destinacijami je Barcelona. Guardiola je postal šele tretji trener v Angliji – po Arsenu Wengerju in Alexu Fergusonu –, ki je dvakrat v eni sezoni osvojil angleški dvojček: premier ligo in pokal FA.

Samo ena angleška ekipa do zdaj pa je v isti sezoni osvojila premier ligo, pokal FA in ligo prvakov. To je bil Manchester United v sezoni 1998/1999. Naslednjo soboto lahko ta trojček pokalov osvoji City. "Občutek imamo, da smo v položaju, v kakršnem najverjetneje ne bomo nikoli več," poudarja Guardiola, ki je s sinjemodrimi od leta 2016 osvojil že 11 lovorik. "Da bi nas jemali resno, moramo osvojiti še ligo prvakov. Sezona je odlična, zabavna, a priznajmo si, da nam bo brez pokala lige prvakov nekaj manjkalo. Naša naloga je, da ga osvojimo." Manchester City ga še ni nikoli.

Pep Guardiola je z Barcelono trojček lovorik v eni sezoni že osvojil. Foto: Reuters

"Ljudje govorijo o trojčku. Pozabimo na to ..."

"Še ena do cilja." Foto: Reuters Ob koncu tekme z Unitedom je Guardiola potočil nekaj solz sreče, a se kmalu zresnil in misli že usmeril v finale lige prvakov z Interjem iz Milana. "Razmišljam že, kaj moramo storiti, da bomo premagali Inter. Z igralci sem že večkrat govoril, naj odmislijo, kaj se govori v javnosti. Ljudje govorijo o trojčku. Pozabimo na to, osredotočimo se na to, kako jih bomo premagali." Španski trener Cityja je sicer trojček lovorik v eni sezoni že osvojil in sicer leta 2009 z Barcelono (špansko la ligo, ligo prvakov in španski kraljevi pokal). Tekma stoletja za City bo prihodnjo soboto.