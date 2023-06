Manchester City še do druge prestižne lovorike v sezoni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

VG velikem finalu pokala FA, najstarejšega nogometnega tekmovanja na svetu, na kultnem Wembleyju v Londonu sta se v soboto pomerila mestna tekmeca Manchester City in Manchester United. Sinjemodri so zmagali z 2:1 in ostajajo v igri, da sezono sklenejo s tremi lovorikami, kar je doslej uspelo samo rdečim vragom.