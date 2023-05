Brez presenečenj: priznanje v roke Guardioli

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Katalonski nogometni strokovnjak Pep Guardiola je prejel nagrado za najboljšega trenerja angleškega prvenstva premier league po izboru združenja nogometnih trenerjev (LMA), potem ko je Manchester City popeljal do petega naslova angleškega prvaka.

Guardiola je popeljal City do pete ligaške krone v zadnjih šestih sezonah, klub pa v soboto čaka še finale pokala FA proti Manchester Unitedu in finale lige prvakov proti Interju teden dni kasneje.

"Sem v čudovitem nogometnem klubu in brez vse podpore, ki sem jo imel v času, ko sem tukaj, to ne bi bilo mogoče," je ob prejemu nagrade dejal Guardiola, ki je že tretjič osvojil to lovoriko.

Glavni tekmeci Guardiole v boju za nagrado LMA so bili Mikel Arteta iz Arsenala, Robert De Zerbi iz Brighton & Hove Albiona, Eddie Howe iz Newcastla, Vincent Kompany iz Burnleyja in Steven Schumacher iz Plymoutha Argyla.

Lani je nagrado prejel trener Liverpoola, Nemec Jürgen Klopp.

