Norveškega nogometnega zvezdnika Erlinga Haalanda, ki navdušuje v dresu Manchestra Cityja, so na Otoku izbrali za igralca sezone 2022/23 v angleški ligi. Na spletni strani lige so objavili, da je Haaland zmagal v javnem glasovanju, ki je bilo združeno z glasovi 20 kapetanov klubov.

Erlinga Haalanda so športni novinarji v Angliji pred kratkim razglasili za nogometaša leta, potem ko je dosegel rekordnih 51 zadetkov v vseh tekmovanjih sezone za City. Norvežan je imel izjemno sezono po prestopu iz Borussie Dortmund v Man City. Norvežan je v tej sezoni angleškega prvenstva dosegel 36 golov in tako presegel dosedanji rekord v premier ligi Alana Shearerja in Andyja Cola, ki sta vsak dosegla po 34 zadetkov.

Poleg tega je Haaland v trenutni sezoni lige prvakov zadel dvanajstkrat in bil ključnega pomena za uvrstitev v finale tega evropskega klubskega tekmovanja najvišje ravni proti Interju iz Milana. Finale lige prvakov bo na sporedu 10. junija v Istanbulu. Haaland lahko naslednjo soboto v Londonu z Manchester Cityjem osvoji tudi pokal FA v finalu proti mestnemu tekmecu Manchester Unitedu. Haaland je v pokalu dosegel še tri zadetke.

