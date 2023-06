Leta 2020 je Zlatan Ibrahimović v pogovoru za spletno stran Uefe napovedal, da bo nogomet opustil takoj, ko bo začutil, da ne zmore več igre na najvišji ravni. "Moram čutiti, da lahko ekipi, za katero igram, nekaj prispevam. Ne želim biti njihova utež. Želim, da se me primerja s preostalimi in da igram na najvišji ravni, to me motivira," je dejal pred dvema letoma in sinoči svojo napoved uresničil.

Foto: Guliverimage

Poslovil se je na domačem milanskem stadionu Giuseppe Meazza po zmagi v zadnjem krogu italijanskega prvenstva njegovega Milana s 3:1 nad Verono, star 41 let. Več o tem si lahko preberete na spodnji povezavi, v nadaljevanju besedila pa se lahko sprehodite skozi nekaj zanimivih dejstev o življenju enega najbolj karizmatičnih zvezdnikov, ki jih je ustvaril nogomet.

Zlatan Ibrahimovic has retired aged 41.



What a career.



⚽️ 511 club goals

👕 988 career games

🇸🇪 Sweden's all-time top scorer (62)

🇮🇹 5x Serie A champion

🇫🇷 4x Ligue 1 champion

🇳🇱 2x Eredivisie champion

🇪🇸 1x La Liga champion

🏆 1x Europa League championpic.twitter.com/9IjBSOXXD7 — DW Sports (@dw_sports) June 5, 2023

1. Šved balkanskih korenin

Zlatan Ibrahimović se je rodil na Švedskem, a njegovi predniki prihajajo z Balkana. Njegova starša sta se v želji po boljši prihodnosti na Švedsko preselila iz Bosne in Hercegovine (oče) oziroma Hrvaške (mama). Njun zakon ni trajal dolgo, ločila sta se, ko je Zlatan imel dve leti, s tem pa je bilo povezanih kar nekaj izzivov, ki so ga čakali v poznejši dobi, ko se je selil od enega do drugega, nikjer pa ni bil deležen prave družinske podpore. Odraščal je v multikulturnem okolju neugledne soseske Rosengrad v središču Malmöja, kjer se je, da bi si olajšal pot na trening, večkrat zatekel h kraji kolesa.

Kip Zlatana Ibrahimovića je zaradi pogostih zlorab trenutno na skrivni lokaciji. Foto: Reuters

Leta 2019 so Ibrahimoviču v njegovem rojstnem mestu postavili bronast kip v naravni velikosti, a je bil vse od novembra istega leta tarča številnih napadov. Domačini so zvezdniku zamerili, ker je svoj denar vložil v stockholmski nogometni klub Hammarby, kar je močno razjezilo privržence Malmöja, kluba, kjer je Ibrahimović začel svojo poklicno kariero. Huligani so kipu najprej decembra 2019 odžagali nos, stopala kipa pa so "šla po svoje" naslednji mesec, zaradi česar se je ta zrušil ob pregrado, ki ga je ščitila. Aprila letos so mestne oblasti sporočile, da so kip Ibrahimovića po treh letih obnovili in restavrirali, a ga ne bodo vrnili na podstavek pred stadionom v Malmöju. Pred "nepredvidljivimi navijači" ga bodo hranili na varnem na skrivni lokaciji.

2. Najstarejši strelec v Serie A

Ibrahimović je na klubski ravni nogometno pot začel v domačem Malmöju, pozneje pa igral za Ajax, Inter, Barcelono, PSG, Manchester United in La Galaxy, močan pečat pa je pustil v italijanski ligi, kjer je igral za vse tri velikane, Milan, Inter in Juventus.

Zanimivo je, da je marca letos z golom na obračunu AC Milana proti Udineseju postal najstarejši strelec v zgodovini Serie A. V sodnikovem dodatku prvega polčasa je realiziral enajstmetrovko in svojo ekipo izenačil, potem ko je zaostajala na začetku tekme. Pri 41 letih in 166 dneh je tako prehitel Alessandra Costacurto, ki je držal rekord iz časov v Milanu.

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

3. Najboljši strelec švedske reprezentance

Ibrahimović velja za enega najboljših švedskih nogometašev vseh časov in je med drugim lastnik rekorda v številu zadetkov za svojo reprezentanco. Na 122 tekmah je dosegel 62 zadetkov.

4. Ljubitelj tatujev

Ibrahimović je velik ljubitelj tatujev, če ni že kar obseden z njimi. Tatuji, ki prekrivajo velik del njegovega telesa, odražajo njegovo osebnost, ki je večja od življenja, in ljubezen do samoizražanja. Pripovedujejo zgodbo o njegovem življenju, njegovih strasteh in prepričanjih. Tako je denimo leta 2015 svoje telo kot platno izkoristil za opozarjanje na pereči problem lakote. V sklopu humanitarne akcije Svetovnega programa za hrano si je dal telo prekriti s 50 začasnimi tatuji, ki so ponazorili imena 50 lačnih otrok, ki jim je omenjena organizacija priskočila na pomoč. S tatuji je želel opozoriti na alarmantno dejstvo, da je na svetu še 805 milijonov ljudi, ki se spopadajo z lakoto, in da so to imena, o katerih – za razliko od njegovega – ne govori nihče.

5. Spor s Pepom Guardiolo

Ibrahimović je znan tudi po tem, da je vedno brez dlake na jeziku govoril tudi o svojih trenerjih. Največji trn v njegovi peti je bil Pep Guardiola, s katerim je sodeloval v sezoni 2009, ko je iz Interja prestopil v Barcelono. Šved je javno kritiziral njegova taktiko in slog igre, med tekmami pa sta se večkrat prepirala na igrišču. Poleg tega se je Guardiola odločil, da Ibrahimovića posede na klop za rezervne igralce, kar je še povečalo napetost med njima. Ob koncu sezone so Ibrahimovića posodili Milanu, kar je pomenilo konec njegovega kratkotrajnega bivanja pri Barceloni in težavnega odnosa z Guardiolo.

Na to težavno epizodo še vedno spominja slavna izjava Ibrahimovića, ki je obdobje pri Barceloni opisal z naslednjimi besedami: "Ko kupite mene, kupite ferrarija. Če vozite ferrarija, natočite vrhunski bencin v rezervoar, zapeljete na avtocesto in pritisnete na plin. Guardiola je natočil dizel in se zavrtel na podeželju. Kupiti bi moral fiat."

Ibrahimović je Guardioli med drugim očital tudi, da je v času, ko je bil trener pri Barceloni, vse stavil na Lionela Messija. "Žrtvoval me je za Messija. Ni imel 'jajc', da bi mi to povedal, in me je preprosto ignoriral," je povedal Šved, ki se v času na klopi Barcelone ni naigral prav zato, ker je Guardiola v napadu več stavil prav na Messija.

6. LeBronu Jamesu vrnil dres

Ko je Ibrahimović leta 2018 prestopil v severnoameriško nogometno ligo MLS, kjer je zaigral za ekipo LA Galaxy, mu je zvezdnik košarkarskega moštva Los Angeles Lakers LeBron James v znak dobrodošlice v mestu angelov poslal podpisan dres Jezernikov. Ibrahimović seveda ne bi bil Ibrahimović, če dresu ne bi dodal še svojega podpisa in mu ga poslal nazaj ter s tem dokazal, kdo je večji "frajer" v tem tandemu velikanov. Ibrahimović je sicer Jamesu večkrat očital, da se preveč ukvarja s političnimi temami in mu svetoval, naj se raje drži športa.

A feud between Zlatan Ibrahimović and Lebron James is not what I was expecting from 2021.



What are your thoughts on what both athletes have said? 👇 pic.twitter.com/c9be9jlaj2 — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) February 27, 2021

7. Impresivna zbirka avtomobilov

Ibrahimović, ki je znan po svojem ekstravagantnem življenjskem slogu, je strasten zbiratelj luksuznih avtomobilov. V garaži ima impresivno zbirko jeklenih konjičkov, vključno z avtomobili Lamborghini Aventador, Ferrari 599 GTO, Audi RS6, Mercedes-Benz SLS AMG in Porsche 911 Turbo S.

8. Propadla linija oblačil A-Z

Ibrahimović se je preizkušal tudi v modnih vodah, ne le kot model, pač pa tudi kot lastnik lastne linije oblačil. Leta 2016 je na trg lansiral linijo športnih oblačil z imenom A-Z, a je podjetje po vsega dveh letih delovanja kljub začetnemu navdušenju in naložbam podjetja zaradi izgube v višini 18 milijonov dolarjev moral zapreti. Za Ibrahimovića je to opomnik, da uspeh na igrišču ne pomeni vedno uspeha zunaj igrišča.

9. Ljubitelj borilnih veščin

Ibrahimović je močno povezan z borilnimi športi, zlasti mešanimi borilnimi veščinami (MMA). V mlajših letih je treniral tekvondo (nožni udarci so mu prav prišli tudi v nogometu), pozneje pa se je dotaknil tudi mešanih borilnih veščin. V intervjujih je večkrat izjavil, da se mu zdita disciplina in fizičnost MMA podobni tisti pri nogometu, v nekem trenutku se je celo oklical za Conorja McGregorja nogometa.

10. Več kot 500 zadetkov

Ibrahimović je eden izmed majhne skupine igralcev, ki so v karieri presegli mejo 500 golov. Za doseganje zadetkov je prejel številne individualne nagrade, vključno z več nagradami za najboljšega strelca, in velja za enega najboljših strelcev svoje generacije.