Maja bo v Črni gori odprt prvi hotel SIRO v Evropi

Ena največjih hotelskih skupin na svetu Kerzner International maja letos v osrčju Boke Kotorske na črnogorski obali odpira svoj prvi hotel SIRO v Evropi. Podjetje, ki se v svojem portfelju ponaša s prestižnimi hoteli, kot so One&Only, Atlantis, Rare Finds in drugi, je ekskluzivno napovedalo začetek rezervacij za SIRO Boka Place , edinstven regijski turistični biser v sklopu luksuznega kompleksa Porto Montenegro.

SIRO Boka Place prinaša vrhunski koncept fitnesa in dobrega počutja, ki združuje holistični pristop k treningu in okrevanju z najsodobnejšimi tehnološkimi inovacijami na teh področjih. Odlikuje ga tudi visokotehnološki fitnes laboratorij, ki pokriva impresivnih 1.600 kvadratnih metrov in je ena največjih telovadnic v regiji. Opremljen je z vrhunskimi napravami in opremo, sodobnimi studii za jogo in pilates ter specializiranimi conami, kot so Functional Fitness Zone, Cardio Zone, Weight Training Zone in Experience Box. Poleg tega je gostom na voljo 25-metrski bazen s pomično streho in panoramskim razgledom, idealen za kopanje v različnih vremenskih razmerah.

SIRO Boka Place ni le hotel, je destinacija, ki navdihuje preobrazbo duha in telesa. Skozi pet ključnih stebrov – fitnes, prehrana, spanje, okrevanje in mindfullness – bivanje vsakemu gostu zagotavlja popolnoma prilagojeno izkušnjo. Sobe so zasnovane tako, da gostom zagotavljajo maksimalno udobje s termoreguliranimi vzmetnicami za optimalen spanec in funkcionalno udobje. Hotel ima tudi edinstven Recovery Lab z najsodobnejšimi tretmaji, vključno s specializiranimi sobami za okrevanje, savno in sobo za krioterapijo, ki omogočajo popolno regeneracijo.

Da gre za hotel, ki postavlja najstrožje svetovne standarde, potrjuje tudi ekskluzivno partnerstvo z nogometnim klubom AC Milano. Sloviti klub z več kot 120-letno slavno zgodovino in sedmimi naslovi Lige prvakov je uradni partner hotela SIRO Boka Place.

"Na vsakem potovanju mi ​​je pomembno, da se počutim kot doma. Hotel SIRO odlično združuje vse, kar potrebujem – prostor za trening, okrevanje in kakovosten spanec, ki je ključnega pomena za vsakega športnika. Ko imate takšne pogoje, se lahko popolnoma sprostite in osredotočite na svoj cilj, ne da bi izgubljali čas za prilagajanje", poudarja Zlatan Ibrahimović, svetovalec kluba.

Poleg italijanskega kluba so kakovostne in edinstvene vadbene programe hotela SIRO prepoznali številni strokovnjaki po vsem svetu, del te športne družine je tudi slovita britanska boksarka Ramla Ali. Ramla je postala svetovna ikona enakosti v športu, ki simbolizira boj za vključenost in navdihuje ljudi po vsem svetu.

"SIRO združuje znanost, inovativnost in vrhunsko gostoljubje, SIRO Boka Place pa tej znamki prinaša novo dimenzijo. Ponosni smo na celostno ponudbo, ki razkriva destinacijo skozi aktivna doživetja v osupljivem obalnem okolju Porto Montenegro," je povedal Filip Zuber, generalni direktor Kerzner International. "Verjamemo, da bo naš hotel v Črni gori izpolnil vsa pričakovanja naših gostov, tako številnih družin, ki iščejo kraj za oddih in okrevanje, kot aktivnih posameznikov, ki obožujejo šport in trening. Tako je bilo z našim hotelom SIRO One Za'abeel v Dubaju, ki je predstavljal pomemben mejnik za Kerzner International, saj smo svetu predstavili svojo inovativno blagovno znamko. Zato smo zadovoljni, da bomo še naprej gradili kakovostne zgodbe na jadranski obali v enem najlepših zalivov v Sredozemlju," poudarja Zuber.

Za ljubitelje aktivnih počitnic kombinacija morja in gora ponuja možnosti za aktivnosti skozi vse leto. SIRO Boka Place odpira vrata edinstvenim doživetjem – pohodništvom po Unescovih zaščitenih območjih, kolesarskim turam, soteskanju v neokrnjeni naravi ter vodnim aktivnostim, kot so veslanje, jadranje in rafting. SIRO Boka Place kot del prestižne skupnosti Porto Montenegro omogoča dostop do dodatnih športnih objektov, vključno z igrišči za tenis, nogomet in košarko. Gostom se ponuja edinstvena priložnost, da odkrijejo harmonijo med razkošjem, zdravjem in avanturo na eni najlepših destinacij v Evropi.

Z vrhunsko ponudbo hrane in pijače SIRO Boka Place združuje zdravje in hedonizem. Prilagojeni načrti obrokov, ki so jih ustvarili nutricionisti in kuharji, omogočajo gostom, da uživajo v hrani, ne da bi pri tem ogrozili zdrav življenjski slog. Izstopajo posebne restavracije in bar na strehi s pogledom na Jadransko morje, idealni za sprostitev.

