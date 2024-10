Nekdanji kapetan švedske nogometne reprezentance Zlatan Ibrahimović, ki je v četrtek praznoval 43. rojstni dan, si je kot vsako leto kupil enako darilo, svoj deveti ferrari. Tokrat je to model SF 90 XX Spider v črni barvi s 1.030 "konjskimi" močmi in vrednostjo, ki jo dnevnik Aftonbladet ocenjuje na približno milijon evrov.

"Vse najboljše, Zlatan," je Zlatan Ibrahimović zapisal na družabnih omrežjih in zapis pospremil z objavo fotografije čisto novega ferrarija. Gre za omejeno prestižno proizvodnjo italijanskega proizvajalca luksuznih športnih vozil, ki je omejena na 599 avtomobilov.

Nogometaš si že več let za rojstni dan, ki ga praznuje tretjega oktobra, podari novega ferrarija. Za 41. rojstni dan si je kupil 812 Competizione za 600 tisoč evrov, za 42. rojstni dan pa Daytono SP za tri milijone evrov.

Happy Birthday to Zlatan pic.twitter.com/QuB09DILDg — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 3, 2024

To je že deveti avtomobil te znamke, ki je v nogometaševih garažah v Milanu in Stockholmu. Poleg tega ima štiri porscheje v najbolj luksuznih in dodelanih različicah. Njegovo zbirko avtomobilov sestavlja 13 vozil in je po ocenah švedskega avtomobilskega strokovnjaka Mathsa Nilssona, ki ga navaja Aftonbladet, vredna približno 17 milijonov evrov.

Po podatkih časnika ima samo še en Šved najnovejši SF XX Spider. To je Per Gessle, ustanovitelj in skladatelj skupine Roxette. Po informacijah revije Hant so ga zaradi težkega dostopa do omejene serije tega modela priporočili tovarni v Maranellu kot Ibrahimovićevega idola in prijatelja.

Pri reviji so skrbno izračunali bogastvo nogometaša, ki je trenutno svetovalec pri italijanskem AC Milanu, in ga ocenili na dobrih 200 milijonov evrov.

Ibrahimović, sin priseljencev z območja nekdanje Jugoslavije, se je upokojil junija lani. Za švedsko reprezentanco je odigral 122 tekem in dosegel 62 golov.