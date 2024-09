Ibrahimović je štafeto najboljšega švedskega športnika predal Duplantisu

Nekdanji napadalec AC Milana in kapetan švedske nogometne reprezentance Zlatan Ibrahimović je na nedeljski milanski derbi med Milanom in Interjem povabil svetovnega rekorderja v skoku s palico Armanda Duplantisa in mu predal naziv najboljšega švedskega športnika, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

"Zdaj, ko sem končal igranje nogometa, mora nekdo prevzeti mojo vlogo in narediti velike stvari za Švedsko, in to je tisto, kar Armand počne vedno znova, saj je fantastičen predstavnik države," je na novinarski konferenci po tekmi dejal Ibrahimović, ki je član uprave AC Milana v vlogi višjega svetovalca.

"Poznavajoč Zlatana in njegov izjemno močan ego, je zelo hitro predal štafeto najboljšega športnika in se odpovedal številki ena švedskega športa, status, ki ga je vedno tako poudarjal in ljubil," ob tem komentirajo švedski mediji.

Na tribuni sta poleg Ibrahimovića sedela zaročenka šampionskega skakalca s palico Desire Inglander in svetovni rekorder v teku na 400 metrov z ovirami Norvežan Karsten Warholm, ki ga je Duplantis 4. septembra premagal na 100-metrski ekshibicijski tekmi v okviru turnirja diamantne lige v Zürichu.

Dvainštiridesetletni Ibrahimović je za švedsko reprezentanco nastopil 122-krat in dosegel 62 golov. Kariero je končal junija lani.

Na olimpijskih igrah v Parizu je 24-letni Duplantis tako kot tri leta prej v Tokiu osvojil zlato medaljo in izboljšal lasten svetovni rekord na 6,25 metra.

Duplantis je v objavi na Instagram računu Milana poslal pozdrav privržencem kluba pred nedeljskim večernim derbijem proti Interju. Milanski derbi je sicer dobil AC Milan z izidom 2:1.

"Tako sem navdušen nad nocojšnjo tekmo. Zdaj se vozimo na stadion," je zapisal Duplantis. Ko je bil na stadionu, so ga videli, kako pozdravlja navzoče in pozira skupaj z Ibrahimovićem.

