"Haaland? Ne, srečen sem s svojo ženo."

Verjetno ne bi nihče izmed nogometnih sladokuscev nasprotoval, da bi se na finalu v Istanbulu odvil enak nogometni scenarij, kot se je zgodil na zadnjem finalu lige prvakov, ki ga je gostil Istanbul. V sezoni 2004/05 je angleški Liverpool namreč po prvem polčasu zaostajal z 0:3, nato pa poskrbel za veliki preobrat in se po izvajanju enajstmetrovk veselil evropske krone.

Tudi tokrat si bosta tako kot pred 18 leti nasproti stala angleški in italijanski klub. A tokrat bosta v ospredju Manchester City, ki je v vlogi velikega favorita, in Inter. Za stratega Interja Simoneja Inzaghija bo to prvi finale lige prvakov, a italijanski strateg gre lahko v finale z veliko samozavestjo, saj je do zdaj osemkrat igral v velikih finalih pokalnih tekmovanj, od tega je bil na čelu Lazia in Interja uspešen sedemkrat. Edini poraz je prišel v njegovem prvem finalu italijanskega pokala, ko je bil od takrat njegovega Lazia boljši tekmec. Za nameček so bile v večini to tekme, v katere se je Inzaghi podal v vsaj na papirju vlogi slabšega nasprotnika. Sedeminštiridesetletnega stratega se je prijel vzdevek pokalnega kralja. "Seveda mi takšni vzdevki prijajo. Na pomembnih tekmah mi je vedno uspelo odigrati dobro tako v napadu kot v obrambi," je pred zadnjim dejanjem sezone povedal Inzaghi.

Simone Inzaghi je pred zahtevno nalogo. Foto: Reuters

Inter v boj za četrto zvezdico

Inter, ki bo igral v svojem prvem finalu v zadnjih 13 letih, je v zadnjih tednih igral odličen nogomet, a se pri italijanskem klubu zavedajo, da je vloga favorita povsem jasna. "City je najboljša ekipa na svetu, a vsaka tekma se začne z rezultatom 0:0," je bil jasen Inzaghi, ki se je na vprašanje novinarjev, česa se pri zasedbi Pepa Guardiole najbolj boji, le sarkastično nasmehnil. "Veste, da govorimo o nogometu? Ne bojim se ničesar," je bil jasen Italijan. "Mancester City je v tej sezoni osvojil dve lovoriki in prav toliko smo jih osvojili tudi mi. Zaslužimo si biti v tem finalu."

"Čudovit občutek je biti v finalu lige prvakov. O tem smo razmišljali dan za dnem, zdaj pa smo tukaj in uživamo v tem, kar nam je uspelo. A tu se ne želimo ustaviti. Treba bo igrati borbeno in tudi z glavo. Zavedamo se, da nas čakajo težki trenutki in da bomo morali biti odlični skoraj v vsakem trenutku. V težkih časih smo še bolj zrasli kot ekipa. Čaka nas 57. tekma v tej sezoni, prvih 56 nam je omogočilo, da smo prišli v finale. Borili se bomo centimeter za centimetrom proti zares močni ekipi. Imamo priložnost, da znova pišemo zgodovino tega kluba," je dejal Inzaghi, ki bo z Interjem lovil četrto zvezdico v zgodovini kluba.

Samir Handanović bo srečanje spremljal s klopi za rezerve. Foto: Guliverimage

Italijanski strateg je ob tem opozoril, da jih čaka garanje predvsem v obrambi. "Vemo, kakšen igralec je Haaland. Morali se bomo braniti in biti močni pri omejevanju ne samo Haalanda, temveč vse ekipe Cityja. Imajo tudi odlično obrambo, v tej sezoni so prejeli res malo zadetkov," je povedal Inzaghi, ki se je ob tem ozrl tudi proti preostalima dvema finaloma evropskih tekmovanj, kjer sta italijanska predstavnika Roma v ligi Europa in Fiorentina v konferenčni ligi ostala praznih rok. Zadnje italijansko upanje za evropsko lovoriko tako zdaj ostaja še Inter. "Letos so italijanske ekipe dosegle res velike mejnike, kar je čudovito za italijanski nogomet," je tekmece pohvalil Inzaghi.

Edini slovenski predstavnik v finalu Samir Handanović bi lahko postal prvi Slovenec z naslovom v ligi prvakov. Od Slovencev so do zdaj v finalih igrali še Srečko Katanec, Zlatko Zahović in Jan Oblak. Slednji in Katanec se sicer lahko pohvalita z zmagama v drugih dveh evropskih tekmovanjih, Katanec je leta 1990 dobil pokal pokalnih zmagovalcev, Oblak pa 2018 evropsko ligo. "Za igralca je finale lige prvakov težji test, saj je to pač vrh vsega. Potrebovali bomo najboljšo predstavo sezone ali celo naših življenj, toda tudi za tekmeca bo težko," je pred dnevi povedal Handanović, ki je v tej sezoni vlogo prvega vratarja prepustil Andreju Onanaju, ki ga čaka zelo zahtevna naloga.

"Smo pripravljeni, občutek imam, da smo na pravi poti in vemo, da bodo nogometaši dali vse od sebe," je prepričan Guardiola. Foto: Reuters

Da ne bo preprosto, pa poudarjajo tudi v zasedbi Manchester Cityja, ki se spopada z izrazito vlogo favorita. City bi lahko tako zmagi v angleškem pokalu in angleškem prvenstvu doda še svoj prvi tako želeni naslov v ligi prvakov, ki še manjka v vitrini izjemnih meščanov. "Danes bomo takšni, kot smo bili celo sezono. S štabom imamo načrt, zamisel, ki smo jo predali nogometašem. Če nam bo uspelo, bo to dober dan, če ne bo, bo slab. Smo pripravljeni, občutek imam, da smo na pravi poti in vemo, da bodo nogometaši dali vse od sebe. Ko igraš v finalu, je pomembno, da imaš stabilnost in vero v to, kar počneš. A v finalu se zgodijo trenutki, ko lahko vse skupaj postane noro. V takšnih trenutkih ni taktike, prevlada le želja," je opozoril trener Manchester Cityja Pep Guardiola.

Španec, v vlogi stratega že zmagovalec lige prvakov v 2009 in 2011, pa lovi tudi trenerje s po (najmanj) tremi zmagami v tem tekmovanju. Carlo Ancelotti jih ima štiri, Bob Paisley in Zinedine Zidane pa po tri. Guardiola prav tako lahko postane šesti trener, ki je ligo prvakov dobil z različnimi klubi. To je doslej uspelo Ancelottiju, Ernstu Happlu, Juppu Heynckesu, Ottmarju Hitzfeldu in Joseju Mourinhu.Je pa Guardiola že v elitni druščini tistih, ki so naslove osvajali kot igralci in trenerji. Na tem seznamu so še Ancelotti, Johan Cruyff, Miguel Munoz, Frank Rijkaard, Giovanni Trapattoni in Zidane.

Manchester City bo lovil svoj prvi naslov v ligi prvakov. Foto: Reuters

A Španec se na omenjene sezname požvižga, zdaj je osredotočen le na nocojšnji obračun. "Morali bomo biti potrpežljivi. Način, na katerega igra Inter, je zares neugoden. Andre Onana je neverjeten vratar, ob tem vsa ekipa zna držati žogo v svoji posesti. Na levi strani igrišča so res močna ekipa z izjemnim prehodom v napad. Čaka nas težko delo," je še dodal Guardiola.

"Haaland? Srečen sem s svojo ženo."

Zbrane na novinarski konferenci pred finalom je najbolj nasmejal eden od najboljših nogometašev Manchester Cityja Kevin de Bruyne. Belgijski čarovnik je namreč na vprašanje, ali je bila naveza s Haalandom ljubezen na prvi pogled, duhovito pripomnil: "Ne, srečen sem s svojo ženo," je v smehu dejal dobro razpoloženi Belgijec. "To je težko razložiti, včasih se z nekaterimi od igralcev razumeš brez besed, takoj razumeš, kaj si želi. Res sva se povezala, tudi Erling se je res hitro privadil na naš sistem igre in hitro je začel zabijati gole. A vemo, da je Inter res kompaktna ekipa, znajo se braniti. Vemo, da to ne bo odprta tekma in zato moramo paziti, da ne bomo postali nervozni. Upamo, da nam uspe igrati tako, kot si želimo," je še povedal de Bruyne.

"Was it love at first sight when you met Erling Haaland?"



Kevin de Bruyne's response... 😂 pic.twitter.com/xpmwunTYEB — BBC Sport (@BBCSport) June 9, 2023

Finale lige prvakov Sobota, 10. junij, Istanbul:

21.00 Manchester City - Inter Verjetni začetni postavi:

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Akanji; Stones, Rodri; Silva, Gündogan, De Bruyne, Grealish; Haaland

Inter: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Calhanoglu, Dimarco; Martinez, Džeko

