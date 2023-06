Noro, slovenski velikan lahko postavi nov rekord lige prvakov!

Nekdanji kapetan slovenske reprezentance Samir Handanović bo prihodnji mesec praznoval 39. rojstni dan. Njegova usoda pri Interju je negotova, o tem bo več govora po zadnji tekmi sezone, finalu lige prvakov v Istanbulu, na katerem bi se lahko velikan slovenskega nogometa vpisal v zgodovino. Če bi zaigral, bi postal najstarejši igralec, ki je zaigral v finalu lige prvakov in svoji ekipi pomagal do evropske krone!

Lepo je biti zmagovalec lige prvakov. Takega občutka za zdaj ni doživel še noben slovenski nogometaš. Dva sta bila zelo blizu. Zlatko Zahović in Jan Oblak (Srečko Katanec je s Sampdorio zaigral v evropskem finalu leta 1992, ko je bil to še pokal državnih prvakov in ne liga prvakov) sta se resno spogledovala z evropskim naslovom, a sta z Valencio in Atleticom ostala prekratka po izvajanju enajstmetrovk.

Za Mariborčana je bil usoden Bayern (2001), za Škofjeločana pa Real Madrid (2016). Oba sta boleča poraza objokovala na San Siru, kultnem milanskem stadionu, kjer domuje Inter. Ravno klub, s katerim bo kot prvi Slovenec, ki bo kandidiral za nastop v finalu, največjo lovoriko skušal osvojiti Samir Handanović.

Samir Handanović je za slovensko izbrano vrsto branil na 81 tekmah. Nastopil je na SP 2010, v serie A pa je bil trikrat izbran za najboljšega vratarja prvenstva. Prvič (2011) še v dresu Udineseja, pozneje pa še dvakrat (2013 in 2019) v dresu Interja. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Ljubljančan spada med žive legende milanskega kluba. Za črno-modre brani že dobro desetletje, z njimi je že postal italijanski prvak, dvakrat je osvojil pokal in superpokal, ostal praznih rok v finalu evropske lige, zdaj pa bo iskal srečo še v "tekmovanju vseh tekmovanj", prestižni ligi prvakov. In to kot kapetan Interja, tako da se mu obeta velika čast, saj bi lahko v soboto pokal prejel iz rok rojaka Aleksandra Čeferina.

Afričan Handanovića preselil na klop

Tako je Samir Handanović poziral z družino po letošnjem osvojenem italijanskem pokalu na Olimpicu v Rimu. Foto: Guliverimage Ker se je Inter v tej sezoni odločil za pomladitev med vratnicama, se je Handanović sredi jesenskega dela preselil na klop. Dočakal je še nekaj priložnosti, zlasti v pokalnem tekmovanju, pa tudi v prvenstvu, v Evropi pa je branil le še Andre Onana. 27-letni Kamerunec, ki se je v Italijo preselil iz Ajaxa, je pustil zelo dober vtis. Ker se zmagovitega konja ne menja, Onana pa je v tej evropski sezoni na 12 tekmah kar osemkrat zadržal mrežo nedotaknjeno, od tega kar petkrat na šestih tekmah izločilnega dela, bi bilo iluzorno pričakovati, da bi v soboto v vrata Milančanov stopil 38-letni Slovenec. Onana je navsezadnje edini vratar, ki je v tej sezoni v ligi prvakov branil maksimalnih 1.080 minut.

Če pa bi v soboto nepredvidljivost nogometa, pa naj bo govora o kartonih, poškodbi ali čem drugem, trenerja Interja Simoneja Inzaghija vendarle prisilila, da priložnost ponudi nekdanjemu vratarju Slovana, Domžal, Udineseja, Trevisa, Riminija in Lazia, bi bil to velik trenutek tako za Handanovića kot tudi slovenski nogomet.

Zlasti če bi Inter prekrižal načrte Manchester Cityju in ga premagal, s tem pa si priigral že četrti evropski naslov. Navijači črno-modrih bi tako slavili svoje junake, priljubljeni Sarma pa bi postal absolutni rekorder lige prvakov, najstarejši nogometaš, ki bi osvojil ligo prvakov in zaigral v finalu. V soboto bo star 38 let in 339 dni. Osem dni manj je bil star Paolo Maldini, legendarni branilec Milana, ki je nazadnje postal evropski prvak z rdeče-črnimi leta 2007.

Če bo Inter v soboto izgubil v finalu proti Manchester Cityju, bo na lestvici najstarejših evropskih prvakov na prvem mestu ostal Paolo Maldini. Foto: Reuters

Le še dva nogometaša sta postala evropska prvaka pri vsaj 37 letih. Tudi onadva sta obrambna igralca, Pietro Vierchowod (Juventus – 37 let in 46 dni) ter Alessandro Costacurta (Milan – 37 let in 34 dni). Na seznamu se jima lahko pridruži bosanski diamant Edin Džeko. Veliki prijatelj športnega direktorja Domžal Senijada Ibričića bo v soboto star 37 let in 85 dni.

Nekdanji vratar Gorice lahko prehiti vse

Italijan Alex Cordaz je pred desetletjem stal med vratnicama Gorice in z njo osvojil pokalno lovoriko. Foto: Urban Urbanc/Sportida Če pa bi Inter v soboto postal evropski prvak, Handanović pa ne bi dočakal priložnosti za nastop, Ljubljančan ne bi postavil novega starostnega rekorda, ampak bi ga prehitel njegov stanovski kolega in soigralec Alex Cordaz. Je tretji vratar Interja ter bo podobno kot Handanović kandidiral za finalno srečanje v Turčiji, v primeru zmage pa bo prvi mož evropskega nogometa Čeferin tudi njemu podelil medaljo.

Cordaz bi v tem primeru postal najstarejši evropski prvak, saj bo v soboto star že skoraj 40 let in pol. Rojen je namreč 1. januarja 1983, tako da je od Handanovića (14. julij 1984) starejši za poldrugo leto. Cordaz je sicer otrok Interja, v karieri pa se je dokazoval tudi v Sloveniji. Kot posojeni nogometaš Parme je v sezoni 2013/14 branil za Gorico in z njo osvojil slovenski pokal. Zdaj lahko z Interjem postane evropski prvak, kar bi bil nesporno vrhunec kariere vratarja, ki je v karieri največ sezon branil za Crotone, zdajšnjega italijanskega tretjeligaša.

Edwin van der Sar je v karieri z velikim uspehom branil za Manchester United. Foto: Reuters

Kar zadeva najstarejšega poraženca, ki je zaigral v finalu lige prvakov, je rekorder Nizozemec Edwin van der Sar. Ko je leta 2011 stal med vratnicama Manchester Uniteda in izgubil proti Barceloni z 1:3, je bil star 40 let in 211 dni. V vrstah angleškega prvaka Manchester Cityja, ki se bo skušal v soboto prvič v klubski zgodovini povzpeti na evropski vrh, je najstarejši tretji vratar Scott Carson (37 let in 280 dni).