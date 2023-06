Uradno: Messi sprejel veliko odločitev in odprl dušo

Konec je ugibanj. Argentinski nogometaš in po mnenju mnogih eden najboljših nogometašev vseh časov Argentinec Lionel Messi se je odločil, kje bo nadaljeval svojo kariero. Že popoldne je bilo bolj ali manj jasno, da bo po izteku pogodbe s PSG Argentinec postal član ekipe Inter Miami, ki nastopa v ameriški ligi MLS in katerega ustanovitelj in lastnik je legendarni David Beckham, zvečer pa je prišla še uradna potrditev. V večernih urah je španski časnik Mundo Deportivo objavil tudi intervju s 35-letnim Argentincem, ki je pojasnil svojo odločitev, ob tem pa iskreno spregovoril tudi o Barceloni.

"Pridružil se bom Inter Miamiju. Odločitev je 100-odstotno sprejeta, čeprav je treba urediti še nekaj podrobnosti, a vprašanja ni več," je danes zvečer sporočil Lionel Messi in začrtal svojo prihodnost. Če se je zadnje dni v javnosti ugibalo predvsem, ali bo Messi po odhodu iz Pariza res odšel v smeri milijonov v Savdsko Arabijo k ekipi Al-Hilal ali se bo znova vrnil v Barcelono, pa je zgodba na koncu dobila povsem drugačen epilog. Že popoldne je o Messijevem nenadejanem prestopu čez lužo poročal španski novinar Guillem Balague, ki je sicer eden izmed bolj priznanih novinarjev v španskih nogometnih krogih, dolga leta je delal kot dopisnik La Lige za Sky Sports in BBC ter izdal svetovno priljubljeno Messijevo biografijo, njegove informacije pa so se še enkrat več dokazale za resnične.

⚽️ | Messi: "Iré al Inter de Miami". pic.twitter.com/F7jksC43iD — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 7, 2023

S prestopom Messija v miamijski Inter se tako končuje novo poglavje, saj bo prvič po 20 letih, ko je kot mladinec prišel v Barcelono, zapustil Evropo. V večernih urah sta španska časnika Mundo Deportivo in Sport objavila intervju z Argentincem. "Če bi bilo glavno vprašanje o denarju in financah, bi se preselil v Savdsko Arabijo. Resnica je, da je moja končna odločitev plod drugačnih razlogov in tu ni govora o denarju. Denar ni bil eden od razlogov, z Barcelono se nismo niti pogovarjali o pogodbi. Poslali so mi ponudbo, a ta ni bila uradna. Nikoli se nismo pogajali ali pogovarjali o moji plači," je za Mundo Deportivo povedal izkušeni nogometaš. "V tem času je bilo izrečenih ogromno stvari, tudi laži, ogromno, in res nimam energije zanikati vsako stvar, a nekaj medijev in novinarjev je poročalo res ogromno laži in se ni zgodilo nič. Marsikaj me zmoti, sploh ko je govora o moji družini, še bolj kot to, da širijo laži o meni," je o ugibanjih v zadnjih tednih iskreno spregovoril Messi, ki je ob tem še povedal, da se nadeja, da bo njegova družina čez lužo lahko uživala v miru.

"Po zmagi na svetovnem prvenstvu in nezmožnosti vrnitve v Barcelono sem se odločil, da je čas za selitev v ZDA, da bom nogomet živel še na drugačen način. Seveda z enako odgovornostjo kot do zdaj in željo, da igram dobro in delam stvari na najvišjem nivoju tako kot vedno. Vendar na bolj miren način," je pojasnil Messi.

Kaj pa Barcelona?

V intervjuju je bilo ogromno govora tudi o selitvi v Barcelono, ki je bila nekaj časa glavni favorit za nadaljevanje poti izkušenega nogometaša, a se na koncu to kljub željam Messija ni uresničilo. "V tem letu sem navijal za Barcelono, sem njihov velik navijač. S Xavijem sva se veliko pogovarjala in imela debate okoli nogometa. Želel bi si slovesa kot so ga imeli Iniesta, Busquets, Jordi Alba … Zato sem bil še toliko bolj vesel, ko sem ob koncu sezone slišal navijače na Camp Nouu vzklikati moje ime, a me žal ni bilo tam. Resnično sem si želel vrnitve, bil sem zelo navdušen, da bi se lahko vrnil, a po drugi strani, potem kar sem že doživel ob slovesu od kluba, nisem želel biti spet v isti situaciji in samo čakati, kaj in kdaj se bo zgodilo. S tem pa bi svojo prihodnost postavil v roke nekoga drugega. Ne vem niti, če je Barcelona storila res vse, da bi bil prestop mogoč, vem samo, kar mi je povedal Xavi. Prepričan sem, da so v klubu ljudje, ki si niso želeli moje vrnitve," je iskreno spregovoril Messi.

Inter Miami je bila možnost, ki naj bi ugajala tudi njegovi soprogi Antonelli. Ta naj bi bila mnenja, da je Miami idealna lokacija za šolanje otrok in začetek novega življenja. "Želel sem sprejeti odločitev, ob kateri sem mislil tudi na družino. Čeprav je bilo slišati, da je la liga dala zeleno luč in potrdila, da je vse pripravljeno za mojo vrnitev v Barcelono, je bilo tu še ogromno drugih dejavnikov zaradi katerih to ni mogoče. Slišal sem, da bi za to morali prodati igralce ali jim celo znižati plače, sam pa si tega res nisem želel in nisem želel biti del nečesa takšnega. V preteklosti sem bil v svojem času pri Barceloni obdolžen že marsičesa in tega sem se enostavno naveličal, nisem želel iti spet skozi vse to," je o selitvi v Barcelono še povedal Messi.

Lionel Messi se ne bo vrnil k Barceloni. Foto: Reuters

Ta informacija je v velikansko žalost spravila navijače Barcelone, ki so se nadejali vrnitve Messija k španskemu prvaku. Kljub dejstvu, da se ne bo mogel vrniti kot igralec, Messi ne zapira vrat vrnitve v špansko mesto v prihodnosti v kakšni drugi vlogi. "Rad bi bil blizu kluba. Še več, po koncu kariere bom živel v Barceloni. To je ena od stvari, s katero se strinjamo tako jaz kot moja žena in otroci," je dejal argentinski napadalec, ki je sedemkrat v svoji karieri osvojil zlato žogo. "Ne vem, kdaj ali kaj, ampak upam, da bom lahko nekega dne nekaj prispeval klubu in pomagal, ker je to klub, ki ga imam rad, kot sem vedno govoril. Cenim ljubezen, ki sem jo prejel od ljudi v klubu med svojo kariero in rad bi bil spet tam," je pojasnil, ne da bi podrobneje povedal, kakšen položaj bi rad zasedel.

Znani delčki pogodbe

Ob Barceloni je bila ves čas v zraku tudi selitev v Savdsko Arabijo. Balague ob tem trdi, da je bila ponudba Inter Miamija bogatejša od Savdijcev, a se je Messi tudi iz drugih razlogov odločil za ponudbo iz ZDA, saj mu naj bi ob tem ustrezala tudi ideja o življenju v Miamiju. Na Floridi že ima hišo, že leta 2021 je namreč vložil 7,3 milijona dolarjev v luksuzno vilo, ki bo od letošnjega poletja postala njegovo stalno prebivališče. Pogodba z Interjem pa vključuje tudi dogovore o marketinškem sodelovanju z Adidasom in Applom, ki sta Beckhamu pomagala pri licitaciji. Kar je že znanega o pogodbi, je to, da naj bi bil to največji prestopi v 27-letni zgodovine lige MLS. Ob tem pogodba vključuje tudi delno lastništvo kluba. Nekateri tuji mediji še poročajo, da naj bi neto plača argentinskega čarovnika znašala 50 milijonov dolarjev na leto, a obstajajo številni bonusi, zaradi katerih bi postal eden najbolje plačanih nogometašev na svetu, čeprav ne igra v Savdski Arabiji.

Od Pariza se je poslovil z mešanimi občutki. Foto: Reuters

Grenko slovo od Pariza

Argentinec je v pravkar končani sezoni v zadnjem krogu francoskega prvenstva v dresu PSG postal najboljši strelec v zgodovini francoskega prvenstva in osvojil svojo 43. lovoriko ter se tako izenačil z nekdanjim soigralcem Danijem Alvesom kot najtrofejnejši nogometaš vseh časov. A sezona, v kateri je postal svetovni prvak in najtrofejnejši igralec v zgodovini, se je kljub temu končala z žvižgi navijačev PSG, ki so bili že med sezono večkrat nezadovoljni s prispevkom in odnosom Argentinca. "Svoj čas v Parizu sem končal z mešanimi občutki. Resnica je, da je bilo prvo leto res težko zaradi različnih razlogov. V svoji drugi sezoni sem se v prvih šestih mesecih počutil res, res dobro, počutil sem se sprejetega in sproščenega tako v klubu kot v mestu. Med sezono se je zgodilo svetovno prvenstvo in mislim, da je imelo prvenstvo pomemben vpliv na vse ekipe, sploh ker se je zgodilo znotraj klubske sezone. Želel sem si drugačnega konca, bili sta dve leti, ki sta bili zame v večini težki, a zdaj sta za mano."

Messi je v svoji karieri dosegel 806 golov in 357 asistenc. Z naslovom svetovnega prvaka v Katarju pa je sklenil osvajanje vseh mogočih trofej tako na reprezentančni kot klubski ravni.

Preberite še: