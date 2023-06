Sestanek v Barceloni: Messi se želi vrnitvi "domov"

Lionel Messi se je v soboto poslovil od PSG. Čeprav ga z neverjetnimi stotinami milijonov vabijo v Savdsko Arabijo, pa si argentinski mojster okroglega usnja želi nazaj v Barcelono, za katero je igral od mladinskih vrst pa vse do leta 2021. Odšel je predvsem zaradi finančnih težav katalonskega kluba. V ponedeljek so njegovega očeta in agenta Jorgeja Messija opazili na sestanku s predsednikom kluba Joanom Laporto.

Jorge Messi na sestanku z Joanom Laporto:

💣💣EXCLUSIVA💣💣



Ahora mismo, reunión en casa de JOAN LAPORTA entre el presidente del Barça y JORGE MESSI para tratar el posible regreso del jugador argentino. pic.twitter.com/dYVu16QTz8 — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) June 5, 2023

"Leo si želi vrniti v Barcelono in tudi jaz bi ga rad spet videl v Barceloni," je po sestanku z laporto povedal Jorge Messi. "Barca je zagotovo ena od možnosti." Kot piše dobroobveščeni novinar Fabrizio Romano Barcelona uradne ponudbe za Messija sicer še ni dala. Obe strani naj bi si vzeli nekaj ur za premislek.

Dve okrepitvi za PSG

Marco Asensio Foto: Reuters Manuel Ugarte (Sporting) in Marco Asensio (Real Madrid) sta v ponedeljek že prispela v Pariz, kjer naj bi po zdravniškem pregledu podpisala s francoskim prvakom. PSG naj bi za Ugarteja Sportingu odšel 60 milijonov evrov. Urugvajski obrambno naravnani vezist ima na mizi pogodbo do leta 2028. Bolj napadalno naravnani španski vezist Asensio, ki se je že poslovil od Reala, pa naj bi podpisal do junija 2027.

Šeško lahko dobi konkurencu v napadu Leipziga

Ob Benjaminu Šešku naj bi v RB Leipzig prihšel tudi 23-letni belgijski napadalec Lois Openda, ki je v pravkar končani sezoni ligue 1 za drugouvrščeni Lens zabil 21 golov (38 tekem). Kot piše nemški Bild, se je nogometaš sam že dogovoril o honorarju, kluba pa se za prestop še pogovarjata. Opendo nsicer želijo tudi nekateri italijanski klubu.

Mac Allister v Liverpool?

Dolgoletni nogometaš Liverpoola James Milner bo odslej igral za Brighton. Podpisal bo kot prosti igralec. V obratno smer pa naj bi prestopil Alexis Mac Allister, eden od članov zlate argentinske reprezentance. Brighton naj bi zanj zahteval 50 milijonov evrov. Zdravniški pregled naj bi se zgodil najpozneje v torek.

Postecoglou na pragu prevzema Tottenhama

Ange Postecoglou Foto: Guliverimage Sedeminpetdesetletni Avstralec Ange Postecoglou se je izogibal vprašanjem o svoji prihodnosti pred in po sobotni zmagi Celtica v finalu škotskega pokala nad Invernessom, piše Guardian. Celtic je minulo sezono na Škotskem popeljal do trojčka lovorik. Po finalu škotskega pokala je v Grčiji rojeni nekdanji selektor Avstralije dejal: "Pričakujem, da bom v tem trenutku užival naslednjih 24 do 48 ur, preden me nekdo odvleče stran. Resnica je taka, da so v tej slačilnici verjetno igralci, ki jih naslednje leto ne bo več. Takšna je narava nogometa." V ponedeljek naj bi sklenil ustni dogovor s Tottenhamom.

Postecoglou je osvojil pet domačih trofej, vključno z zaporednimi naslovi prvaka, odkar je leta 2021 prišel v Celtic iz japonske Yokohame Marinos. Zdaj se bo pridružil Tottenhamu, ki bo končno imenoval stalnega naslednika Antonia Conteja, ki je 26. marca sporazumno odšel. Kot poroča BBC, se Postecoglou v torek odpravlja na družinske počitnice, zato bi bil dogovor lahko sklenjen v kratkem. Tottenham je minulo sezono zasedel osmo mesto v domačem prvenstvu.