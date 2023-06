Še v soboto je trener Real Madrida Carlo Ancelotti govoril, da Karim Benzema ne bo odšel iz kluba. V nedeljo opoldne pa so iz kluba španske la lige sporočili, da leto pred iztekom pogodbe zapušča Santiago Bernabeu. Po zadnji tekmi sezone, ko je francoski napadalec zadel, je Ancelotti razkril, da so pogodbo prekinili na igralčevo željo. In zdaj že podpisuje pogodbo s savdskim Al Ittihadom.

Carlo Ancelotti je po remiju Real Madrida z Athletico Bilbaom (1:1), s katerim so galaktiki sezono končali na drugem mestu španske la lige, govoril predvsem o Karimu Benzemaju. Francoski napadalec, s katerim so se skupaj veselili 25 lovorik, leto pred iztekom pogodbe zapušča Santiago Bernabeu. Poslovil se je z golom. Trener je bil nad njegovo odločitvijo presenečen. "Za vse nas je bilo to veliko presenečenje. A ga razumemo. Dvakrat je premislil. Mi smo že lani začeli prenovo ekipe in nadaljevali bomo v naslednji sezoni. Dovolj časa imamo, da poskrbimo, da bo ekipa konkurenčna tudi v novi sezoni." Še v soboto je Benzema normalno treniral z ekipo, v nedeljo zjutraj pa je Ancelottija obvestil, da odhaja.

Karim Benzema je postal drugi najboljši strelec v zgodovini Real Madrida. Foto: Reuters V Real Madrid je prišel leta 2009, ko si je ime ustvaril v Lyonu. Po slovesu Cristiana Ronalda leta 2018 je postal prvo ime Realovega napada. S 350 goli je drugi najboljši strelec v zgodovini kluba. "Imel sem to čast, da sem treniral enega najboljših nogometašev na svetu, enega najboljših napadalcev na svetu. Ni le napadalec, je vsestranski nogometaš. Ostal je tudi zelo prijeten, preprost in resen. Razočarani smo, da odhaja, a moramo spoštovati njegovo odločitev. Zaslužil si je pravico, da sam odloči, kaj si želi," je še povedal Ancelotti. Real je pretekli konec tedna oznanil še odhod Edena Hazarda, Marca Asensia in Mariana Diaza.

Asensio naj bi kariero nadaljeval v Parizu, že ta ponedeljek ga pričakujejo na sedežu PSG, kjer naj bi podpisal do leta 2027. Vse jasneje pa postaja, da so Benzemaja zvabili savdski milijoni. Dobro obveščeni novinar Fabrizio Romano že piše, da je Francoz podpisal večji del dokumentov, da postane novi član Al Ittihada. Podpisal naj bi vsaj za dve sezoni in tako v savdski ligi postal tekmec Cristiana Ronalda, ki je pred pol leta postal nogometaš Al Nassra. S Savdsko Arabijo povezujejo tudi Lionela Messija, a ta se je v ponedeljek v Barceloni sestal s predsednikom Barcelone Joanom Laporto. Če se bodo nekako dogovorili, da bi se lahko vrnil na Camp Nou.