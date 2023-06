Štiri ekipe v boj za zadnji dve evropski vozovnici

Angleško in nemško prvenstvo sta se končali že minuli konec tedna, zdaj se zaključujejo še špansko, italijansko in francosko. V ligue 1 se tekme 38. kroga igrajo v soboto ob 21.00. Prvak in drugouvrščeni sta bila odločena že v prejšnjem krogu. PSG in Lens sta si s tem priigrala tudi mesto v ligi prvakov.

Prva tri mesta v prvi francoski ligi so že odločena: PSG in Lens gresta v ligo prvakov, tretji Marseille pa v kvalifikacije za ligo prvakov. Bo pa zadnji, 38. krog, odločal še o četrtem in petem mestu. Četrto prinaša evropsko ligo, peto pa kvalifikacije za konferenčno ligo. Lille, Rennes, Monaco so v razmaku vsega točke. Teoretične možnosti za peto mesto ima še Lyon, a mora zmagati in obenem upati na poraz Rennesa in Monaca.

Francosko prvenstvo, 38. krog:

Sobota, 6. junij: