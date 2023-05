Messi zadel po mesecu in pol, PSG je enajstič prvak

Nogometaši Lensa se veselijo šeste zaporedne zmage in drugega mesta v ligi. Foto: Reuters Lionel Messi je zadel prvič po 15. aprilu (njegov 16. gol na 30 tekmah francoskega prvenstva), a za zmago PSG-ja to tokrat ni bilo dovolj, saj je Strasbourg z golom Kevina Gameira deset minut pred koncem tekme prišel do točke (1:1). Vseeno pa so se Parižani na koncu lahko veselili, saj so še devetič v zadnjih 11 letih postali francoski prvaki.

Lens ima pred zadnjim krogom štiri točke zaostanka, a zanj je tudi drugo mesto lep uspeh. Po 20 letih bodo znova igrali v ligi prvakov. Prvenstvo so končali z zmago s 3:0 nad ekipo s Korzike. To je njihova šesta zaporedna zmaga in 10 na zadnjih 11 tekmah.

Francosko prvenstvo, 37. krog:

Sobota, 27. maj: