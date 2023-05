Marquinhos še lep čas za PSG

Marquinhos in PSG sta se dogovorila za podaljšanje sodelovanja vse do leta 2028.

Marquinhos in PSG sta se dogovorila za podaljšanje sodelovanja vse do leta 2028. Foto: Reuters

"Marquinhos od svojega prvega dne v klubu kaže veliko voljo do zmage in se srčno bori za PSG. Njegovo nogometno znanje, izkušnje in predanost klubu so izjemni," je o Marquinhosu dejal predsednik kluba Naser Al-Helajfi.