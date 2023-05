Messi igral, Mbappe odločil, petarda PSG-ja

Za uvod v 35. krog francoskega prvenstva je drugouvrščeni Lens v petek zvečer z 2:1 premagal Reims in se je tako PSG-ju približal na tri točke. A Parižani v soboto zvečer niso imeli resnega dela in so prednost povečali nazaj na šest točk. Ajaccio, ki mu grozi izpad iz elitne druščine, so premagali s 5:0. Tekmo je začel in v celoti odigral Lionel Messi, ki pa ni zadel. Dva gola je dal Kylian Mbappe.

Fabian Ruiz in Achraf Hakimi sta za PSG zadela v prvem polčasu, v 47. in 54. minuti pa se je z zadetkoma izkazal Kylian Mbappe, s 26 goli prvi strelec lige. Za nameček je v 73. minuti avtogol dosegel še Mohamed Youssouf. Obe ekipi sta tekmo končali z igralcem manj po izključitvah Hakimija in Thomasa Manganija v 77. in 80. minuti.

Pri Parižanih je igral tudi Lionel Messi, ki se je opravičil za svoj odhod v Savdsko Arabijo. Messi je zagotovil, da bo do konca prvenstva še igral za klub, uradnega odhoda Argentinca po koncu pogodbe 30. junija v klubu še niso potrdili. "Lionel Messi bo začel tekmo," je na novinarski konferenci v petek dejal trener Christophe Galtier. "Govoril sem z njim, je zelo sproščen in pripravljen igrati. Odločen je, da osvoji še en naslov francoskih prvakov." O suspenzu, ki je sicer trajal šest dni oziroma do vrnitve na treninge, Galtier ni želel govoriti.

Tretji Marseille bo na delu v nedeljo zvečer. Na stadionu Velodrome bo gostil Angers Mihe Blažiča, ki je prikovan na dno francoskega prvenstva.

