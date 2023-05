Kakšna bo usoda Lionela Messija? O tem se nogometni svet sprašuje že nekaj časa. Odkar so mu navijači PSG z žvižgi dali vedeti, da ni upravičil njihovih pričakovanj, je bolj ali manj jasno, da se po koncu sezone, ko mu tudi poteče pogodba z bogatim pariškim klubom, ne bo vračal na Park princev. Razpreda se o številnih scenarijih, privrženci Barcelone bi se še kako razveselili tistega, po katerem bi se Argentinec vrnil na Camp Nou, a je takšna rešitev zaradi obubožanega finančnega stanja katalonskega kluba težko verjetna, omenjala se je tudi možnost selitve čez veliko lužo, v Miami, v zadnjih dneh pa je največ črnila prelitega glede nesramno visoke ponudbe Al Hilala.

Al Hilal je pripravljen za prihod Lionela Messija odšteti vrtoglavi znesek. Omenja se tudi možnost, da bi poleg Messija pripeljal še Sergia Busquetsa, Jordija Albo, Marca Verrattija ... Foto: Reuters

Savdijski klub vabi v svoje vrste argentinskega superzvezdnika, ki bo prihodnji mesec dopolnil 36 let, zanj pa je pripravljen odšteti najmanj 400 milijonov evrov na leto. El Chiringuito je v ponedeljek poročal, kako naj bi Messi pristal na pogoje in se dogovoril s Savdijci, a je ostalo le pri govoricah. O njih razpreda ves svet. To bi bili največji prejemki, kar jih pomni svetovni nogomet. Kapetan svetovnih prvakov bi vsak dan zaslužil več kot milijon evrov, vsako uro bi bil bogatejši za najmanj 45 tisoč evrov, vsako minuto bi prejel 750 evrov! To so neverjetni zneski, ki bi marsikomu zmešali glavo.

Van Basten bi se začudil, če bi Messi sprejel ponudbo Savdijcev

Marco van Basten je največji reprezentančni uspeh dosegel leta 1988, ko je pomagal Nizozemski do evropskega naslova. V finalu je proti Sovjetski zvezi dosegel enega najlepših zadetkov vseh časov. Foto: Guliverimage "To je res ubogo. Da moraš nekam iti samo zaradi tega, ker ti ponujajo ogromno denarja … V karieri si zaslužil že dovolj, zato bi moral početi stvari, ki jih imaš rad. Saj si sam svoj šef, kajne? Nogomet lahko igraš kjerkoli, kajne?" o tem razmišlja Marco van Basten.

Eden najboljših napadalcev vseh časov, ki je zaradi kroničnih težav z gležnjem sklenil kariero prej, kot je načrtoval, pred tem pa veljal za strah in trepet branilcev, bi bil tako začuden, če bi Messi resnično sprejel ponudbo Savdijcev. To je povedal v oddaji Rondo na Ziggo Sportu, ko je gostoval v nogometnem omizju.

Za zdaj se še ne ve, katero možnost bo izbral Messi. Pogodbo s Parižani ima do konca sezone, nato pa bo postal igralec s prostimi papirji. Včeraj se je vrnil k treningom, saj mu je vodstvo kluba po tem, ko se je javno opravičil za sporen obisk Savdske Arabije ravno v času, ko so njegovi soigralci imeli trening, naložilo denarno kazen. Ostal bo brez dvotedenske plače.

Družina Messi je prejšnji teden v sklopu poslovnega sodelovanja s Savdsko Arabijo obiskala to bogato deželo. Foto: Reuters

Omenja se tudi možnost, da bi o vsem skupaj, kakšna bo usoda Messija, odločala kar njegova srčna izbranka Antonella Roccuzzo. Francoski športni dnevnik L'Equipe tako poroča o tem, kako Argentinka ni navdušena nad možnostjo selitve v Savdijsko Arabijo, ki jo je v zadnjem obdobju v sklopu poslovnega sodelovanja njenega moža − ta že nekaj časa opravlja vlogo turističnega promotorja bogate dežele − s Savdijci, večkrat obiskala. Skupaj s tremi sinovi bi raje ostala v Evropi. To pa je podatek, ob katerem bi se lahko smejalo tudi navijačem Barcelone.