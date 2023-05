V nedeljo PSG igra za enajsto zvezdico

Do konca francoskega prvenstva so še tri tekme in v 36. krogu lahko PSG potrdi osvojitev 11. naslova prvaka. Ima šest točk prednosti in 17 golov boljšo gol razliko kot drugouvrščeni Lens. Parižani bodo odigrali zadnjo tekmo tega kroga, v nedeljo zvečer proti Auxerru, ki se krčevito bori za obstanek.

Auxerre je aprila zmagal tri tekme zapored in se povzpel na 14. mesto, po dolgem času je bil na varnem. A maj je za pred leti enega najboljših francoskih klubov spet slabši: na zadnjih štirih tekmah so dvakrat izgubili in dvakrat remizirali. Zdaj so 16., le točko pred 17. Nantesom (to mesto vodi v drugo ligo).

PSG nima tako dominantne sezone, kot smo jih bili vajeni v prejšnjih letih, a si je v zadnjem obdobju vendarle priigral prednost šestih točk. Na zadnjih šestih tekmah so namreč zmagali petkrat. Auxerre so v jesenskem delu prvenstva premagali s 5:0. Lens bo nekaj ur prej gostoval pri Loreintu.

Francosko prvenstvo, 36. krog:

Petek, 19. maj:

Sobota, 20. maj:

Nedelja, 21. maj: