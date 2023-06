Incident: navijač odrinil strelca gola. Je svoj klub stal prve lige?

Ko so proslavljali gol, je navijač Bordeauxja prišel na igrišče in odrinil strelca gola.

Ko so proslavljali gol, je navijač Bordeauxja prišel na igrišče in odrinil strelca gola. Foto: Guliver Image

Medtem ko je Luka Elsner z Le Havrom proslavljal uvrstitev v prvo francosko ligo, pa je bila tekma Bordeauxja prekinjena zaradi nespametne poteze navijača. Ko so nasprotniki slavili vodstvo, je prišel na zelenico in odrinil strelca gola. Bordeaux zaradi tega utegne ostati brez uvrstitve v prvo ligo (moral bi zmagati).

FC Girondins de Bordeaux je s šestimi naslovi francoskega prvaka eden najuspešnejših klubov v državi. Zadnjič je bil prvak leta 2009. Je pa v zadnjih letih padel v velike finančne težave. Lani so tako izpadli iz prve lige. Letos so bili na dobri poti, da se vendarle hitro vrnejo v ligue 1. A se je v zadnjih dveh tednih pošteno zapletlo. V predzadnjem krogu jih je z 1:0 premagal šele 16. Annecy, tekmo zadnjega kroga pa zaradi navijaškega incidenta niso odigrali do konca.

⚽ FOOTBALL : Grave incident lors du match Bordeaux-Rodez, qui vient d'être définitivement arrêté. Lucas Buades, qui venait d'ouvrir le score pour Rodez, a été agressé par un individu. Le joueur a été évacué à l'hôpital. #FCGBRAF pic.twitter.com/spHWxq7pvf — Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 2, 2023

Bordeaux utegne zaradi nespametnega navijača ostati brez prve lige. Foto: Guliver Image

Bordeaux bi moral v petek zvečer na domači zelenici premagati Rodez. Ko je v 22. minuti Lucas Buades zadel za vodstvo gostov, je na igrišče prišel eden od domačih navijačev in ob proslavljanju odrinil Buadesa, da je ta padel po tleh. Strelca gola so na nosilih odnesli z zelenice. Tekma je bila prekinjena, ekipi sta odšli v slačilnico. Sodniki so nato odločili, da se tekma ne bo nadaljevala. Vodstvo francoske lige se bo sestalo v torek in na disciplinski komisiji izreklo kazen. Vse pa kaže, da je zaradi te nespametne poteze Bordeaux ostal brez prve lige.

Predsednik Bordeauxja Gerard Lopez je napovedal kazensko ovadbo proti navijaču, vodstvo lige pa pozval, naj vendarle dovoli, da se tekma odigra do konca. "Želim, da odločitev pade na zelenici. To je vendarle nogomet."