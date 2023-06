Saudijski milijoni prepričali še nekoga, mladi Anglež v Madrid

V zadnjih dneh se ob izteku letošnje nogometne klubske sezone vse več dogaja tudi na nogometni tržnici, saj so nogometaši in klubi že dodobra pričeli z iskanjem okrepitev za novo sezono. Največ je seveda govora o prihodnosti Lionela Messija, ki se bo, kot kaže, preselil v ZDA, a polne roke dela imajo tudi nekateri preostali klubi.

Tudi Kante v Savdsko Arabijo

V zadnjih dneh je bilo v zvezi z nogometno tržnico ogromno govora predvsem o Savdski Arabiji, ki se jo je omenjalo kot morebitno možnost za nadaljevanje kariere Lionela Messija. Tja se je že preselil tudi francoski napadalec Karim Benzema, za veliko presenečenje pa je zdaj poskrbel še do nedavnega član Chelseaja N'Golo Kante, ki je kot prost igralec tako kot Benzema sklenil pogodbo z ekipo Al Ittihad. Kante naj bi že opravil zdravniške preglede v Londonu, z novim klubom pa naj bi sklenil dvoletno pogodbo. Dvaintridesetletni Francoz naj bi na sezono zaslužil okoli 100 milijonov evrov.

Anglež v Madrid

Eno najbolj vročih imen letošnjega prestopnega roka je zagotovo 19-letni angleški nogometaš Jude Bellingham, ki bo v novi sezoni dres Borussie Dortmund zamenjal za Real Madrid, kar je danes potrdil tudi nemški klub. Dortmund je sicer dodal, da formalnega podpisa še ni, so se pa igralec ter oba kluba že dogovorili za prestop. Kot poroča dobro obveščeni nogometni novinar Fabrizio Romano, je Bellingham, za katerega je že med preteklo sezono vladalo izjemno zanimanje, z Realom sklenil pogodbo do junija 2029, Madridčani pa so zanj odšteli 103 milijone evrov, a je to le začetna vrednost, saj bi lahko z različnimi bonusi ob morebitnih uspehih v naslednjih šestih sezonah ta vsota narasla na 130 milijonov evrov. Anglež naj bi v Madridu v naslednjih dneh prestal še zdravniški pregled, nato pa bo sodelovanje tudi uradno sklenjeno.

Jude Bellingham bo kariero nadaljeval v Madridu. Foto: Reuters

Bellingham je bil v pravkar končani sezoni, v kateri je sicer njegov klub v zadnjem krogu zapravil dve točki prednosti in prepustil naslov nemškega prvaka Bayernu, najboljši igralec po izboru sindikata nogometašev nemške lige. V glasovanju je prehitel Randala Kola Muanija (Frankfurt) in Jamala Musialo (Bayern). Kljub mladosti, 20 let bo dopolnil ta mesec, velja Belligham za enega najbolj ključnih igralcev pri Dortmundu, pogosto je bil tudi kapetan moštva. Lani se je na svetovnem prvenstvu dobro uveljavil tudi v dresu angleške izbrane vrste.

Olimpija bo lahko končno računala tudi na Florucza

Aktualnim državnim in pokalnim prvakom iz Ljubljane se bo prihodnji teden končno pridružil v Avstriji rojeni 21-letni Raul Alexander Florucz, z 12 goli drugi najboljši strelec druge hrvaške nogometne lige, so danes potrdili pri NK Olimpiji Ljubljana.

Krilni napadalec Raul Alexander Florucz je bil član Lokomotive iz Zagreba, za katero v pretekli sezoni v prvi hrvaški ligi ni igral, temveč je kot posojen nogometaš Lokomotive nastopal v drugi hrvaški ligi. Zasedba Olimpije, ki jo bo v prihodnji sezoni vodil Portugalec Joao Henriques, je po branilcu Ahmetu Muhametbegoviću predstavila še drugo okrepitev.

Mladi Avstrijec je za zagrebško zasedbo Jarun v tekmovanju vpisal 24 nastopov, na katerih je dosegel štiri asistence in 12 zadetkov ter bil drugi najboljši strelec prvenstva. Kot so sporočili Ljubljančani, se bo Florucz, ki je sodelovanje z zmaji podpisal že pred meseci, novim soigralcem priključil prihodnji ponedeljek, ko bo na sporedu prvi trening nove sezone.

"Raul Alexander Florucz popolnoma ustreza našemu načinu igre. Je tehnično odličen igralec in hkrati dober v preigravanju. Lahko igra na dveh pozicijah, in sicer kot desni krilni napadalec in ofenzivni vezni igralec. V klubu smo zadovoljni, da se nam bo poleti pridružil. S to potezo želimo pokazati, da razmišljamo vnaprej in posledično sestavljamo optimalni igralni mozaik za naš tim," so že pred meseci zapisali pri Olimpiji.

Liverpool pripeljal Argentinca

Za novo moč so v prvih dneh junija že poskrbeli tudi pri angleškem Liverpoolu, pri katerem so v svoje vrste zvabili dozdajšnjega člana Brightona in argentinskega reprezentanta Alexisa Mac Allisterja. Liverpool naj bi za usluge 24-letnega Argentinca odštel dobrih 40 milijonov evrov.

Preberite še: