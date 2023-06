Črne slutnje so se uresničile

Seznam slovenskih reprezentantov za junijski kvalifikacijski tekmi:

Pred Kekovo zasedbo sta morda odločilni preizkušnji, tisti, ki bosta dovolj zgovorno pričali o tem, v kolikšni meri lahko slovenska reprezentanca meša štrene tekmecem v kvalifikacijah za Euro 2024. Želja, da bi Slovenija prvič po letu 2010 nastopila na velikem tekmovanju, je ogromna. Bližina Nemčije, ki bi bila s svojimi velikimi in udobnimi stadioni prvovrsten magnet za prihod slovenskih navijačev, je dodaten razlog za dvig motivacije.

Varovanci Matjaža Keka so na dobri poti, da se v deželi na sončni strani Alp po dolgem času prebudi nogometna evforija, v čast novim junakom. Trenutno poškodovani kapetan Jan Oblak že dolgo velja za enega najboljših vratarjev na svetu, Benjamin Šeško, ki je prejšnji teden dopolnil okroglih 20 let, a se tudi spopada z zdravstvenimi težavami, katere pa so na srečo manjšega obsega od Oblakovih, spada med najobetavnejše mlade napadalce v Evropi, Jaka Bijol postaja tako spoštovan obrambni steber, da se zanj po zelo dobri sezoni pri Udineseju zanimajo tudi največji italijanski klubi, v tujini se lahko z redno tekmovalno formo pohvali še ničkoliko standardnih reprezentantov.

Benjamin Šeško bo treniral po prilagojenem programu Benjamin Šeško bo začetni del priprav treniral po prilagojenem programu. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Proti Finski in Danski zagotovo ne bo na voljo kapetana Jana Oblaka, ki ostaja pod nadzorom klubskih zdravnikov madridskega Atletica, dodatne razloge za skrb pa imajo lahko slovenski navijači tudi zaradi poškodbe Benjamina Šeška, v zadnjem obdobju najbolj pomembnega nogometaša slovenske reprezentance, ki je sodeloval pri največjem številu zadetkov in podaj. "Naredili smo kontrolni magnet z vsemi podatki in dokumentacijo iz Salzburga. Njegova poškodba je takšna, da je treba biti izredno pazljiv. Ima hematom, o katerem moramo razmišljati. Naša zdravniška služba bo naredila vse, da "Benija" pripravi na tekmo. Nekaj treningov bo opravil po prilagojenem programu. Ko vidiš njegovo željo, kako bi želel že ta popoldan zabijati, ga moraš zavirati. Treba je biti pazljiv, to ni nedolžna situacija. Teden dni bo treniral po prilagojenem programu,'' je na Brdu pri Kranju pojasnil selektor Matjaž Kek.

Slovenija je na zadnji tekmi v Stožicah premagala San Marino z 2:0. Foto: Grega Valančič/Sportida

Po dolgem času lahko izbrani vrsti marsikaj ponudi tudi elita 1. SNL. Konjičan Žan Vipotnik je v življenjski formi, vratar Olimpije Matevž Vidovšek je v zadnji sezoni prikazal ogromen napredek, kapetan zmajev Timi Max Elšnik je tako dober, da je prerasel konkurenco 1. SNL, Žan Karničnik je iz meseca v mesec dvigoval raven predstav za Celjane … Slovenska reprezentanca, ki si je v skupini že priigrala prednost pred tekmeci, tako v junijski del kvalifikacijskega ciklusa vstopa polna motivacije, optimizma in visokih ciljev.

Aktualni seznam nogometašev Slovenije: Vratarji: Vid Belec (Apoel Nikozija, Cip), Matevž Vidovšek (Olimpija), Aljaž Ivačič (Portland Timbers, ZDA); Branilci: Petar Stojanović (Empoli, Ita), Jaka Bijol (Udinese, Ita), Jure Balkovec (Alanyaspor, Ita), Miha Blažič (Angers, Fra), Žan Karničnik (Celje), David Brekalo (Viking Stavanger, Nor), Vanja Drkušić (Soči, Rus), Erik Janža (Gornik Zabrze, Pol) Zvezni igralci: Jasmin Kurtić (PAOK Solun, Grč), Jon Gorenc Stanković (Sturm Gradec, Avt), Miha Zajc (Fenerbahče, Tur), Domen Črnigoj (Salernitana, Ita), Sandi Lovrić (Udinese, Ita), Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos, Grč), Timi Max Elšnik (Olimpija), Tomi Horvat (Sturm Gradec, Avt), Benjamin Verbič (Panathinaikos, Grč); Napadalci: Andraž Šporar (Panathinaikos, Grč), Luka Zahović (Pogon Szczecin, Pol), Benjamin Šeško (Salzburg, Avt), Žan Celar (Lugano, Švi), Jan Mlakar (Hajduk Split, Hrv), Žan Vipotnik (Maribor)

Koga postaviti med vratnici namesto Oblaka?

Da pa vzdušje po zboru reprezentantov na Brdu pri Kranju vendarle ne bi bilo tako idilično, je poskrbela poškodba Jana Oblaka. Škofjeločan je v slovenski izbrani vrsti marsikaj več kot le kapetan. Obrambi zagotavlja mirnost in zaupanje, Slovenija je vstopila v obdobje, ko ne more več izgubiti. Brez poraza je že osem tekem zapored, tokrat, ko se odpravlja na pregovorno zahtevno pot na Finsko, kjer v zgodovini državne samostojnosti še ni zmagala, pa je ostala brez pomoči 30-letnega Škofjeločana. Brez najbolj prepoznavnega slovenskega nogometaša v svetu, želje številnih evropskih velikanov in dolgoletnega simbola Atletica, ki je navijačem v rdeče-belem hitro prirasel k srcu. Selektor Kek ni razjasnil, kdo bi lahko proti Finski branil namesto Oblaka. V poštev pridejo Vid Belec, Matevž Vidovšek in Aljaž Ivačič. S Samirjem Handanovićem se glede morebitne vrnitve v izbrano vrsto ni dogovarjal,

Selektor Kek bo prvič po sedmih letih primoran na kvalifikacijski tekmi za veliko tekmovanje med vratnici postaviti čuvaja mreže, ki se ne piše Oblak. Soigralcem se bo, čeprav zaradi zdravstvenih težav že dolgo ni zaigral, pridružil tudi Jasmin Kurtić, s 34 leti najstarejši član izbrane vrste. Bil je tudi na zadnji akciji s soigralci, predstavlja dobro dušo slačilnice, njegove izkušnje so neprecenljive, prav tako izkazana borbenost in nepopustljivost, s katero je okužil tudi soigralce.

''Finska nima prave vrednosti pri navijačih'' Finska je za razliko od Slovenija nastopila na zadnjem Euru. Foto: Reuters Kaj pa je povedal selektor Kek o prvem junijskem tekmecu? Finska je v uvodnih dveh krogih osvojila tri točke. ''Finska je reprezentanca, ki je dobro sestavljena in dobro ve, za kaj se gre. Ima igralce, ki so v dobri formi in igrajo v dobrih klubih. So izredno nabrušeni in optimistični, stadion v Helsinkih je že razprodan. Ko smo spremljali njihove tekme, so v določenih trenutkih izgledali zelo dobro. Proti Danski so bili enakovreden tekmec,'' je spomnil na marčevski dvoboj, ko so Finci izgubili dvoboj proti Dancem z 1:3, na zelenici pa prikazali več od tega, kot bi lahko sklepali po rezultati. ''Mogoče Finska nima prave vrednosti pri navijačih, mogoče pri vseh vas, ampak njihovi rezultati niso plod slučajnosti. Tudi nekaj igralcev, ki igrajo v pravih klubih, so imena, ki nekaj pomenijo. Niso zastonj tudi tako visoko uvrščeni na jakostni lestvici,'' je pojasnil selektor pred tekmo, ko bo Slovenija 16. junija gostovala pri 56. reprezentanci sveta. Slovenija je uvrščena tri mesta nižje.

Prva violina slovenskega napada, 20-letni Benjamin Šeško, je zadnjo tekmo Salzburga izpustil zaradi manjših zdravstvenih težav, ki povzročajo določene težave, saj bo potrebno v pripravljalni ciklus vstopiti s previdnostjo, da bo novopečeni zvezdnik RB Leipziga (in slovenski rekorder, saj je nemški klub zanj odštel 24 milijonov evrov) lahko zaigral 16. oziroma 19. junija. V nasprotju z marčevskim ciklusom sta zdravstvene težave odpravila Miha Blažič in Domen Črnigoj, ki sta uvrščena na seznam. Pri splitskem Hajduku je strelsko formo obudil Jan Mlakar, na seznam pa se je vrnil tudi levi bočni branilec Erik Janža.

Jan Oblak zaradi bolečin v vratu po 23. aprilu, ko je z Atleticom izgubil derbi v Barceloni, ni več branil. Foto: Grega Valančič/Sportida

Matjaža Keka (še) niso prepričali tudi nekateri posamezniki, ki so v zadnji sezoni blesteli v 1. SNL. V izjemni strelski formi je na primer krilni napadalec Aljoša Matko, v prvenstvu je vse bolje igral njegov soigralec Nino Kouter, ki je v preteklosti že nastopal za izbrano vrsto. V obrambni vrsti Olimpije je nekdanji trener zmajev Albert Riera večkrat javno izpostavil fenomen mladega Marcela Ratnika, ki za svoja leta izkazuje neverjetno zrelost.

v Italiji je komaj 19-letni Martin Turk v vratih Sampdorie nabiral dragocene izkušnje proti klubskim veljakom in bi lahko zapolnil vrzel v reprezentanci ob verjetni odsotnosti Oblaka.

Miha Mevlja še išče novega delodajalca. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Miha Mevlja, še ne tako dolgo nazaj najpomembnejši slovenski branilec, ki je ne nazadnje v državnem dresu nastopil že 50-krat in na katerega si se lahko zanesel, pa presenetljivo še vedno ni našel delodajalca. Zaradi tega ga selektor Kek ni uvrstil že na marčevski seznam.

Zadnji seznam nogometašev Slovenije (marca): Vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid, Špa), Vid Belec (Apoel Nikozija, Cip), Matevž Vidovšek (Olimpija); Branilci: Petar Stojanović (Empoli, Ita), Jaka Bijol (Udinese, Ita), Jure Balkovec (Alanyaspor, Ita), Miha Blažič (Angers, Fra), Jon Gorenc Stanković (Sturm Gradec, Avt), Žan Karničnik (Celje), Gregor Sikošek (Maribor), David Brekalo (Viking Stavanger, Nor), Vanja Drkušić (Soči, Rus), Žan Zaletel (Viborg, Dan)*; Zvezni igralci: Jasmin Kurtić (PAOK Solun, Grč), Miha Zajc (Fenerbahče, Tur), Domen Črnigoj (Salernitana, Ita), Sandi Lovrić (Udinese, Ita), Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos, Grč), Timi Max Elšnik (Olimpija), Tomi Horvat (Sturm Gradec, Avt), Benjamin Verbič (Panathinaikos, Grč); Napadalci: Andraž Šporar (Panathinaikos, Grč), Luka Zahović (Pogon Szczecin, Pol), Benjamin Šeško (Salzburg, Avt), Žan Celar (Lugano, Švi), Andres Vombergar (San Lorenzo, Arg), Žan Vipotnik (Maribor) * naknadno pridodan na seznam