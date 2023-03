Zaradi ljubezni do Slovenije z lahkoto in ponosom prepotoval "pol planeta"

Reprezentančnega premora je konec. Najboljši nogometaši, ki nosijo državni dres, so se vrnili k svojim klubom. Nekateri so pri tem prepotovali dolgo in naporno pot. Med Slovenci zagotovo izstopa Andres Vombergar, ki je v zadnjih tednih prepotoval ''pol planeta''. Kako se je spopadal z boleznijo časovnih pasov?

Buenos Aires–Ljubljana–Astana in nazaj. Več kot 15 tisoč kilometrov v eno smer. Skupaj je torej Andres Vombergar v zadnjih tednih preletel več kot 30 tisoč kilometrov. To so izjemne številke, ki zahtevajo veliko žrtvovanja in usklajevanja, saj prihaja do zelo pogostih menjav časovnih pasov. Jet lag ali po slovensko bolezen časovnih pasov ni prijetna stvar, še posebej, če njene neprijetne posledice pokukajo na plano takrat, ko se moraš najbolj izkazati. Denimo v trenutkih, ko napoči čas za trening ali tekmo. Kako se je s tem v zadnjih tednih spopadal 28-letni slovenski napadalec?

''Ni lahko, saj čutiš, kako s teboj ni nekaj v redu. Čutiš zaspanost, utrujenost. Vseeno pa me to ni pretirano zmotilo. To pa zaradi tega, ker me je polnilo nekaj drugega. Že misel na to, kako predstavljam del slovenske reprezentance in sem njen član, je bila dovolj, da me ni nič več bolelo. Zaradi tega sem bil pomirjen, nisem čutil težav. Zaradi tega sem veliko lažje prebolel jet lag. Je pa po tako dolgih potovanjih najtežje v prvih dveh dneh. Takrat resnično potrebuješ kakšno pomoč za boljši spanec. A ko sem pomislil, kako igram za reprezentanco Slovenije in kaj vse me čaka, potem takšne težave padejo v drugi načrt,'' nam je priljubljeni slovenski Argentinec pojasnil, kako so bila čustva ob tem, ko zastopa barve Slovenije in se prvič v karieri meri v kvalifikacijskem ciklusu za nastop na velikem tekmovanju, prežeta s tako velikim ponosom, da je zlahka prebrodil vse pasti bolezni časovnih pasov.

Ko je potoval iz Ljubljane v Astano, mu je delal družbo tudi čaj mate. ''Prinesel sem ga s seboj. Glede na to, da smo potovali s španskim letalom in osebjem, ni bilo nobenih težav. Ljudje to poznajo. Vedno pijem čaj mate. Doma obvezno za zajtrk, pa tudi za popoldansko malico,'' nam je zaupal Vombergar, ki podobno prakso uporablja tudi na poti nazaj. Iz Ljubljane je najprej odpotoval v Benetke, poletel proti Rimu, iz večnega mesta pa neposredno v Buenos Aires. Foto: Nogometna zveza Slovenije

Na reprezentančne akcije prihaja vesel in ponosen. Tokrat, ko je zaigral tudi v Ljubljani, je bilo zanj prav čarobno, saj ga je na delu spremljalo ogromno prijateljev in sorodnikov. Nekateri so se v Slovenijo podobno kot on odpravili kar iz Južne Amerike, iz domovine Lionela Messija, aktualnih svetovnih nogometnih prvakov. V Argentini je v zadnjih mesecih zelo vroč tudi Vombergar. "Vomba La Bomba" je postal eden najbolj opevanih napadalcev tamkajšnjega prvenstva, njegovemu San Lorenzu gre imenitno. Na lestvici zaostaja le za velikanom Riverjem Platejem, na seznam strelcev se je vpisal že trikrat. Doživlja vrhunec kariere, nekaj, o čemer je lahko kot otrok le sanjal.

Presenečen in ponosen, da ima papež njegov dres

V tej sezoni ne manjka zanimivosti, povezanih z njegovimi nogometnimi dosežki. Znano je, da za San Lorenzo stiska pesti tudi papež Frančišek, ki ima zadnje dni zdravstvene težave z dihali, tako da se nahaja na zdravljenju v bolnišnici v Rimu. Konec leta 2022 je iz rok predsednika vlade Roberta Goloba prejel kar nekaj daril, med njimi pa je bil tudi dres Vombergarja. In to s posebnim razlogom, saj je slovenski reprezentant napadalec San Lorenza, ravno tistega kluba, za katerega 86-letni Argentinec stiska pesti.

Slovenski premier Robert Golob je lani papežu Frančišku v Vatikanu predal prav posebno nogometno darilo. Foto: Vlada RS

Slovenski napadalec tega sploh ni vedel, zato je bilo njegovo navdušenje, ko je za to potezo izvedel iz medijev, še toliko večje. ''Ne, nič mi niso povedali o tem. Izvedel sem šele iz medijev in bil zelo presenečen. Prijetno presenečen. To je bila resnično lepa gesta. Ponosen sem, da ima papež, sicer velik navijač San Lorenza, moj reprezentančni dres. Lahko pohvalim izbor slovenske vlade, lepo so izbrali,'' mu je toplo pri srcu, ko pomisli na prizor, kako papež sprejema v dar njegov beli reprezentančni dres.

V Argentino pripotovalo kar nekaj dresov Jana Oblaka

Proti San Marinu je prvič nastopil za Slovenijo v kvalifikacijskem ciklusu za veliko tekmovanje. Foto: Grega Valančič/Sportida V Argentino se je vrnil med tednom. Dan po tekmi s San Marinom, ko je debitiral v državnem dresu še v kvalifikacijah za veliko tekmovanje in po dolgih letih zaigral v Stožicah, stadionu, ki ga pozna zelo dobro in je na njem znal navduševati v dresu Olimpije, se je odpravil proti Buenos Airesu. Pot je začel iz Benetk, nato pa se v Rimu vkrcal na letalo, s katerim je poletel do domovine tanga.

Njegova prtljaga je bila težja kot ob prihodu v Slovenijo. Namenoma. S seboj je pripeljal kar nekaj daril, namenjenih tako prijateljem kot tudi najbližjim. ''Nekaj stvari je od Jana Oblaka, nekaj je mojih, nekaj pa tudi od nogometašev San Marina. Prijatelji so hoteli imeti na vsak način nekaj od San Marina, da bi jih spominjalo na to tekmo. Zato sem prejel tudi nekaj njihovih kosov opreme, največ pa je tistih, ki jih sicer nosi Jan Oblak. Naš kapetan. Dresi, hlačke, pa še kaj bi se našlo,'' je pojasnil, katera darila so prevladovala v njegovi prtljagi.

Svojo prtljago je z veseljem napolnil z darili. Izkusil je namreč zgodovinski trenutek, saj je prvič zaigral za Slovenijo na tekmi, ki je štela za kvalifikacijske točke. Spogledoval se je tudi s prvim zadetkom v državnem dresu, a je bil vratar San Marina uspešnejši. Tekmo je tako končal brez zadetka, a vseeno toplim spoznanjem, kako je Slovenija uresničila cilj, strla ''bunker'' najslabše izbrane vrste na svetu in se povzpela na vrh skupine H.

Andres Vombergar v družbi soigralcev (Sandi Lovrić in Petar Stojanović) med petjem državne himne pred začetkom dvoboja med Slovenijo in San Marinom. Foto: Grega Valančič/Sportida

Naslednja reprezentančna akcija ga čaka junija, ko se bo Kekova četa pomerila s Finsko (16. junija v gosteh) in Dansko (19. junija doma), s San Lorenzem pa ga že v nedeljo čaka nov spektakel pred več kot 40 tisoč fanatičnimi navijači. V goste prihaja sloviti Independiente.

Preberite še: