Benjamin Šeško Foto: Grega Valančič/Sportida Red Bull Salzburg je avstrijski prvak postal z 49 točkami (23 zmag, osem remijev in en sam poraz) oziroma s sedmimi točkami pred graškim Sturmom. Benjamin Šeško je v svoji zadnji sezoni v avstrijski bundesligi zabil 16 golov in bil tako tretji strelec lige. Najboljši je bil z 21 goli član dunajskega Rapida Guido Burgstaller. Šeško, ki je ta teden dopolnil 20 let, se poslavlja od Salzburga, saj bo kariero nadaljeval z ekipo RB Leipzig. Poleti bo tudi uradno postal najdražji nogometaš v zgodovini slovenskega nogometa in se za 24 milijonov evrov preselil v Nemčijo. Med strelce so se vpisali tudi Nik Prelec (šest golov za Tirol), Tomi Horvat (štirje za Sturm), Sandi Ogrinec in Žan Rogelj (po tri za Tirol) ter Jon Gorenc Stanković (dva za Sturm).

Na sobotni tekmi z Austrio slovenski napadalec Šeško sicer ni bil v kadru Salzburga. Razlog je lažja poškodba mišice, ki je nastala po neugodnem udarcu na prejšnji tekmi. A ne gre za težjo poškodbo, sporočajo iz kluba, tako da je pričakovati, da bo Šeško vseeno na seznamu selektorja Matjaža Keka za prihodnji dve kvalifikacijski tekmi Slovenije za EP 2024. Kek bo seznam objavil v sredo, na njem pa skoraj zagotovo ne bo vratarja Jana Oblaka, ki zaradi poškodbe že nekaj časa ne igra za Atletico Madrid in ob zaključku španske lige sploh ni v Madridu, ampak v Parizu spremlja dvoboje svojega novega dekleta Olge Danilović.

Slovenijo 16. junija čaka gostovanje na Finskem, tri dni pozneje pa doma tekma z Dansko. Kvalifikacije je slovenska reprezentanca začela z dvema zmagama.