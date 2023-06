Izbranka Jana Oblaka v solzah: Rada imam ta j... šport #video

Jan Oblak aplaudira nakon što je Olga osvojila prvi set pic.twitter.com/ttezD4bsrH — dedalaki (@dedalaki1) June 3, 2023

Jan Oblak je bil spet na tribuni

Olga Danilović, hčerka nekdanjega vrhunskega košarkarja Predraga Danilovića, je na OP Francije dosegla svoj največji uspeh na turnirjih za grand slam, potem ko se je prebila do tretjega kroga pariškega turnirja. V tretjem krogu je bila od nje boljša Ons Jabuer iz Tunizije, proti kateri se je dostojno borila. Med dvobojem pa si je srbska igralka zvila gleženj, zato še ne ve, kako bo potekala njena sezona.

Tudi tokrat jo je na tribunu spremljal naš najboljši nogometni vratar Jan Oblak, vratar in zvezdnik madridskega Atletica. Srbska igralka je po zmagi nad Ukrajinko Katerino Kozlovo za srbske medije namreč potrdila, da sta s slovenskim nogometašem par. A tokrat njegova prisotnosti ni pomagala, da bi se 22-letna teniška igralka prebila v osmino finala.

Ponosna je nase. Foto: Guliver Image

Ponosna nase in na svojo ekipo

Olga Danilović, ki se je pred časom preselila v Madrid, kjer tudi trenira, po porazu ni mogla skrivati razočaranja. Na koncu so jo premagale solze. "Zelo sem ponosna nase, čeprav zdaj nekoliko boli. Odigrala sem sijajne dvoboje, ves čas sem se borila. Ponosna sem na svojo ekipo, s katero smo šli skozi težka obdobja, ampak zdaj je lep občutek. Ne želim biti čustvena … Podpirali so me, ko sem padla, ko ni bilo lepo. Govorili so mi, da moram verjeti, ko sama nisem verjela … Zdaj si samo želim trenirati in napredovati, ker imam rada ta je... šport," je na novinarski konferenci razlagala Olga Danilović.

Olga Danilović si je proti koncu zvila gleženj. Foto: Guliver Image

Mlada srbska igralka si je proti koncu obračuna zvila gleženj in po dvoboju šla takoj do fizioterapevta. Dejala je, da si bo vzela nekaj prostih dni in da pričakuje, da bo kmalu vse v redu. "Videla bom, kako bo z gležnjem, upam, da ni huje. Mogoče Valencia, blizu sem, da pridem na glavni turnir Wimbledona. Za tem spet pesek, pa trda podlaga ..." so njene besede povzeli pri B92.

