Lanski finalist zanesljivo v osmino finala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvi sobotni dvoboj na OP Francije je končan. Četrti nosilec in lanski finalist Rolanda Garrosa Casper Ruud je v štirih nizih izločil nepostavljenega Kitajca Zhizhena Zhanga. Med seboj se bosta prvič udarila Frances Tiafoe in Alexander Zverev.

Frances Tiafoe in Alexander Zverev bosta prvič med seboj igrala na pesku. Zverev, dvakratni polfinalist tega prestižnega turnirja, po lanski hudi poškodbi gležnja prav na OP Francije kaže zelo suverene igre. Američan in Nemec sta do zdaj igrala sedem medsebojnih dvobojev, izid pa je 6:1 za Zvereva. Vendar se nista srečala že od leta 2021.

Holger Rune je nazadnje igral v torek, ko je njegov nasprotnik Gael Monfils zaradi poškodbe zapestja predal dvoboj. Šesti nosilec turnirja upa, da bo hitro našel ritem in brez večjih težav premagal kvalifikanta Genara Alberta Olivierija, trenutno 231. igralca sveta.

OP Francije, ATP:



3. krog:

Casper Ruud (Nor/4) - Zhizhen Zhang (Kit) 6:4, 4:6, 6:1, 6:4



Holger Rune (DAN, 6) – Genaro Alberto Olivieri (ARG)

Alexander Zverev (NEM, 22) – Frances Tiafoe (ZDA, 12)

Francisco Cerundolo (ARG, 23) – Taylor Fritz (ZDA, 9)

Yoshihito Nishioka (JPN, 27) – Thiago Seyboth Wild (BRA)

Daniel Altmaier (NEM) – Grigor Dimitrov (BOL, 28)