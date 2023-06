Đoković ni klonil pod pritiskom, zaradi gledalcev izgubil živce

V popoldanskih urah je na osrednje igrišče stopil Novak Đoković, ki lovi svojo že 23. lovoriko na turnirjih za grand slam. Njegov nasprotnik v tretjem krogu je bil Španec Alejandro Davidovich Fokina, ki je bil za Srba vse prej kot lahek nasprotnik. Đoković je ob težavah v igri večkrat izgubil živce, ob tem pa se je nekajkrat zapletel tudi v spor z gledalci, ki so nekajkrat njegove poteze pospremili z glasnimi žvižgi neodobravanja.

Novak Djokovic going full Medvedev after the Roland Garros crowd booed him for taking a medical timeout when Davidovich Fokina wasn't even on the court.pic.twitter.com/Z1DBptXTpu