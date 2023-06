Ribakina zaradi bolezni odstopila. Kaj bosta pokazali najstnici?

"Včeraj in predvčerajšnjim se nisem počutila dobro. Včeraj ponoči nisem spala," je sporočila 23-letna Jelena Ribakina. "Imela sem vročino in glavobol, težko diham. Na ogrevanju sem se trudila, vendar se mi zdi, da je odločitev o odstopu pravilna." Tekmovalka, ki nastopa za Kazahstan, je letos slavila že na dveh mastersih, vključno z zadnjim v Rimu na peščeni podlagi. Tudi v Parizu, kjer je bila leta 2021 v četrtfinalu, je bila do zdaj na dobri poti, saj v prvih dveh dvobojih ni izgubila niza.

"Seveda sem zelo razočarana, ker ne bom mogla igrati, ampak to je življenje. Veliko je vzponov in padcev. Danes sem želela dati 100 odstotkov in očitno je, da sem daleč od tega," je dodala Ribakina. Španka Sara Sorribes Tormo je tako brez boja napredovala v osmino finala, kar je zanjo prva tovrstna uvrstitev na turnirjih za grand slam.

Bo 16-letnica pripravila presenečenje?

Coco Gauff Foto: Guliverimage Sedmi dan OP Francije se v ženskem delu obeta prava poslastica dveh najstnic. Prav tako bo na delu Iga Swiatek, ena glavnih favoritinj za zmago. V soboto se obeta prava teniška poslastica med 19-letno Coco Gauff in 16-letno Mirro Andreevo. Mnogi pravijo, da to bi lahko začetek velikega rivalstva med dvema mladima zvezdnicama.

Coco Gauff, trenutno na šestem mestu svetovne lestvice, se spopada s težavami glede svoje igre, vendar je letos kljub temu zbrala 21 zmag in osem porazov. Mirri Andreevi, trenutno 143. igralki sveta, pa je uspel velik skok na lestvici. Sezono je začela na 312. mestu, njen letošnji izkupiček pa je izjemen. Letos je na vseh turnirjih, tudi na nižji ravni, zbrala 22 zmag in le dva poraza. Prvič je opozorila nase na turnirju v Madridu, ko je premagala kar nekaj slovitih imen svetovnega tenisa in se uvrstila v četrtfinale. To bo njun prvi medsebojni dvoboj.

Na osrednje igrišče bo stopila tudi Iga Swiatek, prva igralka sveta in branilka naslova OP Francije. Njena nasprotnica v tretjem krogu bo Xinyu Wang, trenutno 80. igralka sveta. Dvoboj je neznanka, saj se igralki še nista srečali, a vseeno je favoritka 22-letna Iga.

OP Francije, WTA:



3. krog:

Sara Sorribes Tormo (Špa) - Jelena Ribakina (Kaz/4) predaja



Iga Swiatek (POL, 1) – Xinyu Wang (KIT)

Mirra Andreeva (RUS) – Coco Gauff (ZDA, 6)

Olga Danilovic (SRB) – Ons Jabeur (TUN, 7)

Ekaterina Alexandrova (RUS, 23) – Beatriz Haddad Maia (BRA, 14)

Bianca Andreescu (KAN) – Lesia Tsurenko (UKR)

