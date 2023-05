Velika prelomnica slovenskega dragulja tako v življenju kot tudi karieri

Danes je pomemben dan v karieri Benjamina Šeška. Nasmejani fant iz Radeč, ki si je z izjemnimi predstavami tako v dresu Salzburga kot tudi slovenske članske izbrane vrste zagotovil status enega najbolj obetavnih evropskih napadalcev, avstrijski mediji pa so šli celo tako daleč, da so ga za oklicali za svojevrstnega naslednika Erlinga Haalanda, praznuje 20. rojstni dan!

Konec je najstniškega obdobja Benjamina Šeška, visokonogega in za svojo starost še kako zrelega in samozavestnega napadalca. Na svoji kratki nogometni poti je poskrbel za številne mejnike. V dresu Krškega je rušil rekorde v mlajših kategorijah, nato izdatno napolnil blagajno Domžal, saj je njegov talent prepoznal Salzburg. Serijski avstrijski prvak ga je zvabil v Mozartovo mesto, kjer se je uspešno kalil pri drugoligašu Lieferingu, nabiral izkušnje, zelo pogosto tresel mreže, vse skupaj pa prenesel še v državno reprezentanco.

S Salzburgom je osvojil naslov avstrijskega prvaka trikrat zapored (2021, 2022 in 2023), lani je bil najboljši tudi v avstrijskem pokalu. Foto: Guliverimage

Čeprav je z naskokom najmlajši med Kekovimi izbranci, se je ekspresno zavihtel do stalnega članstva v udarni enajsterici. Postal je gonilna sila slovenskega napada, igralec, ki je vpleten v večino zadetkov, nekateri izmed njih pa niso izstopali le po znanju, ampak tudi atraktivnosti. Za enega najlepših zadetkov v zgodovini slovenskega nogometa je poskrbel na lanskoletnem gostovanju v ligi narodov na Švedskem, v polno je (na svojstven način) meril tudi na zadnji kvalifikacijski tekmi proti San Marinu.

Kako mu je čestitala Uefa? S spominom na prekrasen zadetek proti Švedski:

Prihodnji mesec ga čakata največja izziva, odkar nosi članski dres Slovenije. Gostovanje na Finskem in domača poslastica v najverjetneje razprodanih Stožicah proti Danski. Šeško bo reprezentančno akcijo pričakal dobre volje, le nekaj tednov po velikem proslavljanju novega državnega naslova z rdečimi biki iz Salzburga, od katerih se je poslovil v velikem slogu. Kot eden najboljših strelcev in igralcev avstrijske bundeslige.

Rojstnodnevna čestitka Red Bull Salzburga:

Po novem se bo dokazoval kakovostni razred višje, v nemškem prvenstvu, ki spada med najtežje na svetu. Seli se v Leipzig, ki bo bratom iz Salzburga za prestop 20-letnega dragulja slovenskega nogometa plačal kar 24 milijonov evrov.

V soboto bo stiskal pesti za Kampla

V novi sezoni bo nosil dres Leipziga. Foto: Guliverimage Šeško je tako vroč, da pred poletnim prestopnim rokom ne manjka celo govoric, da bi ga lahko Leipzig, ker vlada zanimanje zanj pri nekaterih (naj)večjih evropskih klubih, omenjajo se zlasti tisti iz Anglije, prodal še pred njegovim krstnim nastopom za bogati nemški klub. V Leipzigu, kjer je klubska filozofija zelo podobna tisti v Salzburgu, tako da imajo mladi igralci zagotovljeno primerno minutažo, bo sodeloval z nekdanjim slovenskim reprezentantom Kevinom Kamplom. Konec tedna bo zanj in novopečene soigralce stiskal pesti v finalu nemškega pokala, ko čaka Leipzig dvoboj proti Eintrachtu iz Franfkurta.

Vodstvo Leipziga pričakuje, da bo mladi Slovenec v konici napada tretjeuvršenega nemškega bundesligaša, ki si je tako zagotovil nastop v ligi prvakov, v novi sezoni zapolnil vrzel po odhodu najboljšega strelca, francoskega reprezentanta Christopherja Nkunkuja. V Leipzigu ne bi imeli nič proti, če bi lahko Šeško zaigral za novi klub že ta konec tedna, saj bodo v soboto na Olimpijskem stadionu v Berlinu oslabljeni v napadu. Na treningu si je namreč poškodoval mišico Portugalec Andre Silva.

Po stopinjah Zlatka Zahovića?

Med strelce se je vpisal tudi na tekmi s San Marinom. Foto: Grega Valančič/Sportida Pred Šeškom je svetla prihodnost, s Leipzigom je sklenil dogovor do leta 2028, ob naslednjem prestopu, če bo do njega prišlo, bi lahko še izboljšal slovenski rekord in postavil nove mejnike, kar se tiče najdražjih selitev. Rekordi se radi lepijo nanj tako v klubskem kot reprezentančnem svetu. Glede na to, da je za izbrano vrsto dosegel šest zadetkov (na 19 nastopih) že pred 20. rojstnim dnevom, ni izključeno, da bi s takšnim ritmom v prihodnosti ujel, nato pa še prehitel zdajšnjega rekorderja Zlatka Zahovića (35 zadetkov). In podobno kot legendarni Mariborčan tudi sam nastopil na velikem tekmovanju.

Spomnimo se, Slovenija je zaenkrat na evropskem prvenstvu nastopila le enkrat. Leta 2000, ko je Zahović spadal med najboljše nogometaše v Evropi in končal turnir s kar tremi doseženimi zadetki. Šeško ima priložnost, da nastopi na Euru že prihodnje leto. Če bo Slovenija zadržala zmagovalni ritem, bi se lahko veselila imenitnega uspeha že to leto!

Čestitka Nogometne zveze Slovenije (NZS):

Danes svoj 20. rojstni dan praznuje reprezentančni napadalec Benjamin Šeško! Vse najboljše, Beni! 🎉🇸🇮 #SrceBije pic.twitter.com/ZWxJTuOOIh — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) May 31, 2023

O tem, kakšen status uživa na svetovni nogometni tržnici in kako svetla bi bila lahko njegova prihodnost, dokazuje tudi poplava čestitk, ki jo je ob življenjski prelomnici, ko se z 20 leti podaja novim izzivom naproti in se iz Avstrije seli v Nemčijo, deležen na socialnih omrežjih. Vse najboljše, Benjamin, tudi v imenu Sportala, in še veliko zadetkov!