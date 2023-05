Šeško s Salzburgom avstrijski prvak

Slovenski nogometaš Benjamin Šeško se s Salzburgom veseli naslova avstrijskega prvaka. V 30. krogu so Salzburžani z 2:1 premagali Sturm iz Gradca ter potrdili 16. naslov. Več jih imata v zgodovini le kluba z Dunaja, Rapid (32) in Austria (24). Za Salzburg je bil to deseti zaporedni naslov, potem ko so serijo začeli v sezoni 2013/14.