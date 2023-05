S 15. golom Šeška Salzburg vse bliže lovoriki

Slovenski reprezentant Benjamin Šeško je na tekmi 29. kroga avstrijske bundeslige zadel za zmago Salzburga nad Laskom z 1:0. Tako so ohranili tri točke prednosti pred Sturmom, s katerim igrajo naslednji konec tedna. Do konca lige so še trije krogi.

V 29. krogu prve avstrijske lige je bilo v Linzu zelo dramatično, pa je padel en sam gol. Zabil ga je slovenski napadalec Benjamin Šeško (64. minuta). Dva tedna pred svojim 20. rojstnim dnevom je dosegel že 15. gol v aktualni sezoni bundeslige. Je tretji strelec lige, Guido Burgstaller (Rapid) jih je dal 18, Markus Pink (Klagenfurt) pa 16.

Šeško je na tekmi stresel še vratnico in imel v drugem polčasu še eno stoodstotno priložnost. Nevaren je bil tudi Lask, še posebej ob koncu prvega polčasa, ko so stresli tudi okvir vrat.

V boju za avstrijskega prvaka ni prišlo do spremembe, saj je v tem krogu zmagal tudi Sturm Graz. S 4:1 so premagali Klagenfurt. Tomi Horvat in Jon Gorenc Stanković sta bila v prvi postavi. Do konca prvenstva so še trije krogi, prav v naslednjem (21. maja) bo Salzburg doma gostil Sturm. Zadnji krog je v Avstriji na sporedu šele tretjega junija.