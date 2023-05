Edini Slovenec, ki je postal prvak v tujini, bo najstnik le še nekaj dni

Sezone 2022/23 je na slovenskih prvoligaških nogometnih zelenicah že konec. Podobno velja še za nekatere evropske države, zato je vse manj neznank okrog dobitnikov lovorik. Pogled na seznam klubov, ki se lahko letos pohvalijo z (vsaj eno) lovoriko, pri tem pa računajo tudi na pomoč slovenskih nogometašev, je vse bolj izdaten. Ljubitelje nogometa na sončni strani Alp lahko to navdaja z velikim zadovoljstvom, a tudi ponosom.

Seznam prvakov in pokalnih zmagovalcev v Evropi:

V tabeli so izpuščeni prvaki in pokalni zmagovalci nekaterih manjših evropskih držav, pa tudi nekaterih lig, ki potekajo v drugačnih časovnih okvirih.

Šeško prihaja k nemškim pokalnim zmagovalcem?

V Avstriji je tako mladi dragulj Benjamin Šeško, ki bo v sredo dopolnil šele 20 let, s Salzburgom ubranil naslov državnega prvaka. V pokalu mu je namero preprečil graški Sturm, ki je šel nato povsem do konca in s slovensko pomočjo osvojil pokal. Tako sta se avstrijske pokalne lovorike veselila Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat.

Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat sta pomagala Sturmu do pokalne lovorike. Foto: Reuters

Šeško se bo po koncu sezone preselil v Nemčijo, kjer bo za rekordni znesek v zgodovini slovenskega nogometa, kar 24 milijonov evrov, prestopil v vrste rdečih bikov iz Leipziga. Slednji so se v tej sezoni v bundesligi izkazali, saj so osvojili tretje mesto in si zagotovili novo vozovnico za ligo prvakov, tekmovanje, v katerem je Šeško že nastopal s Salzburgom, a zaman iskal pot do prvega zadetka. RB Leipzig, pri katerem se že vrsto let dokazuje nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl, bo konec tedna branil pokalno lovoriko. V finalu se bo pomeril proti Eintrachtu iz Frankfurta.

Samir Handanović je z Interjem ubranil naslov pokalnega zmagovalca v Italiji. Foto: Reuters

Kar se tiče petih najmočnejših lig na svetu, ki spadajo v elitno skupino ''petica'', si je izmed slovenskih legionarjev v sezoni 2022/23 zagotovil lovoriko Samir Handanović. Kapetan Interja je prejšnji teden pomagal Milančanom do ubranitve pokalne lovorike, ko je branil v finalu na Olimpicu proti Fiorentini (2:1) in blestel med vratnicama črno-modrim. Z njimi se poteguje tudi za največjo nagrado, evropski naslov, ko se bo Inter 10. junija v Istanbulu pomeril z vročim Manchester Cityjem, angleškim prvakom, ki v tej sezoni naskakuje trojno krono.

Zajc še v igri za dvojno turško krono

Foto: Guliverimage Le dan po finalu lige prvakov bo znan še turški pokalni zmagovalec. Fenerbahče, pri katerem nastopa Miha Zajc, se bo pomeril z mestnim tekmecem Istanbulom Basaksehirjem. Fenerbahče ostaja tudi v igri za naslov turškega prvaka, a ga lahko na prvo tekmo popelje le še čudež, saj za vodilnim Galatasarayjem, s katerim se bo v tej sezoni še pomeril, dva kroga pred koncem zaostaja pet točk.

V Evropi je kar nekaj klubov, ki so v sezoni 2022/23 navdušili navijače z dvojno krono. To ni za zdaj uspelo le ljubljanski Olimpiji, ampak tudi beograjski Crveni zvezdi, mostarskemu Zrinjskemu, Šerifu iz Tiraspola, valižanskemu TNS in atenskemu Aeku, ki je v grškem prvenstvu pokvaril načrte dolgo časa vodilnemu Panathinaikosu, za katerega igrajo kar trije Kekovi izbranci (Andraž Šporar, Adam Gnezda Čerin in Benjamin Verbič), v finalu pokala pa solunskemu Paoku, ki mu Jasmin Kurtić zaradi zdravstvenih težav ne more pomagati že dalj časa.

Član družine AEK je tudi mladi slovenski branilec Žiga Laci. 20-letni Prekmurec je jeseni zaman čakal na večjo priložnost pri Kopru, kjer je zbral le en nastop, spomladi pa je nabiral tekmovalni ritem v drugi ekipi Aeka, s katerim je nastopal v drugi grški ligi (12 nastopov). Tako uradno ni sodeloval pri naslovu grškega prvaka.

Ante Šimundža je v tej sezoni vodil Ludogorec, s katerim je branil naslov prvaka, do začetka marca 2023. Foto: Reuters

V Bolgariji kaže imenitno Ludogorcu, ki ga je do začetka marca vodil Ante Šimundža. Ko je Mariborčan dalmatinskih korenin zapustil Razgrad, je serijski bolgarski prvak zaostajal za CSKA, zdaj pa ima dva kroga pred koncem točko prednosti. Ludogorec, zanj je v prvem delu sezone občasno igral tudi Žan Karničnik, je že osvojil bolgarski pokal, tako da lahko osvoji dvojno krono.

Celar po stopinjah Mlakarja in Kramerja?

Na Hrvaškem se je med dobitnike lovorike znova vpisal Jan Mlakar. S splitskim Hajdukom je ubranil pokalni naslov, v prvenstvu pa sklenil sezono na drugem mestu, prav takšno je bilo tudi njegovo mesto na lestvici klubskih strelcev, saj je samo v prvenstvu zatresel mrežo 11-krat.

Splitski Hajduk je s pomočjo Jana Mlakarja ubranil naslov pokalnega zmagovalca na Hrvaškem. Foto: Guliverimage

Na Poljskem pa je z varšavsko Legio postal pokalni zmagovalec Blaž Kramer. V sezoni, v kateri so ga pestile nepredvidljive zdravstvene težave, je zbral 12 prvenstvenih nastopov in se enkrat vpisal med strelce. V finalu poljskega pokala finalu je vstopil v igro v 74. minuti, nato pri izvajanju 11-metrovk zapravil strel z bele točke, a so bili na njegovo srečo njegovi soigralci natančnejši.

Blaž Kramer (v sredini) po pokalni zmagi Legie nad Lechio Foto: Guliverimage

Do pokalne lovorike, že druge zapored, bi lahko prišel Žan Celar. Napadalec Lugana se bo 4. junija v finalu pomeril s švicarskim prvakom Young Boys, ki cilja na dvojno krono. Pri Luganu sta v preteklosti nastopala tudi Sandi Lovrić in Domen Črnigoj.

Žan Celar je v tej sezoni v švicarskem prvenstvu na 29 tekmah dosegel kar 15 zadetkov. Foto: Guliver Image