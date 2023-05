Handanović branil morda zadnjič, po preobratu dvignil pokal

V Rimu sta se v finalu italijanskega nogometnega pokala pomerila Inter in Fiorentina. Med vratnicama črno-modrih je morda zadnjič stal Samir Handanović. Milanski klub se je s tem poklonil karieri 38-letnega Ljubljančana, enega najboljših slovenskih nogometašev stoletja, ki je črno-modrim zvest vse od leta 2012. Zmagali so z 2:1 in Samir je dvignil pokal. To mu je uspelo drugo sezono zapored.

Samir je dvignil pokal. Foto: Reuters Nekdanji kapetan slovenske reprezentance Samir Handanović je dočakal veliko čast. V finalu italijanskega pokala brani od prve minute. To je velik poklon karieri 38-letnega Ljubljančana, ki se je Milančanom pridružil leta 2012, nato pa se hitro zasidral v udarno enajsterico in ostal zvest črno-modrim. Postal je simbol lojalnosti, klubske zvestobe. Navijači so ga hitro vzeli za svojega, v zadnjih sezonah je tudi kapetan ekipe. Z Interjem je osvojil marsikaj, bil italijanski prvak, lani je osvojil pokal, dvakrat je bil najboljši v superpokalu, izgubil pa v finalu evropske lige.

Začetek morda zadnje Samirjeve tekme za Inter ni bil najboljši, saj mu je Nicolas Gonzalez zabil že v tretji minuti. A so že sredi prvega polčasa Milančani vodili z 2:1. Dvakrat je zadel Lautaro Martinez. Sedmi gol za Argentinca v zadnjem mesecu dni. To je bil izid prvega polčasa in tudi tekme. Za Inter je to deveti pokalni naslov, Fiorentina ostaja pri šestih.

Lautaro Martinez za zmago. Foto: Reuters V tej sezoni, ko je mesto prvega čuvaja mreže prepustil 11 let mlajšemu Andreju Onanaju, to je postalo več kot očitno po oktobru 2022, bo 10. junija poslušal še himno lige prvakov na sklepnem dejanju evropske sezone v Istanbulu. V mestu, kjer so pred šestimi leti slovenski košarkarski junaki postali evropski prvaki, lahko postane prvi slovenski nogometaš, ki bi kandidiral za nastop v finalu (če ne bo branil, bo na rezervni klopi) in osvoji ligo prvakov. Kot kapetan pa bi lahko iz rok predsednika Uefe Aleksandra Čeferina po zmagi nad Manchester Cityjem prejel tudi pokal, namenjen evropskemu prvaku.

Inter Milan je novi/stari pokalni zmagovalec Italije. Foto: Reuters

Samir Handanović Foto: Guliverimage "Kar zadeva prihodnost, se nisem še nič odločil. To tekmo pričakujem kot vse druge. Nastopati za Inter je vedno veliko zadovoljstvo. Pri Interju smo zato, da osvajamo lovorike. V zadnjih letih smo popeljali ekipo tja, kjer si tudi zasluži biti," je poudaril na novinarski konferenci pred finalom. Odigral je celotno tekmo.

V tej sezoni je branil na nekaterih tekmah v serie A (Spezia, Empoli in Sassuolo), branil je tudi na prvi polfinalni tekmi pokala proti Juventusu, ko je bilo zelo burno na igrišču in je po sporu s Juanom Cuadradom prejel rdeči karton. Zato je moral preskočiti povratno polfinalno srečanje.

