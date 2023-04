Navijači italijanskega velikana Slovencu namenili ganljivo sporočilo

30. junija 2023 bo minilo že enajst let od dneva, ko je Samir Handanović, ki so ga takrat italijanski mediji označili za "nogometnega velikana iz Slovenije", postal član Interja, po dolgih in izjemno uspešnih leih pa se s koncem te sezone končuje tudi ta zgodba. Po poročanju italijanskih medijev, naj bi Handanović po koncu te sezone, ko se mu tudi izteče pogodba, z gotovostjo zapustil Inter, kjer je v zadnji sezoni dobil le malo priložnosti. Branil je le na 12 tekmah, na katerih je prejel 17 zadetkov, mesto glavnega vratarja pa je prepustil Kameruncu Andreju Onanaju.

Handanović je v dolgem obdobju pri Interju postal prava legenda kluba in tudi kapetan. Za nerazzurre je zbral kar 421 nastopov, s čimer je na enajstem mestu na lestvici v zgodovini milanskega kluba. Da se legendarni slovenski vratar po koncu sezone res poslavlja od Milana, so s posebnim sporočilom Slovencu namignili tudi navijači Interja, ki so Handanoviću na četrtkovi tekmi z Juventusom, ki jo je Inter dobil z 1:0, posvetili poseben napis. "Samir, ponosni smo nate, Milan bo vedno bo tvoj dom," so zapisali navijači italijanskega kluba in s tem ganili Slovenca.

Inter’s Curva pays tribute to Samir Handanovic: “Samir, we’re proud of your sense of belonging; Milan will always be your home” #InterJuve pic.twitter.com/kPBkNnQIdG — Total Italian Football (@SerieATotal) April 26, 2023

Handanović je sicer že leta 2022 po izteku pogodbe še za leto dni podaljšal pogodbo z italijanskim velikanom in takrat pristal na znižanje plače. 38-letni vratar je bil pred tem vrsto let član Udineseja, s kapetanskim trakom pa je leta 2021 Inter popeljal tudi do naslova italijanskega prvaka, v lanski sezoni pa se je veselil naslova pokalnega zmagovalca. V sezonah 2010/11. 2021/13 in 2018/19 je bil uvrščen tudi v najboljšo ekipo italijanskega prvenstva, v istih sezonah pa je prejel tudi nagrado za najboljšega vratarja serie A, medtem ko je bil v sezoni 2019/20 proglašen za najboljšega nogometaše lige Europa. V svoji klubski karieri je med drugim branil še za Domžale in Treviso. Za slovensko reprezentanco, od katere se je poslovil leta 2015, je zbral 81 nastopov.

Preberite še: